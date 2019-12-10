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DHA YURT BÜLTENİ-19 

Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı   Marmaris'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi...

GÜNDEM 10.12.2019, 17:08
DHA YURT BÜLTENİ-19 

Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı
 
Marmaris'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, il genelinde kaçak 2 bin 800 yapı belirlendi. Bu yapıların 550'sinin ise tatilcilerin gözde mekanı Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı.
Kaçak yapılardan Selimiye Mahallesi'nde bulunan 3'er katlı 2 kaçak villa, bugün yıkıldı. Halen inşaat halinde olan villalar, iş makineleriyle yerle bir edildi. Yıkım sırasında jandarma da güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-  Yıkımdan drone görüntüsü
-  İş makinasının çalışmasından görüntü
-  Zabıta ekiplerinden görüntü
-  Muhabir Davut Can'ın anonsu
-  Genel ve detay görüntü
Haber: Davut CAN - Ali GÜNDOĞAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, () 

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Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN, ZONGULDAK / ()

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Tekirdağ'da pamuk cinsi  2 köpek balıkları yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize açılan balıkçılar, pamuk cinsi 2 köpek balığı yakaladı.

Şarköy ilçesi açıklarında sabah avlanmak Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına pamuk cinsi 2 tane köpek balığı takıldı. Tekirdağ'a getirilip, balık tezgahında sergilenen köpek balıkları vatandaşların büyük ilgisini çekti. Biri 2 metre 60 santim ve 150 kilo, diğeri 2 metre 40 santim ve 110 kilo olan balıkların temizlendikten sonra satışa sunulacağı belirtildi. Bazı vatandaşların köpek balıklarıyla fotoğraflar çektirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Balıklardan detaylar
-Balıkları izleyen vatandaşlar
-Fotoğraf çekenler
-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtı
 
Bilecik'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan İbrahim B., otomobiliyle kaçtı. Otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında polis aracına çarpıp dururken, gözaltına alınan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı.
Bilecik Otobüs Terminali yakınında uygulama noktası kuran polis ekipleri, 26 B 0298 plakalı otomobiliyle Bozüyük'e giden İbrahim B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü İbrahim B., yoluna devam etti. Bunun üzerine başlanan kovalamaca sırasında otomobil, bir polis aracına çarpıp, durdu. Sürücü İbrahim B. ile beraberinde bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı ortaya çıktı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 2 arkadaş, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis aracının sol ön tarafında, otomobilin ise sağ arka kapısında hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü
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-Otomobil ve polis minibüsünün görüntüsü
-İki gence yapılan gözaltı işlemi
-Otomobilin çarptığı kısmın görüntüsü
-Otoyoldan geniş görüntü
-Polis minibüsünün görüntüsü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()

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Polisi görünce esrarı sobada yakmaya çalıştılar

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir barakadaki yanan soba içinde ve toprak altına gizlenmiş toplam 2 kilogram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Palu ilçesinde bir barakada uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını yönünde ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Operasyon sırasında  barakada bulunanların yanan soba içerisine poşet attıklarını gören polis, suyla müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Sobadaki poşeti çıkaran polis, bir kısmı yanmış esrar ele geçirdi. Daha sonra bölgede narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler poşet içerisinde ve bahçe kısmında toprağa gömülü vaziyette bir miktar esrar daha ele geçirdi.
Operasyonda toplamda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, şüpheliler R.K. ve M.B. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Yanan esrarın sobadan çıkartılması 
-Toprağa gömülü esrarın çıkartılması 
-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera:ELAZIĞ,()

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Siirt'te kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
 
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle kapanan grup köy yolu İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Pervari ilçesi kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan Geçittepe yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. Siirt Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yolun açıldığını belirterek sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Canpolat, "Pervari ilçemize bağlı Geçittepe mevkiinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kapanan grup köy yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yolumuz tekrar ulaşıma açıldı. Grup köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri mutlaka zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları uyarısında bulunuyoruz. Karla mücadele çalışmamız 7 gün 24 saat devam etmektedir" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Karla kaplanan köy yolu
-Ekiplerin çalışması
-Araçların zincir takması
-Yolun tekrar açılması
-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT/PERVARİ, ()- 


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Edremit Belediyesi yaya güvenliğine dikkat çekti

Balıkesir'de, Edremit Belediyesi, 2019 yılının, 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesine önemli bir  katkıda bulundu. Geniş bir katılımla Yılmaz Akpınar Bulvarında  'öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. 

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ve Emniyet Müdürü Zafer Sönmez'in de destekleriyle 'yerel yönetim' ve 'merkezi idare' işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından desteklenen, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi doğrultusunda yapılan etkinlikte konuşan Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' dedi. 

Etkinlikte okulların bulunduğu ve yaya trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde ellerinde 'önce yaya', 'hatalı sürücüye kırmızı düdük, güvenli okul güvenli gelecek', 'trafik hayattır', 'emniyet kemeri hayat kurtarır' yazılı dövizlerle toplanan belediye personeli, sürücülere "yaya öncelikli trafikö konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ 

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trafik kuralları başta olmak üzere yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı ve Sayın Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın destekleri ile Edremit ilçemizde trafikte yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekmek, sürücülerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bir araya geldik. Edremit Belediyesi ilçemizde özellikle okulların olduğu yerlere üç boyutlu yaya geçidi çalışmalarımız da devam ediyor. 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı'na Edremit Belediyesi olarak bizler de tam destek veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın sosyal sorumluluk etkinliğini yıl sonu bir kez daha dikkat çekerek destekliyoruz ve bu vesileyle sürücülerimizi yeni yaya trafik kurallarına uymaya ve yayalara daha saygılı olmaya davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Belediye personeli yaya geçitlerinden geçişinden genel ve detay görüntüler
-Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı açıklaması
Haber-Kamera:Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

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