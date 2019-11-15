DHA YURT BÜLTENİ - 19

YURT BÜLTENİ - 19

Bebeği boş arazide ölü bulunan anne, adliyede

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evde dünyaya getirip, bir poşete sararak bir arazideki taşların arasına bıraktığı erkek bebeği ölü olarak bulunan ve kendisini tedavisi için gittiği hastanede doktorların durumdan şüphelenmesi üzerine hastane polisine suçunu itiraf eden 35 yaşındaki Zehra Y., gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Zehra Y., 2 gün önce (Çarşamba) günü evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Ardından da tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. İfadenin ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş araziye giden polisler, 1 günlük bebeğin poşet içindeki cesedini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götüren bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bebeğin annesi Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenilen Zehra Y., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zehra Y.'nin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Bakan Yardımcısı Erdil: 10 ayda 255 terörist teslim oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Erdil, teröre karşı yürütülen kararlı mücadele nedeniyle PKK'da dağılmaların olduğunu belirterek, "Psikolojisi dağılmış bir terör örgütü var ve 2019'un ilk 10 ayında 255 terörist, kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere teslim olmuştur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığın hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'a geldi. Vali Vahdetin Özkan'ı ziyaret eden Erdil, kent hakkında bilgi aldı.

"2 BİN 360 ASLANIMIZ DAĞLARIMIZI TEMİZLİYOR"

Erdil, ziyaretin ardından Vali ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İZDES hakkında bilgi veren Erdil, İZDES'in vatandaş odaklı hizmet anlayışını getiren bir proje olduğunu söyledi. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler de veren Tayyip Sabri Erdil, son 3-4 yılda terörle mücadelede önemli bir mesafenin kat edildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Artık terör örgütü dağda barınamaz noktaya geldi. Bu istikamette izliyorsunuzdur muhtemelen. Kıran Operasyonlarıyla, Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 ve Kıran-5 operasyonlarıyla bugün artık terör, Türkiye'nin dağlarında barınamayacak. Sadece Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 terörist, PKK/KCK'nın teröristleri etkisiz hale getirildi. Ve bu yine süreç içerisinde teslim olmalar, dağılmalar ve psikolojisi dağılmış bir terör örgütü var ve 2019'un ilk 10 ayında 255 terörist kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere teslim olmuştur. Terörle mücadele çok şükür bugün önemli bir noktaya geldi. İfade etiğim gibi son Kıran operasyonumuzda, 153 operasyon timi ve 2 bin 360 jandarma personelimiz, aslanımız, şu anda Kıran-6 operasyonunu yapıp, dağlarımızı temizlemeye çalışıyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tayyip Sabri Erdil'in karşılanması

- Erdil'in valilik defterini imzalaması

- Ziyaretten detay

- Tayyip Sabri Erdil'in Vahdettin Özkan ile makamdan çıkması

- Erdil'in açıklama yapması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 474 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Husumetli tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Özgür A., (32), husumetlisi Zekeriya K.,(35) tarafından masatla darp edilerek yaralandı. Kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Özgür A. ve aralarında husumet bulunan Zekeriya K., sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Zekeriya K., yanında bulunan masatla, Özgür A.'yi darp etti. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle sonlandı. Yaralanan Özgür A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Zekeriya K.'yı yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Yardıma muhtaç kardeşlerin suyu kesildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, komşularının yardımıyla geçinen 3 kardeşin yaşadığı evin suyu, borç nedeniyle kesildi.

Camiatik Mahallesi Makine Sokak üzerindeki tek katlı evde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Gürbüz (59), Nikar (57) ve Neriman Akıncı'nın (54) suyu, 505 liralık borç nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerince kesildi. Hiçbir geliri olmayan ve çevredekilerin yardımlarıyla geçimlerini sağlayan 3 kardeşin yaşadığı evin suyunun kesilmesine, komşuları ve mahalleli tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Hanife Meriç, kardeşlerin yardıma muhtaç olduğunu belirterek, “Bu hasta insanların, bu genç çocukların sularını neden kestiniz. Bunlar zaten mağdur durumda. Günahtır. Yetkililer bunların yanında olmayacak, kim olacak bunların yanında. Bizler komşuları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda belediyenin desteklerini bekliyoruz. Yazıktır. Günahtır. Kınıyoruz bu hareketlerinden dolayı. Böyle insanların sularını kesmesinler. Burada 3 kişi yaşıyorlar. Kendileri mağdurdur, gelirleri yok. Belediyeden yardım bekliyoruz mahalleli olarak. Kendilerine elinden gelen yardımı esirgemesin. Suların bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu insanlar çok mağdur durumda. Başkanım görüyorsunuz, gençlerin suları akmıyor. Başkanım bu insanlara yardım edinö dedi.

'YAZIKTIR, GÜNAHTIR'

Komşu Birol Çalıklar da, sularının kesilmesine tepki göstererek, "Bugün 3'üncü gün oldu, su yok. Kendileri çok gariban. Hiçbir gelirleri yok. Bu suyun bir an önce açılmasını istiyoruz. Kendileri benimde 10 yıldır kapı komşumdur. Kendileri hasta insanlar, yazıktır, günahtır suları açılsın" diye konuştu.

'SULARINI AÇSINLAR'

Fatma Özadalı ise 3 kardeşin mağdur olduğunu ifade ederek, “Bu insanlar çok garibandır. Suları açılsın. Kesilmesin. Gelip hemen sularını açsınlar. Kendilerinin hiçbir geliri yok. İnsanlar zaten hastalık nedeniyle yatıyor, çalışmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Evin dışarıdan gör.

-Çevrilen musluktan su akmaması

-Mühürlenen su saati

-Çeşme ve lavobo

-Hasta kardeşler gör.

-Komuşu Hanife Meriç röp.

-Komşu Birol Çalıklar röp.

-Komu Fatma Özadalı röp.

-Hasta kardeşler röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi

Tokat Valiliği tarafından "Sıfır Atık Projesi"ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Programda, anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafet defilesi ilgi çekti.

Tokat Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Projesi"ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonunda program düzenledi. Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Sıfır atık bizim geleceğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık bizim ekmeğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık konusundaki duyarlılık memleketin aş ve iş sorunun ilgilendiren bir şey. Nehirlerimizi kirletirsek, topraklarımızı korumazsak, aşımızı, işimizi nasıl büyüteceğiz. Biz bunları hakkıyla korumazsak, sahip çıkmazsak, temiz tutmazsak buralar kültür ve turizm şehir nasıl olabilir. Gelecek kuşaklara atamızdan aldığımız bu mirası tarihiyle, doğasıyla aktarabilir miyiz? Asla aktaramayız. Ben bu konun altını özellikle çizmek istiyorum" dedi.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin kağıt, naylon poşet, plastik tabaklar gibi atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerin defilesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin sergilediği kıyafetler ilgi çekti. Minik öğrenciler program sonunda asker selamı verdi.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Valinin konuşması

-Minik öğrencilerin defilesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()