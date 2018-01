DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bursa'da damperi açık kamyon köprüye çarptı, 3 kişi yola savruldu

BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün damperini açık unuttuğu kamyon köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyon içinde bulunan 3 kişi yola araçtan yola savrularak yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İznik-Gemlik karayolunda meydana geldi. Gemlik'te yük indirdikten sonra damperi açık şekilde İznik istikametine giden 42 yaşındaki Sezgin Daş yönetimindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik yol ayrımındaki köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Sezgin Daş ile kamyon içinde bulunan Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna (45) yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleriolay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılardan Sezgin Daş ve Hüseyin Demir'i Yenişehir Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Turna'yı da İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Daş, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar yerde yatarken

-Detaylar

Haber-Kamera: İZNİK(Bursa),()

============================

Soma davası 26 Mart 2018 gününe ertelendi



MANİSA'nın Soma İlçesi'nde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen davada ara karar verildi. 20'nci duruşması görülen davada 5'i tutuklu 51 sanığın yargılanması 26 Mart 2018 Çarşamba günü devam edecek.

Ara karar öncesi savcı, Manisa soruşturması dosyasının "gizlilik ihlal edilmemesi kaydıyla" istenilmesine ve beklenilmesine; tutuk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti ve mahkeme başkanı Salih Pehlivan ise bu kararı onaylayarak Manisa'daki soruşturmanın kurulacak olan komisyonun önderliğinde gizli bir şekilde mahkemeye ulaştırılması kararını verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği Başkanı müdahil avukatlardan Can Atalay, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığını manipülasyon yapmakla eleştirdi. Atalay, şunları söyledi:

"Bugün önemliydi, fiil ve faal değerlendirilmesinin esnetildiği ceza yargılamasının en temel kurallarının esnetildiği bir Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyonu ile karşı karşıyayız. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Can Gürkan'ın şikayeti üzerine ne idüğü belirsiz bir soruşturma başlattı. Ne idüğü belirsiz diyoruz, çünkü öldürülen bizim evlatlarımız, buradaki insanların evlatları. Soruşturma Can Gürkan'ın avukatlarının bilgisi dahilinde ancak buradaki ailelerin bilgisinden kaçırılarak sürdürülüyor. Böyle bir şey söz konusu değil, Cumhuriyet tarihinde böyle bir soruşturma yok. Bugün mahkemenin verdiği ara kararlar bu açıdan önemlidir, dikkat çekicidir ve yerindedir. Fakat bir eksiklik var, ne olursa olsun bu aşamada soruşturmanın geliştirilmesi talebi olarak değerlendirilemeyecek bir durumda. Bu dosyada hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olay açıklığa kavuşmuş, kimin nasıl sorumlu olduğu açıklığa kavuşmuş durumdadır. Duruşma salonunda söylenilenin bir başka anlamı var, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı bekletirken kimin ne yaptığını ayrıntısı ile açıklayan bilirkişilerden zorla ifade alıyor. Duruşma salonunda Alp Gürkan'ın avukatı ayrıntısı ile anlattı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bu işte dikkat çekicidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünden görüntü

- Müdahil avukatların basın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ /SOMA(Manisa),()

========================================

Yangında mahsur kalan köpeğini itfaiyecilerle birlikte kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, çelik kapı üretimi yapan bir işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. 3 işyerinin alevlere teslim olduğu yangında zarar gören halı yıkama işletmesinin sahibi, eşyalarından daha çok itfaiye ekiplerinden mahsur kalan köpeğinin kurtarılmasını istedi. Yangın kontrol altına alınıp alevler söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri işyeri sahibine ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirip köpeğini almasını için diğer itfaiye erleriyle birlikte olay yerine soktu. Köpek işyerinden sahibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki eski kiremit fabrikasında bulunan iş yerlerinde meydana geldi. Eski kiremit fabrikasında Osman Balkan'a ait çelik kapı üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer işyerlerine de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere 14 araç ve 35 itfaiye eri ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından yanan işyerlerinden biri olan halı yıkama işletmesinin sahibi Nejdet Çil, itfaiye ekiplerine köpeğinin işyerinde mahsur kaldığını söyledi. İtfaiye erleri bağlı olan Pitbul cinsi köpeği kurtarmak istedi ancak köpeğin saldırması üzerine geri çekildi. İşyerine girmek isteyen Nejdet Çil'e itfaiye ekipleri tarafından ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirildikten sonra olay yerine itfaiye erleri eşliğinde götürüldü. Nejdet Çil, itfaiye erleriyle birlikte dumanlarında arasında kucağında köpeğiyle geri döndü.

Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 3 işyeri ve bir depoda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, "Yangına 14 aracımız, 35 personelimiz müdahale etti. İçerde mahsur kalan bir köpek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sahibi ile birlikte sağ bir şekilde kurtarıldı. 3 işyeri ve 1 deponun zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştıracağız. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok, bizim için önemli olanda bu, fakat maddi hasar mevcut" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- İşyeri sahibinin itfaiye erlerine içeride köpek olduğunu söylemesinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İşyeri yanan Nejdet Çil'in kıyafet giyip, itfaiye erleriyle birlikte köpeğini kurtarmasından görüntü

- Köpeğiyle birlikte geri dönmesinden görüntü

- İtfaiye daire başkanı Murat Başlı'nın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,()

======================================