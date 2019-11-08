banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 19 

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)  (Görüntü dökümüyle yeniden)  YAKALANMA ANI KAMERADA Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık...

GÜNDEM 08.11.2019, 16:08
DHA YURT BÜLTENİ- 19 

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)  (Görüntü dökümüyle yeniden) 

YAKALANMA ANI KAMERADA
Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B.'nin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde gizlenen polis ekiplerinin, Safiye Gökçe B.'nin bulunduğu otomobili yaklaştığı anda ortaya çıkıp, durdurduğu anlar yer aldı. Önce 2 arkadaşının daha sonra arka koltukta oturan Safiye Gökçe B.'nin araçtan indiği ve polis ekiplerine teslim olduğu kameraya yansıdı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe B.'yi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı. 

Görüntü Dökümü:
---------------------------------------
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ 

-'Bitcoin Safiye'nin aracının gişelere gelişi güvenlik kamerası

-Polis ekiplerinin aracı durdurması

-Polis ekiplerinin aracı araması

-'Bitcoin Safiye'nin gözaltına alınması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

===========================

Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi
 
SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı. Grup, bunun üzerine bir süre oturma eyleminde bulundu.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı çıkanlar, eyleme başladı. Şantiyenin bulunduğu alanda çadır kuran grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, teleferiğin başka bir alana yapılmasını istedi. Bu sabah erken saatlerinde, polis ve belediye görevlileri bölgeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı.

Eylemciler, çadırın ve eşyalarının başka bir alana taşınmasına tepki gösterdi. Grup, bir süre yola koydukları sandalyelere oturarak eylemde bulundu. Çadırın kaldırılması için süre verilirken, grup bölgede eylemlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alandan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Tepki gösterenlerden görüntüler
HABER: Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya), ()

=========================

Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı. 

Duruşmada, Bilen'in, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde verilen rapora avukatının itiraz etmesi üzerine yeniden aynı kuruma sevk edildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı dönemde baraj inşaatı şantiyesinde çalışan 3 tanık da duruşmada Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Aralık gününe erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

=========================

5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Demirci beldesinde bulunan Demirci Ortaokulu'nda eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri olması üzerine öğretmenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 7'nci sınıf öğrencileri Aşure Uz (11) , Hatice İn (11), Bahar Güç (11), Fatma Uysal (11) ile Hatice Çevik (11) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
-------------
- Öğrencilerin ambulanslarla hasteneye getirilmesi
- Öğrencilerin hastaneye girmesi
- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-

===========================

Belediye yola duba koydu, muhtar tekmeleyerek kaldırdı

ÇORUM'da, belediye ekiplerinin trafik akışının düzenlenmesi için yola bıraktığı metal ve plastik dubalar, çevredeki esnafın tepkisine neden oldu. Ulukavak Mahallesi'nin muhtarı Hanifi Özdemir de yol ortasındaki dubaları tekmeleyerek, kaldırdı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum Belediyesi ekipleri, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta, yol ortasına trafik akışını düzenlemek için metal ve plastik dubalar koydu. Bölge esnafı, alışverişe geleceklerin araçlarını park edemeyeceği gerekçesiyle dubaları istemediklerini belirtti. Esnafın şikayeti üzerine mahalle muhtarı Hanifi Özdemir, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olumlu yanıt alamayan Özdemir, dubaları tekmeleyerek, çevreye savurdu. Bu anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 

Beraberindeki esnafla sokakta açıklama yapan muhtar Hanifi Özdemir, "Yolun ortasına konulan metal, plastik dubalar çevre esnafına zarar verir. Bu caddede yoğun trafik akışı var. Dubalar konulduğu zaman trafik tıkanması oluşacak ve kazalar yaşanacak. Belediye trafik akışını sağlıklı şekilde istiyorsa bunu duba döşeyerek gideremez. Akşemsettin Caddesi'nin bir an önce trafiğe açılması gerekir. Ben dubalar döşenirken, durumu izah etmek istedim. Muhtar olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için buradayım. Bu dubalar yüzünden araçlarıyla alışverişe gelenler, kısa süreliğine de olsa araçlarını park edemeyecekler. Hatta esnaf da yük indirme işini yapamayacak" dedi. 

Görüntü Dökümü
-------------
- Duba döşenen yolda araçların ilerlemesi
- Muhalle Muhtarı Hanifi Özdemir röp.
- Esnaflarla röp.
- Muhtarın dubaları tekmeleyip toplaması güvenlik kamerası
- Detaylar
Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()
============================

Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik sosyal destek programları uygulayan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'sinde müzik ve dans derslerine birlikte katılan down sendromlu, otizmli çocuklar, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerine yaşatılanlara karşı "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı.
Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Nisan 2015'te hizmete açıldı. Farklı engel gruplarına ve engelli bireylerin ailelerine yönelik farklı içeriklerde destek programları uygulayan, izci kampından gezilere gündelik hayata dair çalışmaların gerçekleştirildiği Engelsiz Kafe'nin dans ve müzik dersine, down sendromlu ve otizmli çocuklar birlikte katılıyor. Derslerde oldukça eğlenen özel çocuklar, haftayı down sendromlu arkadaşları Mustafa Talha Uranlı'nın önerisiyle farklı bir şekilde kapattı. Talha ve arkadaşları, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerinin yaşadıklarına karşı 'Aksaray'a sessiz kalma' diyerek, seslerini yükseltti.
Açıldığı günden bu yana farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından kuruldu. Çam ağaçlarıyla kaplı bu alan sadece özel bireylerin kullanımı değil, onların gündelik yaşam içinde var olmalarını, birlikte bir şeyleri başardıklarını hissetmelerini sağlamak için herkese kapılarını açtı. Aynı zamanda Antalya'nın ilk glutensiz mutfağının da bulunduğu Engelsiz Kafe, mavi bayraklı plaja da sahip.

Görüntü Dökümü
-------------
- Merkezden drone görüntü
- Merkezin girişinden görüntü
- Merkezdeki çocuklardan görüntü
- Velilerden görüntü
- Çocuklar etkinlik yaparken
- Ritim tutarken
- Dans ederken
- Röp: Velilerle 

Haber: Hasan ALAYBEYOĞLU- Kamera: ANTALYA-

==============================

Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü
 
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'nın ardından 365 bin mültecinin Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere döndüğünü belirterek, “Yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yılmaz'a ziyareti sırasında, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile parti yöneticileri eşlik etti.

ANTALYA 16 MİLYONLA REKOR KIRACAK

Antalya'nın Türkiye'nin büyük bir varlığı, değeri olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, kentin turizm ve tarım açısından önemine değindi. Yılmaz, “Hep turizmiyle ön plana çıkıyor ama çok da büyük bir tarım şehri. Son dönemlerde özellikle gıda konusundaki tartışmalarla önemi çok daha artmış bir şehir. Hem Antalyamız hem ülkemiz için çok önemli, vatandaşımızın sağlıklı ve uygun şartlarda gıda ihtiyacının karşılanması konusunda, enflasyonla mücadele konularında çok önemli. Diğer taraftan Antalya turizmin başkenti, bu sene yine bir rekor kırılacak, 16 milyona yakın bir beklenti sözkonusu. 2000'li yılların başlarına gittiğinizde, tüm Türkiye'nin turizmi 10 milyonlar civarındaydı. Şimdi tek başına Antalya, geçmişte tüm Türkiye'nin ağırladığı turistten daha fazlasını ağırlıyor. Bu da hepimiz için iftihar vesilesi, Antalya'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ABD'YE GİTMEDEN PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Antalya'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nin toplantısına katılacağını, son dönemlerde dış ilişkilerin çok daha fazla ön plana çıktığını belirten Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ve ABD ile bazı mutabakatlar sağlandığını hatırlatarak, şöyle dedi:

“Yalnız uygulamada birtakım aksaklıklar, sıkıntıların olduğunu da Sayın Cumhurbaşkanımız en üst düzeyde ifade ediyor. 13'ünde inşallah ABD'ye ziyareti olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Orada Sayın Trump'la birlikte en üst düzeyde değerlendirmeler yapacaklar. Ayrıca gitmeden de Sayın Putin'le telefon görüşmeleri olacak. Bütün bu trafik içinde ülkemizin menfaatlerini koruyan, ülkemize yönelik terör tehditlerini bertaraf eden, sınırımızın güvenliğini sağlayan bu operasyon kararlı bir şekilde sonucuna ulaştırılacak inşallah."

365 BİN MÜLTECİ GERİ DÖNDÜ

Bir taraftan da güvenli bir bölge oluştuğunu anlatan Yılmaz, “Orada mülteci kardeşlerimizin geri dönmesi vatanlarına, ülkelerine teşvik edilmiş olacak. Gönüllü bir şekilde ülkelerine yerleşmeleri ve tekrar Suriye'nin vatandaşlarıyla buluşması sağlanmış olacak. Daha önce, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları'ndan sonra 365 bin mülteci kardeşimiz geri dönmüştü. Bu yeni güvenlik bölgelerimizde bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah bunun gerçekleştirilebildiğini de görürüz. Ancak maalesef bu alanda uluslararası destek arzu ettiğimiz ölçüde değil. Aslında mülteci meselesi bütün insanlığın meselesi" diye konuştu.

SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN KONFERANS

Bütün ülkelerin sahiplenmesi gerektiğini, yükün sadece komşu ve bölgedeki ülkelere bırakılmasının hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığını söyleyen Yılmaz, “Bu çerçevede inşallah bir Uluslararası Donörler Konferansı da gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda BM Genel Sekreteri'yle de İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Donörler konferansının gerçekleşmesiyle Suriye'nin yeniden inşası ve mültecilerin daha sağlıklı bir ortama geri dönüşünün sağlanması için Avrupa başta olmak üzere bütün dünyanın da elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ama biz her halükarda ülkemizin menfaatleri, istikbali ve huzuru doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
Cevdet Yılmaz Valilik defterini imzalaması
Cevdet Yılmaz Açıklama
HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 17:59
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5