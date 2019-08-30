DHA YURT BÜLTENİ - 19

Mersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Mersin'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Aslanköy yol ayrımında meydana geldi. Üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()-

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İzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı korteji

İzmirli motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce motosikletçi, kortej oluşturarak 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Şehitliği'ne giderek, şehitleri saygıyla andı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü İzmir'de çeşitli etkinliklerle toplandı. İzmirli motosiklet tutkunları da sosyal medya hesapları üzerinden haberleşip zafer korteji için Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce motosikletçi, kortej oluşturarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Şehitliği'ne gitti, burada şehitleri saygıyla andı ve dua etti. Türk bayrakları ile süslenen motosiklet kortejini trafikte görenler, korno çalarak destek verdi, yayalar el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye Motosiklet Kulübü Başkanı Ersal Karatay, milli bayramlarda halkın coşkusuna ortak olmaya çalıştıklarını, her bayram kortej oluşturup şehitlerin kabirlerini gittiklerini ziyaret ederek, onları saygıyla andıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Motosikletçilerin görüntüsü.

- Ersal Karatay ile röportaj.

Haber: Taylan YILDIRIM - kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Kaldırımda yürürken binadan ayağına pazar arabası düştü

Antalya'da pazar alışverişi yapmak için evden çıkan F.D'nin kaldırımda yürüdüğü sırada 5 katlı binadan ayağınz pazar arabası düştü. Sol ayağından yaralanan yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pazar alışverişini yapmak için evden çıkan F.D. kaldırımda yürüdüğü sırada 5 katlı binadan sol ayağına pazar arabası düştü. Acı içinde yere yığılan yaşlı kadın, yakınlarına haber vererek yardım istedi. Gelen yakınlarının müdahale ettiği kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi. Acil yardım çağrısı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği F.D., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis, pazar binanın hangi katından düştüğünü belirlemek için inceleme başladı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Pazar arabasından görüntü

- Yaralının ayağından görüntü

- Pazar arabasının düştüğü binanın dış planından detay görüntü

- 112 Acil ekibin yaralıya yardım etme görüntüsü

- Yaralının ambulansa bindiriliş görüntüsü

- Ambulansın olay yerinden ayrılma görüntüsü

- Röp1: Olay yerindeki görgü tanığından görüntü

249MB 2.18"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Aslı DURAN- () ANTALYA

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Kilis'te trafik kazası: 5 yaralı

KİLİS'te, kavşakta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.B.'nin kullandığı 79 T 0156 plakalı taksi ile M.Ç.'nin kullandığı 27 AP 793 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Ç., Ö.Ç. ve R.A. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulanslarda yaralılara müdahale

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

