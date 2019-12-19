DHA YURT BÜLTENİ-19 

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı



Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler hastanede tedaviye alındı.

Ereğli Ören İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi (2)

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TAŞIYORUZ, DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM'

İzmir'de 9 yaşındaki U.T.'nin indiği servis minibüsünün önünden geçerken, servis sürücüsünün hareket ettirmesi sonucu minibüsün altında kalması ile ilgili İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı açıklama yaptı. Bostancı, "Bu olayda, aracın sağa yanaşması ve rehber kişinin çocuğu kolundan tutup karşı tarafa geçirip, aileye teslim etmesi gerekiyordu. Servis çalışanlarımıza ne kadar kutsal bir görev yaptıklarını hatırlatmak istiyorum, daha hassas davranmalarını rica ediyorum" dedi.

Servis sürücüsüyle görüştüğünü belirten İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, şöyle konuştu:

"Çok talihsiz bir olay. Bir daha yaşanmasın. Şanslıyız ki bir can kaybı olmamış. İncelediğimiz zaman servis sürücüsü arkadaşımızın eğitimini aldığını, gerekli belgelere sahip olduğunu gördük. O da evlat sahibi. Bizler bu işi yaparken, hem hizmet alan hem hizmet veren kişileriz. Türkiye'deki tüm servisçi esnafına söyleyeceğim şu, çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluk içinde biraz daha dikkatli olmamız lazım. En değerli varlıklarımızı en güvenli şekilde, her türlü tedbiri alarak, ailenin sıkıntı yaşamayacağı şekilde evlerine getirip götürmemiz lazım. Bu olayda, aracın sağa yanaşması ve rehber kişinin çocuğu kolundan tutup karşı tarafa geçirip, aileye teslim etmesi gerekiyordu. Servis çalışanlarımıza ne kadar kutsal bir görev yaptıklarını hatırlatmak istiyorum, daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Şoför de çok büyük bir üzüntü içinde, sabaha kadar uyumadığını söylüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ileröp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Ahmet Turhan Altay/İZMİR, ()

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Trafik polisi, eşine ceza yazdı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu. Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.

Görüntü Dökümü

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Trafik polisi Eroğlu'ndan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,()

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Niğde'de CHP yönetimine tabutlu protesto



Niğde'de merkez ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini öne süren 4 kişilik bir grup, ilçe teşkilatını tabutla protesto etti. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, protestocuların CHP üyesi olmadığını amaçlarının partiye karşı provokasyon olduğunu söyledi.

Kentte pazar günü gerçekleştirilecek merkez ilçe kongresi öncesi bir araya gelen ve CHP'nin eski üyeleri olduğunu iddia eden Fazlı Gürbüz ile 3 arkadaşı yaptırdıkları tabutu taşımaya başladı. Bir süre sonra tabutun önünde açıklama yapan Gürbüz, il ve ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini savundu. Gürbüz, "Yönetim yaşlı. Sosyal medyada yüzlerce kişi 'artık çekilin' demelerine rağmen yine aynı kişiler delegelerin karşısına çıktı. Kendi elleriyle, ekiplerini delege yazan yönetimi genel merkeze de bildirdik. Mevcut ilçe başkanı Kamil Davarcı, adaylığını açıklıyor. CHP, Niğde'de bitmiştir, öldürmüşlerdir. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

İL BAŞKANI: PROVOKASYON

Tabutlu protesto sonrası açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, protestocuların CHP üyesi olmadığını, partide hiçbir desteği ve çalışması olmadığını söyledi. Adem, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partilerimizi uyardığı gibi Niğde'de provokasyon başladı. Parti üyesi olmayan şahıslar, pazar günü olacak ilçe kongremizi provoke etmek için eylem yapmışlar. Bu şahıslar partimizi kavgacı göstermek için provokasyona başladı. Tüm illerimizi uyarıyorum. Kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Arkalarında kim varsa çıkaracağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Tabutun önünde açıklama yapılması

-Tabuttan detay görüntüler

-Tabutun omuzlara alınması

-CHP İl Başkanı Erhan Adem'in açıklaması

-Partililerden görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

