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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adana'ya şehit ateşi düştü   SİİRT'in Eruh ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muharrem...

GÜNDEM 21.12.2019, 21:41
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adana'ya şehit ateşi düştü
 
SİİRT'in Eruh ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın (28) acı haberi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
12 Eylül 2018 günü Siirt'in Eruh ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Irak-Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman daha sonra askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgutlu köyündeki baba evine askeri yetkililer tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehidin fotoğraflar

Haber: Ali GÖKDAL / KOZAN(Adana),()
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Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu (2)
ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un (22), cenazesi Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirildi.
Havalimanındaki törene Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Uşak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Tunç'un cenazesi uçakla indirildiği esnada Anne Gülizar Tunç, "Benim yaşamımın ne anlamı var artık" diyerek feryat etti. Şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Uçak'ın Havaalanına inmesi
-Uçak'tan Genel ve Detay Görüntüler
-Şehit'in cenazesi uçaktan indirilmesi
-Şehit Cenazesi törenle taşınması
-Anne Gülizar Tunç'un feryadı
-Şehit'in cenazesi karayolu ile gönderilmesi

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()
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Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti
 
BAYBURT'ta, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, çevredeki yurda ulaşınca, 29 lise öğrencisi etkilendi. Yayılan yoğun biber gazından etkilenen öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Zahid Mahallesi'ndeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde eğitim görev polis adaylarına, toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yayılan biber gazı, merkezinin yakındaki Eğitim Kampüsü Yurdu'na ulaştı. Yurtta kalan lise öğrencileri yoğun biber gazından etkilenerek, fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 29 öğrenci, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Hastane önü 
Öğrencilerin acilde tedavi altındaki görüntüleri
Öğrencilerin yakınları
Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,()
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Şebinkarahisar'daki baca yangını korkuttu
 
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Taş Mahallesi, Kale Sokağı'nda bulunan Mehmet Ö.'ye ait, 2 katllı evin bacasında, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin çatısını kaplarken, vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelirken, ev sakinleri de korku içinde dışarı çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alevlere müdahale edilmesi
-Çevreden dumanların görülemesi
-İtfaiyenin müdahale çalışmaları

Haber-Kamera: Gülşen Akyol MUTLU /ŞEBİNKARAHİSAR(Giresun),()
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BURSA'DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan lodos, akşam etkisini artırdı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Kentte hava sıcaklığının lodosun etkisiyle akşam saatlerinde 18 dereceye kadar çıkarken, aralıklarla yağmur gözlendi. 
Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO, gün boyu seferlerini iptal etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yürümekte zorlanan vatandaşlar
-Trafik lamba direğine tutunan vatandaşlar
-Lodos nedeniyle sallanan ağaç ve trafik lambalarından görüntüler
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()
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