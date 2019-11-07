DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kurtulmuş: Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak (2)

'BU MİLLETE KİMSE PRANGA VURAMAZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Başkan Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu. Ülke olarak zor dönemden geçildiğini belirten Kurtulmuş, "Gerçekten bunu söylerken kolay söylüyoruz. Yaşadığımız zorlukları bütün millet olarak yaşıyoruz. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, güçlü büyük Türkiye kuracağız. Adım adım ilerliyoruz. Türkiye'nin güçlendiğini görenler de zaten bir telaşa kapılarak, 'nasıl engellerler, nasıl ayağına çelme takarlar, nasıl yolumuzdan döndürürler' bunun hesabını yapıyorlar. Bu millete öyle kolay kolay kimse pranga vuramaz, istediğini dikte edemez. O devirler geride kaldı. Gavurun önünde el açıp, dilenen Türkiye, geride kaldı. 'Höt' dedikleri zaman yerinden kımıldamayan Türkiye, geride kaldı. İşte bunu son Barış Pınarı Harekatı ile bir kere daha gördük. Kendi ulusal egemenliğimiz, esas alan stratejiyi izledik" dedi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra merkez Yakutiye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışına katıldı. Yapılan konuşmaların ardından viyadüğün kurdelesi, Mehter Marşı eşliğinde kesilerek, yol trafiğe açıldı. Yoldan ilk olarak 'Erzurumlu mucit' Sabit Çalışır, 'Dadaşmobil' adını verdiği, 5 vitesli olan, kendi yaptığı otomobille geçti. Sabit Çalışır, aracı 3 yılda yaptığını belirterek, "Mehmet Sekmen bu köprüyü 2 yılda yaptı. 'Ben de bu köprüden geçen aracı yapacağım' dedim. Yerli köprü, yerli araç. 10 bin lira harcadım. Para önemli değil biz de bir şeyler yapıyoruz, üretiyoruz. Yaparız da yeter ki bize sahip çıkılsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yapılan viyadük

-Çalışır ile röp

-Tören alanı

-Protokolün sandalyelerini gölgeye çekmesi

-Bir çocuğun Kurtulmuş ve Sekmen ile selfie yapması

-Açılış

-Sabit Çalışır yaptığı milli aracı ile viyadükten geçmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Akşener: Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye planladığı ziyaretle ilgili, "İnşallah Türkiye'nin hayrına olur. Dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, by-pass ameliyatı olan Sungurlu İlçe Belediye Başkanı İYİ Parti'li Abdulkadir Şahiner'e, Cevheri Mahallesi'ndeki evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette partililerce çiçeklerle karşılanan Akşener, belediye başkanı Şahiner ve partililerle bir süre oturup sohbet etti.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine Akşener, "Sayın cumhurbaşkanın, dün akşam Trump ile telefon görüşmesi yaptığı ve ayın 13'ünde de Amerika'ya gideceği söylendi. İnşallah Türkiye'nin hayrına olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. Dikkatle takip ediyoruz İYİ parti olarak. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

Görüntü Dökümü

- Akşener'in Şahiner ile tokalaşması

- Sohbet ve açıklama

- Detaylar

SÜRE: 2.33 SN DK (BOYUT 578 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti

ANTALYA'da, güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su Altı Topluluğu öğrencileriyle birlikte balon balıklarını su altı kamerasıyla çekti. Balon balıklarının, verilen sert kabuklu midyeleri birkaç saniye içinde yok ettiği görüldü. Görüntüleri çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının aşırı çoğaldığını söyledi. Deneme amaçlı denizin altında sert kabuklu midyeyi balon balıklarının önüne attıklarını anlatan Gökoğlu, "Çok çabuk kabukları parçalayarak, içindeki eti yediler. Balon balıklarının kerpeten benzeri bütün bir diş yapısı var. Bu diş yapılarıyla kabukluları çok çabuk kırabiliyor. Balık tutamadıkları zaman midye, istiridye gibi canlılarla besleniyor" dedi.

Mersin'in Bozyazı ilçesi sahiline vuran balon balıklarını yedikten sonra telef olan kedilerin hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıklarının karaciğer ve gonatları çok tehlikeli. Yüksek miktarda toksin içeriyor. Kediler muhtemelen bu balıkları bütün her şeyi ile yedi daha önce Kumluca'da bir arkadaşım tuttuğu balon balıklarının ciğerini kümesindeki tavuklara yedirmişti. Bir kümes tavuk telef olmuştu. Bu işin ciddiyetini ve tüketilmemesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balon balıkları detay

- Balıklar midye yerken

- Röp: Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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Dolandırmadan önce 'sazan' balığı ikram etmişler



ANTALYA'da, inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), 140 bin TL'ye sattığı cipinin parasını alamadığını ileri sürerek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ağırman, cipi satmadan önce 3 şüphelinin kendisine sazan balığı yedirdiğini söyleyip, "Sonrasında düşündüğümde, özellikle o balığı ısmarlamaları manidar geldi" dedi. Ağırman, şüphelilerin 130 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını öğrendiğini belirtti.

İnşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman, yumuşak doku kanseri ablası Saliha Ağırman'ın (47) tedavisine gereken para için 2018 model cipini satışa çıkardı. 4 Nisan'da emlakçı tanıdığı aracılığıyla Denizli'de oturan 3 kişiyle telefonla görüşen Ağırman, 140 bin TL'ye anlaştı. Antalya'ya davet ettiği kişiler kente geldiklerinde, kooperatiften kredi çekeceklerini söyleyip, satışın Denizli’nin Çivril ilçesinde olmasını istedi. Bunun üzerine Ağırman, ertesi gün bir akrabası ve bu 3 kişiyle birlikte Çivril'e gitti. Noter satışı öncesi iddiaya göre, 3 kişi, Ağırman'ı lokantaya götürüp sazan balığı ikram etti. Ağırman, araç karşılığı 140 bin TL değerinde senet veren şüphelilerle bir de sözleşme imzaladı. Ardından notere giden Ağırman, aracın satışını gerçekleştirdi. Paranın havale yöntemiyle hesaba yatacağını söyleyen şüpheliler, Ağırman ve akrabasıyla birlikte Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Ardından 3 kişi, bir akaryakıt istasyonunda ihtiyaç molası verdikleri sırada ciple kaçtı.

'O BALIĞI ISMARLAMALARI MANİDAR GELDİ'

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Ata Ağırman, mesai saati dolmasına yakın para yatmayınca cipi geri almak istediğini belirterek, "Cipteyken yanımızdaki kişiler, tuvalete gideceklerini söyledi. Bir akaryakıt istasyonuna girdik. Biz de onlarla beraber indik. Daha sonra şüphelenip dışarıya çıktığımda, cipi göremedim, kaçmışlardı. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi olduk. Sonraki süreçte Çivril'de dava açtım. Mahkeme, aracın satışına tedbir koydurdu. Senette ismi olan kişinin yaşadığı adrese kadar gittik, orada yoktu. 7 ayı geçti henüz arabamın yakalanma kararı çıkmadı. Sonrasında düşündüğümde, özellikle o balığı ısmarlamaları manidar geldi" dedi.

'130 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR'

Yaptığı araştırmada, mahkemeden tedbir konulmadan önce aracının satışının 5 farklı kişiye yapıldığını öğrendiğini anlatan Ağırman, "Bu kişiler dava açtığımı öğrenince beni aradı. Davayı geri çekersem bana aynı değerde bir araç vereceklerini söyledi. Bunlar, 8 kişilik bir çete. Öğrendiğim kadarıyla 130 kişiyi aynı şekilde dolandırmışlar. Satışları özellikle cuma günü mesai saati sonlarına denk getiriyorlar. Bu sayede aracın satışına ilişkin resmi işlemlerin takibini önlüyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Ata Ağırman'dan detay

- Mehmet Ata Ağırman'ın elindeki evraklardan detay

- Röp: Mehmet Ata Ağırman

- Detay

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-)

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Suriyeli ve Türk kadınlar, kooperatif kurup midye satış yeri açtı



BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında, İzmir Alsancak'ta Suriyeli ve Türk kadınlar kooperatif kurup, midye üretim ve satış yeri açtı. Farklı kültürlerin bir araya geldiği kooperatifte, daha önce midye dolma eğitimi alan kadınlar, hünerlerini sergileyerek maddi kazanç elde ediyor.

İzmir'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Japon Hükümeti tarafından fonlanan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunu sağladığı 'Beceri eğitimleri ve üretim araçları vasıtasıyla geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarının güçlendirilmesi' projesi kapsamında, eğitim alan kursiyerler farklı istihdam alanlarına yönlendi. Proje kapsamında midye dolma yapımı eğitimi alan 10'u Suriyeli, 10'u Türk kadın, kooperatif kurup, İzmir Alsancak'ta midye üretim ve satış yeri açtı. 'Turna Kadın' ismini verdikleri kooperatifte, hünerlerini sergileyerek midye üretimi yapan kadınlar bir yandan da maddi kazanç elde ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen kooperatif açılışında konuşma yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, "Bu proje aslında küçük fikirlerin emek ve özveriyle çalışıldığında büyük işlere dönüşebileceğine dair iyi bir örnektir. Bu birliktelikten gurur ve kıvanç duyuyorum. Projemizin fikir aşamasından başlayarak bugüne kadar bize destek veren Japon Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

'AYNI BAYRAĞIN ALTINDA YAŞAMAK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Türkiye genelinde 150 kursiyerin eğitimini tamamladığını söyleyen proje koordinatörü Murat Özoğlu, "Özellikle kursiyerlerimiz kadınlardan oluşuyor. Aynı zamanda girişimcilik eğitimi verilerek kursiyerlerimize destek sağladık. Midye dolma konusunda ve girişimcilik konusunda eğitim alan kadınlarımız, üretim tesisini kurdu ve kazançlarını paylaşacaklar" diye konuştu. Sağlıklı midye üretmek için bir araya geldiklerini söyleyen Türk kooperatif üyesi Aysun Elinç, "Burada bir kooperatif açarak, başkanın olmadığı her şeyin açık olduğu bir düzen kurduk. Suriyeli arkadaşlarımızla sağlıklı ve hijyenik midye üretimi yapıyoruz. Onları çok sevdik, birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Dillerimiz ayrı olsa da aynı bayrağın altında yaşamak bizleri mutlu ediyor. İlk 15 gün teorik daha sonraki 15 gün pratik eğitim alarak staj gördük. Artık midyeleri kendimiz üretip satacağız" diye konuştu.

'İŞ BULAMIYORDUM'

4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen kursiyerlerden Suriyeli Elle Halid, "İzmir'e geldiğimden beri iş bulmakta çok zorlandım. Suriye'de psikoloji bölümünde okuyordum savaş dolayısıyla yarım bıraktım ve burada iş bulamadım. Şimdi ise bu projeyle birlikte midye üretimine başladım ve oldukça mutluyum. Burada kazandığım para ile üniversiteye kaydolup tekrar eğitimime devam etmek istiyorum" dedi. Türk kursiyerlerden Zekiye Gezer ise "Daha önce kendi evimde midye yapıyordum. Çam fıstıklı ve kuş üzümlü midyeler yapıyordum. Daha sonra bu projeyi duyup dahil oldum. Şimdi Suriyeli arkadaşlarımızla birlikte burada midye üretip satacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kooperatif açılış görüntüleri

- Kooperatif üyeleri ile röp.

- Açılış konuşmaları

- Kurdele kesimi

- Kooperatif üyelerinin midye dağıtımı

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Bolu'da ayakları kopmuş halde bulunan kedilerle ilgili Valilik açıklama yaptı

BOLU'da, son günlerde ayakları koparak telef olmuş halde bulunan 5 kediyle ilgili Bolu Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, kedilerin köpek saldırısı sonucu öldüğü ve yapılan incelemede kopan bacaklarda herhangi bir kesici alet kullanılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bolu'da son 10 günde 5 kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması tepkilere yol açmıştı. Bolu Valiliği, kentin gündemine oturan olayla ilgili açıklama yaptı. 2 kedinin ölümünün köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde güvenlik kamerası tespitinin bulunduğu ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "İlimiz merkezinde farklı adreslerde ayakları kopmuş ölü olarak toplam 5 adet sokak kedisi vatandaşlarımız tarafından bulunmuştur. Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yapmış olduğu araştırmalarda; 27.10.2019 tarihinde Alpağut Mahallesi İsmail Özer Cd. No:30 sayılı adresin bahçesinde ölü bulunan kedinin, bahse konu adreste bina sakinleri tarafından apartmanın dış merdiven altında beslendiği öğrenilmiş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 27.10.2019 tarihinde saat 03.46 da bahse konu kedinin merdiven altına girdiği, saat 04.55 da 4 tane sokak köpeği olduğu değerlendirilen köpeğin gelerek kedinin bulunduğu merdiven altına hamle yaptıkları, kovalamaca yaşandığı ve kedinin ölü bulunduğu yerde köpeklerin kediye saldırdıkları tespit edilmiştir. Görüntülerde başkaca bir canlıya rastlanmamıştır. Ölü bulunan diğer kedilerle ile ilgili araştırmalar devam etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca diğer kedi ölümleriyle ilgili de yapılan ilk incelemelerde ölü bulunan kedilerin ayaklarında kesici alet izi olmadığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Valilik 28.10.2019 günü Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce; ölü bulunan 3 kedinin veteriner hekimler tarafından yapılan inceleme sonucu; herhangi bir kesici alet izi olmadığı, kopma bölgesinde muntazam olmayan bir doku bütünlüğünün bozulmasının olduğu, ayaklarda düzensiz yırtıklar ve zedelenme olduğu, karın bölgesinde diş izleri olduğu tespit edilerek rapor düzenlenmiştir. 03.11.2019 ve 05.11.2019 tarihlerinde bulunan ölen 2 kedi ile ilgili 05.11.2019 tarihinde Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından ön inceleme yapılmış, yapılan incelemede herhangi bir kesici delici alet izi olmadığı, karın bölgelerinde diş izlerinin olduğu ve karın bölgelerinde başka hayvanlara ait salyaların olduğu veteriner hekimler tarafından değerlendirilmiş, 2 ölen kedi detaylı inceleme için Ankara iline gönderilmiştir. Valiliğimizce İlimiz merkezinde sokak köpekleriyle ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması yönünde Bolu Belediye Başkanlığına talimat verilmiş olup, meydana gelen olayların tamamıyla ilgili kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 03.29-Boyut: 15.1 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()



