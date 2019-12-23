DHA YURT BÜLTENİ - 19

UZUNGÖL'DE YIKIM GERGİNLİĞİ



TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekiplerinin Uzungöl'e gittiğini haber alan vatandaşlar, yolları araçları ile barikat kurarak ulaşıma kapattı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılar ile ilgili alınan kararı uygulamak için gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Vatandaşların yıkımı protesto etmesi

-TOMA'dan su sıkılması

Haber: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR / ÇAYKARA(Trabzon),()

==============================

SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Melik Uçkun (16) ile arkasında bulunan kuzeni Serkan Uçkun (16) yaralandı.

Kaza gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan, Menekşe Caddesi'ne iddiaya göre kontrolsüz çıkan Melik Uçkun idaresindeki 34 VR 7568 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeki Yaşar Meresyedi (58) yönetimindeki 16 S 6286 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Melik Uçkun ve kuzeni Serkan Uçkun yere düştü. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Melik Uçkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Yaşar Meresyedi'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

================================

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere lastik botla denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum ilçesinde geçen 21 Aralık'ta saat 07.00 sıralarında Turgutreis açıklarında devriye görevini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Yapılan operasyonda Suriye, Güney Afrika ve Irak uyruklu 31 kaçak yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Haber: Cavit AKGÜN / BODRUM(Muğla),()

====================================

Turgutlu’da 6 kişi sobadan zehirlendi



MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde şiddetli düzgan nedeniyle meydana gelen üç ayrı olayda sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, sobadan kaynaklı zehirlenme vakaları yaşandı. İlçede üç ayrı adreste oturan Ahmet Şahin (32), Sultan Şahin (26), Nisa Şahin (4), Bircan Sakız (41), Mehmet Sakız (5) ve Tarık Uslu (19) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adreslere sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 6 kişi tedaviye alındı. Tedavileri süren 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

=========================================

Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında Bekir B. (34) yanarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bağ evinde meydana geldi. Bekar olan Bekir B.'nin yaşadığı bağ evinde henüz belinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin içinde kalan Bekir B., yanarak hayatını kaybetti. Yangını görenlerin çabasına rağmen kurtarılamayan Bekir B.'nin cansız bedeni olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından çıkartıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: NEVŞEHİR,()

====================

Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçından sonra sokakta ika takım taraftarı arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sıra sında R.K. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis, yaralıların ifadelerine başvurdu.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

=============================