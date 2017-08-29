DHA YURT BÜLTENİ-19

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında duruşma salonu karıştı (4)



DURUŞMA 6 EYLÜL'E ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu, 47 kişinin yargılandığı davada MAK Timi'nde görevli Astsubay Ömer Faruk Göçmen'in savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı 6 Eylül 2017 tarihine erteledi.

Haber: Taylan YILDIRIM/MUĞLA,()

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Bandırma çöplüğünde yine yangın çıktı(Görüntü Ekiyle Yeniden)



BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı.

Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu yangın çıktı. Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahale etti. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, bölgeden sık sık metan gazı nedeniyle bölgede sık sık patlamalar yaşandı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, 150 bin nüfusu Bandırma'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çöplük

-havadaki duman

-duman yakınında uçan kuşlar

-yol ve araçlardan görüntü

-genel ve detay

Haber: Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()

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Marmaris'te 30 göçmen yakalandı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan insan tacirleri adliyeye sevk edildi.

Marmaris Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen üç kişiyi takibe aldı. Polis, takibin ardından savcılığın talimatıyla üç apart otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda kaçan üç şüpheli kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler tarafından otellere yerleştirilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmayı planladıkları öne sürülen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu İran, Irak, Filistin ve Lübnan uyruklu 30 kişi de yakalandı. 3 organizatör ve 30 göçmen ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, göçmenleri kaçırmak için kullanılacağı tespit edilen 2 balıkçı teknesine de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen insan kaçakçıları adliye sevk edilirken, 30 göçmen sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütüne göz açtırmayacağız (2)



BASIN İLAN KURUMU'NU ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın da hazır bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu'na, Bursa'da yerel medyaya yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bir brifing verildi. Toplantıda Bursa medyasının sorunları değerlendirildi.

Yaklaşık iki saat süren ve basın mensuplarının alınmadığı ziyarette Hakan Çavuşoğlu'nun, yerel medyanın güçlendirilmesi hususunda hassas olduğunu belirtip, bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilmesi için talimatı verdiği öğrenildi. Çavuşoğlu'nun basında kalite çıtasının yükselmesi için çalışacaklarını, medya sektöründe nitelikli eleman istihdamının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılacağını söylediği açıklandı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra Ankara'ya döndü.



Haber: Faruk KAHRAMAN/BURSA,()

