DHA YURT BÜLTENİ-19 

AK Partili Sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu (70) memleketi Adana'da toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun Ankara'da çeşitli hastalıklar nedeniyle bir hastanede tedavi gören babası Şadi Sarıeroğlu, dün gece hayatını kaybetti. Sarıeroğlu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirildi. Jülide Sarıeroğlu, Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Şadi Sarıeroğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şadi Sarıeroğlu'nun eşi Kadriye, kızı Jülide Sarıeroğlu, akrabaları, yakınları,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri, yöneticileri, üyeleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şadi Sarıeroğlu'nun naaşı, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Jülide Hanım, çalışkan bir kardeşimiz. Başarılı bir bakanlık da yapmıştı. Babasını bugün uğurluyoruz. Onu seven dostları kardeşleri olarak bu son yolculuğunda beraber olduk. Başta Mustafa Şentop ve bakanlarımız olmak üzere her yerden gelen kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Merhumun mekanı cennet olsun" dedi.

Görüntü dökümü -Ek görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Cenazenin omuzlarında taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİRİ,Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()

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Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı



Konya'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Kaçan 4 saldırgan Karaman'da yakalanırken, olayın alacak meselisinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de, bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi. Saldırının ardından arka plakası sökülmüş bir otomobille kaçan 4 şüpheli, Karaman'da polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

-Polisin inceleme yapması

- Fatih Öksüz'ün vurulma anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ()

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Cezaevinden özel izinli çıkıp, gelin oldu



Balıkesir'deki açık kadın cezaevinde kalan Aliye Yamaçlı, iş adamı İbrahim Küpeli ile Mersin'de düzenlenen düğünle evlendi. Cezaevinden özel izinle çıkan Yamaçlı, balayının ardından, kalan 22 ay hapis cezasını çekmek için cezaevine dönecek.

Mersinli engelli iş insanı İbrahim Küpeli ile Aliye Yamaçlı, 6 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık, kısa sürede aşka dönüştü. Ancak Yamaçlı, adına açılan paravan şirket nedeni 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Balıkesir Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Küpeli ve Yamaçlı, evlilik kararı aldı. Mersin'de yapılacak düğün için özel izin alan gelini, cezaevi kapısında, damat kırmızı halı sererek karşıladı. Daha sonra karayoluyla Mersin'e giden çift, Mezitli ilçesindeki düğün salonuna el ele girdi. İlk dansın ardından kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren çift, çalınan müzikle doyasıya eğlendi.

Balayına çıkan gelin Aliye Yamaçlı, geri döndükten sonra, kalan 22 aylık hapis cezasını tamamlamak üzere cezaevine gidecek. Cezasının bitmesinin ardından da eşiyle yaşamaya başlayacak.

Görüntü Dökümü

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- Çiftin salona gelişi

- Detay görüntüleri

- Gelinin dans etmesi

- Pasta kesilmesi

- Çiftin el sallaması

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, ()

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Yol kapatıp, pamuk fiyatının açıklanmasını istediler



Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla eylem yaptı.

Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran'da çiftçiler, pamuğun hasadına kısa süre kala taban fiyatını açıklanmadığını öne sürerek Şanlıurfa-Akçakale karayolunu ulaşıma kapattı. Lastik yakan çiftçiler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını isteyerek, yaşadıkları sorunu dile getirdi. Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi.

Yetkililerin ikna ettiği çiftçilerden seçilen bir grup temsilcisi ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’le görüşmek üzere makama geçti. Kalabalığın dağılması üzerine jandarmaya ait TOMA yakılan lastikleri tazyikli su sıkarak söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Lastik yakıp yolu kapatan çiftçiler

- Slogan atan çiftçiler

- Olay yerine geçen Kaymakam ve Alay Komutanı çiftçileri ikna etmeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)

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Şırnak'ta 60 bin genç, kurslarda eğitim aldı

Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitli alanlarda açılan kurslardan 60 bin kişinin faydalandığını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Şehrimiz devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan fitness salonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim gören yüzücüleri ziyaret eden Vali Pehlivan, burada bir süre genç yüzücüleri izledi.

'GÜVENLİK ANLAMINDA ÇOK BAŞARILI OPERASYONLAR ORTAYA KONULUYOR'

Ziyarette konuşan Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan çeşitli kurslara 60 bin gencin katıldığını söyledi. Kursa katılanların bir çok alanda eğitim aldıklarını anlatan Vali Pehlivan, kentte sağlanan huzur ve güven ortamına değinerek, şöyle konuştu:

"Şehrimiz, devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesi suretiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bu şehrimizin, bölgemizin hem sınır güvenliği hem iç güvenliği giderek daha da artıyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz. Yürütmeye devam edeceğiz. Devletimizin ilimize son 15 yılda yaptığı yatırım 17 milyar civarında. Şu anda devam eden çalışmalarda aşağı yukarı bir o kadar rakam teşkil ediyor. Bir yandan altyapı hizmetleri daha iyi noktalara gelirken bir yandan güvenliğimiz daha iyi noktalara gelirken, bir yandan da eğitim alanında adeta bir seferberlikle gençlerimizi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Gençlerimizin daha kaliteli eğitimler alması konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daha ileri noktalara taşıma gayretimiz devam edecektir. Spor faaliyetleri, kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Gençlerimiz yeter ki ilgi duysunlar."

Görüntü Dökümü

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Vali Pehlivan'ın fitness salonunu açması

Yümze kursunda bulunan öğrenciler

Müzik dinletisi

Vali Pehlivan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

