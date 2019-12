DHA YURT BÜLTENİ - 19 

Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (3)



48 KAÇAK YAPI YIKILDI, 17 BİNA TIRAŞLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü Turizm Merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Uzungöl'e giren ekipler 48 kaçak yapıyı yıktı, 17 binada ise kat sayısının düşürülmesi için tıraşlama yöntemi ile kısmı yıkım yapıldı. Mevsim koşullarının el vermesi halinde ise Uzungöl çevresindeki yaylalarda yer alan 30 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilecek. Uzungöl'de böylece toplamda 95 kaçak yapımın yıkımı gerçekleştirilmiş olacak.

BİNASININ ÇATISINI KENDİSİ SÖKTÜ

Uzungöl'de yıkım kararı alınan binalardan birinin sahibi Mustafa Dilmaç, ekiplerden süre istedi, 3 katlı karkas haldeki binasının çatısını kendi imkanları ile sökmeye başladı. Eşi ve akrabalarının da yardım ettiği Dilmaç, tüm birikimi ile çocukları ve kendisine sığınacak bir ev yaptığını ancak Uzungöl merkezine uzak olmasına rağmen binası için yıkım kararı alındığını söyledi. Dilmaç, "Bize belediye başkanı izin verdi. 3 kat çıktım. Sonra binamı mühürlediler. Neden 3 kata çıkana kadar beni durdurmadılar. Yazık değil mi?" diye sordu.

'BAŞKAN NEREDE, VALİ NERDE?'

Ayşe Dilmaç da binamızı değil ruhumuzu aldılar. Bizi mezara gömdüler. Nereye gideceğiz? Sığınacak bir yerimiz kalmadı. Bu millet kar kış nere gitsin? Başkan, vali nerde? Niye bizim yanımıza gelmiyorlar" diyerek binalarının yıkım kararına tepkisini dile getirdi.

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (9)



BARO BAŞKANI POYRAZ: BU DAVANIN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada 'akli dengem yerinde değil' savunması yaptığı ve mahkemece 20 Ocak 2020'ye ertelenen duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ordu Adliyesi önünde çeşitli illerden gelen baro başkanları ile birlikte açıklamalarda bulunan Poyraz, “Sanık savunmasında, akıl rahatsızlığı olduğunu, bu suçları elinde olmadan işlediğini tedavi görmek istediğini söyledi. Bu konuda kendisinin bir talebi oldu. Biz bu meseleyi sadece Ordumuzun bir meselesi olarak görmüyoruz. Çok sayıda baro başkanlarımız da aramızdalar. Yaklaşık 30’a yakın baromuz tüzel kişilik olarak bu duruşmada temsil edildiler. Müvekkillerimiz mağdur aile sanığın cezalandırılmasını talep etti. Bildiğiniz gibi iddianamede sanığın 'canavarca hisle kasten öldürme' eylemine uyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve cezasından da indirim uygulanmaması talep edildi. Biz de, sanık ailesinin hem şahsi avukatı vekili sıfatıyla hem de baroların tüzel kişiliklerini temsilen davaya katılma talebinde bulunduk. Mahkeme ailenin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti. Ama baro tüzel kişiliklerimizin katılma talebini maalesef reddetti. Mahkeme her ne kadar bu konuda taleplerimiz reddetmiş olsa dahi biz bu konuda mahkemenin kararından dönülmesi için bu konuda talepte bulunacağız. Şahsım hem ailenin vekili hem tüzel kişiliği temsilen Baro Başkanı sıfatıyla biz duruşmanın her ne kadar katılma talebimiz ret olsa da sürece tüm duruşmalarda yakinen takip edeceğiz. Bu davanın yakın takipçisiyiz" dedi.

'PROFESYONEL BİR SANIK'

Mahkemenin sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 32’nci maddesinde belirtilen şeklinde cezai ehliyetinin olup olmadığı noktasında Van Adli Tıp Kurumu’na sevki ile rapor aldırılmasına karar verdiğini belirten Poyraz, “Bu süreç içerisinde umut ediyorum ki rapor alınır ve dosyaya sunulur. Raporun iki şekilde gelme ihtimali var. Biz sanığın özellikle duruşmada gayet tutarlı aklı başında savunması her ne kadar inkara yönelik bir savunma da olsa, bu savunmanın da bir tutarlılık göstermesi karşısında akıl sağlığının yerinde olduğunu hatta bunu tırnak içerisinde söylüyorum normal, makul, mantıklı insanın üst seviyesinde zekaya sahip olduğunu düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Biz cezai ehliyetinin geleceğine ilişkin kanaate sahibiz bu konuda. Ama cezai ehliyetinin olmadığına ilişkin bir rapor gelirse buna ilişkin takibimizi ve itiraz sürecimizi de yürüteceğiz. Sanık profesyonel bir sanık. Suç geçmişi oldukça kabarık olan ve uzunca yıllar cezaevinde yatmış olan bir sanık. Cezaevinde her türlü suçtan mahkum olanlar yatıyorlar. Onlar da orada bir şekilde iletişim halindeler. Muhtemelen bir savunma mekanizması olarak geliştirdi. Sanığın suçu işlediği sabit zaten kendisi de kabul ediyor. Nasıl bu cezadan kurtulabilirim diye muhtemelen değerlendirmiştir ve akla en yakın yöntem olarak bunu ileri sürdü. Bu taktiksel bir savunma bizceö diye konuştu.

'ADALET İÇİN BURADAYIZ'

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşma sonunda adliye önünde toplandı. Kalabalık kadın grubu adına konuşan Ayşen Ece Kavas, “5 yılda bin 890 kadın öldürüldü. Artık kadın cinayetleri binlerle ifade edilirken biz atılmayan adımlar, yapılmayan görevler görmek istemiyoruz. Biz adalet için buradayız. Keşke bu salonları doldurmasaydık da cezaevi firarisi olan bu adam daha önce yakalansaydı ve Ceren yanımızda olsaydı" diye konuştu.

TAŞÇIER'DEN KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ

Duruşmaya katılan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, kadın cinayetlerinin arttığını kaydederek, "Her geçen gün artan ve sayılarını artık sayamadığımız kadın cinayetleri ile karşı karşıyayız. Bütün mahkemelerde gördüğümüz sanıkların sözleşmiş gibi aynı ifadeleri kullanmış olmasıydı. Bu davada da sanık bu davadan ne kadar az ceza alabilirimin yollarını kendince aramıştı ve akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Ceren Özdemir cinayeti sadece bir kadın cinayetinin olması ötesinde aslında kadınlarının sosyal hayatta var olması için yapılmış bir darbedir aynı zamanda. Çünkü Ceren Özdemir hiç tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldüö dedi.

Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücülerinden Musa Yavuz (78) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Simav karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Halil Öztürk idaresindeki 43 PF 243 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Yavuz yönetimindeki 43 PH 045 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Musa Yavuz ve Halil Öztürk (65) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Havva Öztürk (63) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsü Musa Yavuz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Belediye meclis üyesi Y.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Buluttekin hakkındaki 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Buluttekin'e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, bir konuşmasına ilişkin, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edilmiş, hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti.

Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı



Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi.

Bey Mahallesi, 18 Sokak'ta, Kazım Gürsoy'un sahibi olduğu 45 J 7656 plakalı okul servis minibüsünde saat 09.30 sıralarında, park halindeyken yangın çıktı. Minibüsün motor kısımında elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

