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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu   Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü....

GÜNDEM 11.12.2019, 15:53
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu
 
Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu.
İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 
Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve baton bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalar sırasında Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu. Bulunan batonon, dün bulunan batondan, farklı renkte olduğu bildirildi. Baton, incelenmek üzere Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA, () 

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Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili yeni platform oluşturuyoruz
 
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili, "TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Üniversitesi Düşünsel Hukuk Topluluğu'nun daveti üzerine geldiği kentte, Kırıkkale Baro Başkanı Talat Apaydın'ı ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, kadına yönelik şiddeti suçlayarak yapmak yerine, ilgili herkesin el ele vererek çözmesi gereken bir sorun olarak gördüklerini bildirdi. Bu konuda topyekûn siyasi partilerin, hükümetler üssü bir devlet politikası oluşturması gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Biz her trajedik olay yaşandığında, 'cezaları artıralım' diye çığrılmasını kolaycı buluyoruz. Sonuca etkili ve anlamlı görmüyoruz. Bugün burada özet olarak bir müjde vereyim. Asıl büyük açıklamayı Adalet Bakanımız ile yapacağız. TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız. Elbette Milli Eğitim Bakanlığımız da çalışma yapmak zorunda ama o ayrı. Bahsettiğimiz şu; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) hukuki koordinasyon yapmak üzere bir avukata ihtiyacımız var. Gerek Emine Bulut olayında, gerek Eskişehir'de yaşanan trajedide devletin etkili makamları arasında ortada bir koordinasyon eksikliği ve kopukluk olduğu açık. Suçlayarak değil, nasıl çözeriz diye konuya bakarak o yaklaşımla eğilerek yürüdüğümüzde çözüm ortada. TBB'ye kayıtlı binlerce avukat meslektaşımızı, örgütlü bir şekilde Aile Bakanlığımızın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine nöbetler halinde göndereceğiz." 
'NOBEL İNTİHAR ETTİ'
Feyzioğlu, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkâr eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini 'çok üzücü' bulduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Ben Nobel ödülünü, bileğinin hakkıyla, yüreğinin hakkıyla daha önceden almış olan insanlara üzüldüm. Nobel Barış Ödülü daha siyasi bir ödül belki edebiyat ödülünde de siyaset yapıldığı çeşitli çevrelerin müdahale ettiği bilinmekte, ama bu kadarı da olmamıştı. Nobel, yani İsveç akademisi bu Nobel ödülü ile kurumsal intihar etti. Dilerim suni teneffüs ile hayata döndürülür ve bir daha bu hatayı yapmaz, çok yazık."
'TÜRKİYE DIŞ POLİTAKADA DOĞDU BİR İSTİKAMETTE'
Türkiye'nin dış politikada doğru bir istikamete girdiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Uluslararası hukukta herkesin çok iyi bildiği üzere, haklı olmak yetmez. Hakkınızı savunacak askeri gücünüzün de olması gerekir. Ancak askeri güç de yetmez. Ekonomik gücünüzün de olması gerekir. Çünkü çağımızın asimetrik savaşları sadece ordular arasında yapılmıyor ya da silahlandırılan terör örgütleriyle devletlerarasında da yapılmıyor. Bu terör örgütlerini destekleyen emperyal güçlerin ekonomik saldırıları da en az sahadaki silahlı saldırılar kadar önemli. Türkiye'nin muhakkak surette ekonomisini toparlaması ve saldırılara karşı dayanıklı hale getirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Hasan AKYILDIZ, KIRIKKALE / ()

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Ağaca çarpan otomobil, alev aldı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, alev aldı. Hafif yaralanan ve araçtan inerek alevlerin arasında kalmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34), hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Selek yönetimindeki  42 EZ 855 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı. Hafif yaralanan sürücü Selek, araçtan inerek alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Alevler, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle söndürüldü. Selek de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü 
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- Otomobilin yanması 
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ()

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İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması
 
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'in Körfez taşımacılığında kullandığı 15 katamaran gemiden 4'ünün iskelede bağlı olduğunu, bu gemiler kullanılmadığı halde 4 yeni geminin kiralanması için ihaleye çıkıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, 'havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmanın mümkün olmadığını, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğünü, 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağını ve her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş., ihaleye çıktı. İhalede 117 milyon Avro'ya 15 kataramaran yolcu gemisi aldı. Bir de 3 adet araç taşımak için feribot alımı ihalesi gerçekleştirdi. 15 vapurdan sonuncusu, 2017 yılının Eylül ayında teslim alındı. Hizmete girdi. Ancak 2017 yılında ihaleye çıkılan ve sonuncusu da 2017 yılında alınan gemilere rağmen, 2017 yılının aralık ayında ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalelerle bugüne kadar tekne kiralamaya devam edildi" dedi.
İZDENİZ'in 4 yolcu taşıma vapurunu, iskelelerde atıl şekilde bıraktığını ileri süren Çalışkan, "Defalarca iskelelerde teknelerin bağlı şekilde olduğunu görüntüledik. Bu teknelerin her biri 7 milyon Avro civarında. Bu paralara alınmış bir geminin çalıştırılmayarak yerine araç kiralanması, paraların boşa harcanmasıdır. Bütçenin etkin kullanılmamasıdır. Gemilerden 4'ü iskelelerde bağlı dururken, neden kiralama yapılıyor? İZDENİZ'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara'da ikamet ediyor. Ankara'da ikamet eden bir yönetim kurulu başkanı ancak bu kadar ilgilenebilir" diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA YAPILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise atıl kalan vapur bulunmadığını açıkladı. 'Havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmalarının mümkün olmadığı, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğü, bu nedenle 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağı belirtilen açıklamada, her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını ifade edildi. Aynı anda 12 geminin sefere çıktığı ancak mevcut sefer planını yürütmek için 17 vapura ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu anda ihtiyaç nedeniyle kiralık 5 gemi bulunduğu bildirildi. 2020 yılı içerisinde yurt dışı seferlerinin de planlandığı ve bu sefer için kullanılacak gemi yerine, yeni bir gemi daha kiralanacağı belirtildi. Ayrıca 4 yeni yolcu vapuru için ihaleye çıkılmadığı, 2 tane arabalı vapur almak için ihale yapıldığı vurgulandı.

Görüntü Dökümü
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- Vapur iskelesinden görüntü
- Körfezden görüntü
- AK Partili Erhan Çalışkan ile röportaj
- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, ()

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