DHA YURT BÜLTENİ - 19

İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet ettiği bir kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Özel Hareket polislerinin de mahalleye geldiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki polisler

-Olayı izleyenler

-Polisin etkisiz hale getirdiği şahıs

SÜRE: 01'02" BOYUT:46 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

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İzmir'deki otele tahliye şoku; 350 müşteri ve 107 personel vardı

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan otel, mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından boşaltılmaya başlandı. 350 müşteri ve 107 personel oteli boşaltırken, mağdur olduklarını iddia eden Otel Müdürü Erol İnce, "Bize tebligat göndermeden tahliye işlemlerini başlattılar, mağduruz" dedi.

İddiaya göre, Mürselpaşa Caddesi'nde bulunan otelin mülk sahibinin, bankaya olan borcu sebebiyle mahkeme, binanın satışına ve otelin tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine otele gelen yetkililer, içinde 350 müşteri ve 107 personel bulunan 207 odalı oteli boşaltmaya başladı. Müşteriler, otelden ayrılmaya başlarken, otel müdürü Erol İnce, yaşananlara tepki gösterdi. Kendilerine tahliye kararıyla ilgili bir tebligat gönderilmediğini iddia eden İnce, "5 senelik kira kontratımız olmasına rağmen, iş yeri sahibinin bankaya olan borcu nedeniyle tebligatsız tahliye işlemi başlatıldı. 207 odalı otelimizde hali hazırda 350 müşterimiz ve 107 personelimiz var. Hepimiz mağdur durumdayız. Bize bir saat bile zaman vermedikleri gibi tahliye işlemine devam ediyorlar" dedi.

'MAĞDURUZ'

Tahliye kararı sebebiyle mağdur olduklarını belirten otel müdürü İnce, davacı olduklarını dile getirerek, "'Oteli boşaltmaya geldik, lütfen odaları tahliye dedin' dediler. İşlemleri de devam ettiriyorlar. Aynı gün içinde tahliye ediyorlar. Müşterilerimizin mağduriyetlerini elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Başka otellere cebimizden para ödeyip, onları yerleştiriyoruz. Bu olayın en büyük mağdurları çalışanlarımız. 107 kişi bu otelden ekmek yiyor. Çalışanlarımızı diğer otellerimizde işe alacağız. Dava açtık ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mülk sahibi Nuri Sevil ise İnce'nin açıklamalarının gerçek olmadığını öne sürerek, tahliye kararını 6 ay önce bildirdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otelden görüntü

- Erol İnce röportaj

- Polislerden görüntü

- Otelden ayrılan müşterilerden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ /İZMİR, ()

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Arkeolog, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

ANKARA’da hastanede tedavi gören Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu (78), kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Çınaroğlu, vasiyeti üzerine Çorum’un Alaca ilçesinde 20 yıldır yürüttüğü yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı’nın da yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa defnedildi.

Ankara’da kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliğinden dün vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için öğle vakti Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çınaroğlu’nun cenazesi vasiyeti üzerine defnedilmek üzere Çorum’un Alaca ilçesinde, 20 yıldır yürüttüğü dünyanın çalışan en eski barajı olan ve Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı'nın yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa getirildi. Burada Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çınaroğlu’nun eşi Semra Çınaroğlu, kızları Sinem Erenel ile Ayben Gözütok’ün yanı sıra; Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çınaroğlu’nun cenazesi Alacahöyük kazı alanına hakim bir noktadaki mezarlığa defnedildi.

'ALACAHÖYÜK'E DEFNEDİLDİ'

Babasının 20 yıldır Alacahöyük’te kazı yaptığını söyleyen kızı Ayben Gözütok, “Babam 20 yılı aşkın süredir Alacahöyük’ kazmaktaydı. Çok büyük şevk ve özveriyle çok iyi öğrenciler yetiştirerek arkasında çok güzel bir miras bırakmaya gayret etti. Alacahöyük için çok büyük umutları ve hedefleri vardı. Ailecek eminiz ki onun vefatında sonra da gerekli her şey yapılacak ve onun mirasını yerine getireceklerdir. Acımız çok büyük. Alacahöyük’e gömülmek istedi çünkü ebediyete burada ulaşmak istedi. Bu mirası da koruyacağına eminizö dedi.

PROF. DR. AYKUT ÇINAROĞLU KİMDİR?

11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeoloji Müzesi olan bugünkü Anadolu Medeniyetleri Müzesinde açılan memuriyet sınavına kazanarak, çalışma ortamına girdi. 1964 yılında üniversite diplomasını aldıktan kısa bir süre sonra çalışmakta olduğu müzeden ayrılarak asistan unvanıyla üniversitede göreve başladı. Üniversite öğrenciliği ve müzedeki çalışma süreci içerisinde Anadolu'da yürütülen çok sayıda arkeolojik kazılara katılma fırsatını buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Yakınlarından detay

-Defin olması

-Alacahöyük'ten detay

-Mezarlıktan Alacahöyük'ün görünmesi

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Yusuf ÇINAR-Hüseyin KALAY/ALACA, (Çorum), ()

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