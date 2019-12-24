DHA YURT BÜLTENİ - 19

Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)

HASTANE: AKIL SAĞLIĞI TAM

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayıp öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.



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Alanya'da sağanak ve rüzgar 100 dönüm serayı vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 100 dönümlük arazide bulunan seralara zarar verdi. Seranın ve yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğü sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Alanya'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar, Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallelerindeki 100 dönüm sera alanına zarar verdi. Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Sebze üreticisi Hüseyin Sertgöz, zarar gören ürünleri satma imkanlarının olmadığını belirterek, "Maddi anlamda zararlarımız var. Cam seralar olduğu için de her yerde cam kırıklıkları var. Kendimiz de içeriye girip çalışmaktan korkuyoruz. Gerçekten çok mağdur ve üzgünüz. Böyle olmasını kimse istemez. Acılarımızı paylaşacak yetkililerin olacağını düşünüyoruz. En azından bize destek olacaklarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa çiftçi kardeşlerimizin yüreklerine de su serpmiş olurlar" dedi

'NAYLONLAR HAVADA UÇUŞUYORDU'

Serası zarar gören Toslak Mahallesi'ndeki patlıcan üreticisi Ahmet Sertgöz, fırtınanın aniden etkili olduğunu söyledi. Sertgöz, "Acayip bir fırtına çıktı. Sera naylonları havada uçuşuyordu. Kendimizi zor kurtardık, Allah'tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok. Yaklaşık 3 dönümde bulunan cam seramız zarar gördü. Bunların tamiri maddi güçle yapılacak bir şey. Bu afet gören yerlerin mahsullerini kış günü olduğu için yaptıracak gücümüz yok ve maliyet de büyük. Patlıcanlar da zayi olacak. Kış gününde bir usta bulmak da zor. Bizlerin bu durumunu görerek yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zarar gören seralardan genel ve detay görüntüler

- Röp: Ahmet Sertgöz

- Röp: Hüseyin Sertgöz

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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CHP'li Özel: Kanal İstanbul'u isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybetti



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' ile ilgili hukuksuz protokollerden çekildiği açıklamalarını hatırlatan Özel, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. Ayrıca yaptığınız iş hukuka, bilime ve ahlaka aykırı olmayacak. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler. İstanbul yerel yönetimi protokolden çekilmiştir. 'İktidara geldiğimizde bağrımıza bu hançeri saplayanları, orada bu büyük hafriyatı yaparak, Trakya'yı iki parçaya bölenleri ve bunun için para isteyenleri unutmayız. Müteahhitlerin de parasını ödemeyiz' diye uyardık. 'Devlette devamlılık esastır cevabını' aldık. Evet, bunu biliyoruz ama devlette devamlılık dış politikada, kalkınmada, sosyal devlet yönetiminde, hukuk devletinde devamlılık esastır. Büyük devletler bunları aynen sürdürürler ama rüşvette, yolsuzlukta, peşkeş çekmekte, ulusal çıkarların zedelenmesinde devlette devamlılık olmaz. Buna son vermek yakışır. İktidarlar da bu yüzden değişirler. Yeni gelenler de bunları yapanlardan hesap sorarlar. Biz de iktidara gelince kim, ne yolsuzluk yaptıysa hepsinden hesabını soracağız" diye konuştu.

'CHP'NİN GEÇMİŞİNDE VE BUGÜNÜNDE GAYRİMİLLİLİK YOK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, dünkü basın toplantısındaki "CHP'ye yönelik her zaman eleştirilerimiz vardı ama CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde bu kadar gayri milli bir duruş sergilememiştir" sözlerini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Kendileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne geçmişinde ne de bugünün de bir gayrimillilik göremez. Nasıl milli olduğumuzu görmek isteyen; Lozan'ı yapan İsmet Paşa'ya baksın, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Bülent Ecevit'e baksın, 1 Mart tezkeresini geri püskürten Deniz Baykal'a baksın. Bugün Türkiye'nin çıkarları aleyhinde atılan her anlaşmanın karşısında kahramanca duran Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baksın."

'PROJENİN RUHSATINI VEREN BİZ DEĞİLİZ'

CHP Ankara eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "Benden 25 milyon TL rüşvet istediler" iddialarına da değinen Özel, "Buradaki hassas nokta şudur; imar değişikliğini yapan, projenin ruhsatını veren biz değiliz. O bina, ne olursa olsun kente karşı işlenmiş bir suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi, kendi suçlarını okul yaptırarak, kamu yararına işlerle meşrulaştırmasına da karşıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamasıdan görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı



SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Şenkaya'da anma programı düzenlendi. Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaretiyle başlayan programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından törene katılanlar Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Dünyanın en büyük itaat destanının 105 yıl önce yazıldığını belirten Vali Okay Memiş, "Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının açık gerçeğidir. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duyguda aynı idi. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunması yapan kahraman askerlerimiz gibi. Bu duygu ellbetteki iman, inanç ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlereki onların torunlarıyız" diye konuştu.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün de aynı hadiseleri yaşıyoruz. Görüyoruz ki bu topraklara tutunmanın bir bedeli ve karşılığı var. Bu da milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda bahsettiği gibi 'bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı'. Toprakları karıştırsak her karış toprağında şehit kanını görmemiz mümkündür. Bu yüzden her zaman birlik beraberlik içerisinde olmamız ve bize söylenen muassır medeniyetler üzerine çıkmak üzere çalışmamız gerektiğini buradan ifade ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gaziler yaylaşehitliğinde vali beyin gelişi

-Şehitlikten detay

-Mezar taşı görüntüsü

-Gaziler köyü girişinden köymeydanına yürüyüş

-Meydandan detaylar

Haber: Murat AYDIN / ŞENKAYA (Erzurum), ()

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Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.'ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taksi sürücüsü ile röp.

-Yanan evden görüntüler

-Ambulansta bulunan kadının fotoğrafı

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

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Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı



KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli otomobille kaçıp, takibindeki polis ekipleriyle yaşanan 3 kilometrelik kovalamacının ardından kaza yaparak durdu. Şüpheliler gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında attıkları poşette uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Ş.Ç. (22), eşi M.Ç. (28) ve arkadaşları O.Ç. ile Ö.B.'nin uyuşturucu maddeleri kent merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gece 03.00 sıralarında şüphelilerin kullandığı 77 DL 088 plakalı otomobili Seyitömer beldesi yakınlarında takibe alan polis ekipleri, Kütahya-Tavşanlı karayolunda Yoncalı kavşağında 'dur' ihtarında bulundu. Polisten kaçan şüphelilerle yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü Ş.Ç., kapatılan yolda aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp barikatı aştı. Polis araçlarından biri şarampole savrulurken, şüpheli Ş.Ç. geri manevra yaparak yeniden kaçmak istediği sırada ise arkasındaki polis aracına çarptı. Yakalanan şüpheliler S.Ç., eşi M.Ç., O.Ç. ile Ö.B. kelepçelenerek gözaltına alındı.

POLİS EL FENERİYLE 3 KİLOMETRE UYUŞTURUCU ARADI

Kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobilden attığı poşet, polis ekiplerince el feneriyle yaklaşık 3 kilometrelik yolda yapılan aramada bulunurken, içinde esrar ve hap bulundu. Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin yerde kelepçeli hali

-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin arama görüntüsü

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Tarladaki ekip aracı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-