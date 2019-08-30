DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

MADEN OCAĞINA İNDİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi'nde yerin 425 metre altına inerek maden işçileriyle bir araya geldi. Maden işçilerinin üretim bölgelerini inceleyen Kalaycı, yarı mekanize sistemle üretim yapılan panoları gezdi. Yaklaşık iki saat sonra maden ocağından çıkan Kalaycı, hayatında ilk defa maden ocağına girdiğini söylediği.

Maden işçilerinin emeğinin en kutsal emek olarak nitelendiren Kalaycı, "Yarı mekanize sistemi gördüm. Gerçekten çok güvenli ve iyi. Hem üretim artışı sağlanacak ve çalışanların güvenliği açısından iyi bir sistem. İşçi arkadaşlarımla aşağıda bir şeyler yedik. Zonguldak bir maden şehri. Zonguldak'ın pek çok artısı var. Limanı var. Demir çelikte ciddi bir alt ve üst yapısı var. Yetişmiş insan gücü bakımından avantajlı bir şehrimiz. Büyük şehirlerimize yakın. Bu anlamda Zonguldak'ın geleceğini parlak görüyorum." dedi.

'ÇİN VE TAYVAN'DA UYGULANAN TEKNİĞİ UYGULUYORUZ'

Yarı mekanize sistem ile yapılan üretim hakkında bilgiler veren TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise sistemin Türkiye madenciliğinde bir ilk olduğunu söyledi. Dünyada Çin ve Tayvan'da uygulanan teknikle üretim yaptıklarını anlatan Eroğlu, şöyle dedi:

"Bizim birinci çabamız mümkün olduğu kadar hidrolik direk çelik bağlı malzemelerden çalışma ortamı oluşturmak. Burada damar eğilimine göre bizim çeşitliliğimiz farklılaşıyor. Düz damarlarda farklı bir jenerasyon kullanıyoruz. Üzülmez ve Amasra'da uyguluyoruz. Buradaki mevcut zorluğumuz üçüncü çeşitleme. 55 derece üstü 90 dereceye kadar olan şu anda Türkiye'de uygulanması mümkün olmayan Türkiye madenciliğinde bir ilk. Dünya madenciliğinde ise Çin ve Tayvan'da uygulanan bir sistem. Bize üretim boyutunda da bir artış sağlayacak. İş kazalarında çok önemli bir tasarrufumuz olacak. Ahşap malzeme kullanmaktan tamamen kurtulmuş olacağız."

Program sonunda Kalaycı'ya kömürden yapılan plaket hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan yardımcısın maden ocağında çalışması

-İşçilerle yemek yemesi

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

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Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı



OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden patlayıcı madde, tabanca fişeği, alıcı-verici devre ve elektrrikli kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüphelirden 4'ü 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi üzerinde çevre güvenliği sağlandıktan sonra şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, Gaziantep'ten Adana yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada içerisine gizlenmiş vaziyette 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 adet aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Araçtaki sürücü ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Sorguları tamamlanan 6 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

Haber: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,()

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Otomobille giden babasının yolunu kesip tabancayla ayağından yaraladı

ADIYAMAN'da, otomobiliyle seyir halinde olan E.A. (65), aracın önünü kesen oğlu tarafından tabanca ile vuruldu. Ayağından yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, polis oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde E.A. yönetimindeki 31 KIB 17 plakalı otomobili durduran oğlu A.E.A., bir süre babasıyla tartıştı. A.E.A., tartışma sırasında yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan E.A'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil parka çekilirken, olay yerinden kaçan şüpheli A.E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde önceki gün ceset bulunan Kirmastı Deresi'nde bir erkek cesedi daha bulundu.

Olay akşam saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Dursunbey Caddesi'nde bulunan parkta gezen vatandaşlar, Kirmastı Deresi'nde ceset fark etmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri erkek cesedini sudan çıkardı. Cumhuriyet Savcısının ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cesedin 29 yaşındaki Cengiz Meral'e ait olduğu belirlendi.

Önceki gün Cem Fidan'ın cesedinin çıkarılmasının ardından bugün de aynı bölgede Cengiz Meral'in cesedinin çıkarılması üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Haber: Hayrettin GÖK / MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),()

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