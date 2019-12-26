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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Alaplı'da tüneller girişinde heyelan ZONGULDAK-Düzce Karayolu'nun Alaplı kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Heyelan, öğle saatlerinde Zonguldak-Düzce Karayolu Alaplı 1. Tünel mevkiinde meydana geldi. Sağanak...

GÜNDEM 26.12.2019, 16:39
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Alaplı'da tüneller girişinde heyelan

ZONGULDAK-Düzce Karayolu'nun Alaplı kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Heyelan, öğle saatlerinde Zonguldak-Düzce Karayolu Alaplı 1. Tünel mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağmurun ardından yamaçtan kopan kaya parçaları heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle karayolundaki ulaşım aksadı. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerince dev kaya parçaları yoldan temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle dağdan kopan kayalar karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattığını söyledi. İlçede 2 gündür sağanak yağmurun etkili olduğunu belirten Taşkın, "2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Karayolunda dağdan kopan kaya parçaları yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerimiz ve Karayolları ekiplerinin ortak çalışmasıyla yolu kayalardan temizleyerek ulaşıma açtık. Ayrıca sağanak yağış nedeniyle yeni köprü üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle sürücülerden ihbarlar aldık. Belediye ekiplerimiz tıkanan kanalları açtı." dedi.

Görüntü Dökümü
-Meydana gelen heyelan
-İtfaiyenin temizlik çalışması
-Yağmurdan detaylar

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),()
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Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'da, sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Doğan'ın (32) ölümü şüpheli bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Doğan'ın taş ve sopalarla dövüldükten sonra otomobille ezildiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Geçen Pazartesi günü Ahmet Yesevi Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Hüseyin Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayın kaza olmadığını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerasında R.K. (24) ve H.K.'nin (28) henüz nedeni öğrenilmeyen bir sebepten dolayı Hüseyin Doğan'ı taş ve sopalarla kovalayıp darp ettikleri, saldırganların elinden güçlükle kurtulan Doğan kaçmaya çalıştığı sırada bu kez Y.K.'nin (26) otomobille peşinden gittiği belirlendi. Cinayete kaza izlenimi verildiğini saptayan polis, kimliği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Otomobille kovalanan Hüseyin Doğan
- Şubeden çıkarılan şüpheliler
- Adliyeye götürülen şüpheliler
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - ()
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Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5)

64 KİŞİ 10 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINMIŞ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında Van Gölü'nde batan tekneden kurtulan 64 kaçak göçmenin kar yağışı altında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra Adilcevaz ile Erciş karayoluna çıkmayı başardığı ortaya çıktı. Göçmenlerin, burada kendilerine en yakın akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtulduğu öğrenildi. Akaryakıt istasyonu sahibi Murat Koçak, giysilerini kuruttukları göçmenlere sıcak yemek ve içecek ikramında bulunduklarını belirterek, daha sonra jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Kaçak göçmenlerin daha sonra da hastanelere götürülerek tedaviye alındığı söyleyen Murat Koçak, insanlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti. Kaçak göçmenlerin akaryakıt istasyonuna gelişleri de güvenlik kemeralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaçak göçmenleri akaryakıt istasyonuna gelirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri
-Akaryakıt istasyonu sahibi Murat Koçak ile röportaj
-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

VAN, ()
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Erzurum, Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

ERZURUM'da, "Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı" sloganıyla başlatılan etkinlikte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası valisinden Erzurumspor taraftarına kadar her kesim tarafından okundu. Yayınlanan klip büyük beğeni topladı ve sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83'üncü yıldönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Erzurum'da ise bu etkinlikler çerçevesinde, "Kadim şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı" sloganıyla bir klip çekildi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası protokol ve toplumun farklı kesimleri tarafından ferdi veya toplu halde seslendirildi. İstiklal Marşı'nın her bir kıtası; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Doğrucan, merkez Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu, İtfaiye personeli ve Erzurumspor taraftarlarınca okundu.

Klip yayımladığı sosyal medyada büyük beğeni topladı ve tıklanma rekoru kırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vali Okay Memiş
-Milletvekili Aydemir
-Büyükşehir ve alt belediyeler
-Halkın ve Erzurumsyor tarafınının istiklal marşını okuması

Haber-Kamera: Erzurum, ()
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Liseliler, minik öğrencilere kitap okudu

MANİSA Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula'da lise öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine kitap okuyarak hikayeler anlattı.
 
Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 vizyonu projelerinden biri olan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Anasınıfı öğrencilerine kitaplar okuyan lise öğrencileri, minik öğrencilere hikayeler de anlattı. Lise öğrencileri ile keyifli vakit geçiren anasınıfı öğrencilerinin neşesi yüzlerinde okundu.  Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, projenin tüm öğrenci kesimleri için oldukça faydalı olduğuna değindi. Minik öğrencilere okumanın öneminden bahseden Okumuş, "Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, bizde Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, minik öğrencilerimizi ziyaret ettik ve onlarla hoş vakit geçirdik. Minik öğrencilerimiz, ağabey ve ablalarını dikkatle, sabırla ve merakla dinledi. Okulumuz öğrencileri, minik yavrularımıza okumanın faydaları ve güzelliklerini anlattı. Okumak gerçekten çok önemlidir. Okuyan insan her zaman başarılı olur. Her zaman iyi bir vatandaş, iyi bir çocuk, iyi bir ağabey ve abla olur. Bu yüzden projenin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz de Kula'da bu projeyi tüm hızıyla devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.
Minik öğrenciler ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Neriman Kıratlı, "Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 projesi kapsamında minik öğrencilerimize hikaye kitapları okuduk. Oldukça verimli bir etkinlik oldu" diye konuştu.
Projenin hem kendileri hem de minik öğrenciler için faydalı olduğunu ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Koray Gündoğdu da, "Manisa Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında, bizde lise öğrencileri olarak anasınıfındaki kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Onlara kitaplar okuduk, hikayeler anlattık ve çeşitli etkinlikler yaptık. Gerçekten güzel bir proje" dedi.
Etkinlik, minik öğrencilerin sorularını yanıtlamanın ardından Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve Müdür Başyardımcısı Mehmet Vapurcu'nun minik öğrencilere hediyeler vermesi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Liseli öğrencilerin minik öğrencilere kitap okuyup, masal anlatmasından görüntü
- Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ahmet Ali Okumuş'un öğrencilerle konuşması
- Lise öğrencileri Koray Gündoğdu ve Neriman Kıratlı ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()
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