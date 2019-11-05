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DHA YURT BÜLTENİ - 19 

Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi Ordu'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi.   Çorum'da görev...

GÜNDEM 05.11.2019, 17:20
DHA YURT BÜLTENİ - 19 

Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi.  

Çorum'da görev yapan uzman çavuş Halil İbrahim Saymak, izin alarak, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine doğru yola çıktı. Saymak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki evine yaklaşık 10 kilometre kala kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan Saymak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saymak'ın, hafta sonu yapılacak düğünü için yola çıktığı öğrenildi.

Halil İbrahim Saymak için bugün ikindi vakti Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korgan Kaymakam Vekili ve Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tonunay Başer, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Saymak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Askeri törenin ardından Halil İbrahim Saymak’ın cenazesi, götürüldüğü aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

-Görüntü Dökümü
-Cenazeden detay görüntü
-Naaş taşınırken görüntü
Haber: Nedim KOVAN-ORDU-
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Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti
 
Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
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Rejim askerleri
Suriye bayrakları
Araçların geçişi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),()
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Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı
 
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan, sağanak sonrası köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığı görüntüler nedeniyle tepki gösterilen barınak sorumlusu 3 belediye yöneticisi, görevden alındı. 

Ünye'de, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından barınaktaki köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar, suyla doldu. Barınağın görüntülerinin cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılması üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talimatıyla inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin, görevden alındı. 

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

1 ve 2 Kasım'da çekilen barınağın arşiv görüntüleri 

Nedim KOVAN/ORDU, () 

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Oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi geçirip öldü

Çorum'da, oğlu Necip Yiğit'in (41) öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için adliyeye gelen Ahmet Yiğit (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'da, 9 Nisan 2013 tarihinde, büyükbaşlarını satmak için hayvan pazarına giden Necip Yiğit ile İsmail C. (29) arasında tartışma çıktı. İsmail C., Necip Yiğit'i tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan İsmail C., yargılandığı Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen dosyayı görüşen Yargıtay ise mart ayında kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. 

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davanın duruşması için Çorum Adliyesi'ne gelen, öldürülen Necip Yiğit'in babası Ahmet Yiğit, koridorda fenalaşıp, yere yığıldı. Adliye görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yiğit'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü
- Adliye koridorunda sağlıkçıların kalp masajı yapması
-Ambulansa taşınması
-Detaylar
Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()
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Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulundu

Antalya'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan G.'nin (31), 11 gün sonra Güver Uçurumu Kanyonu'nda cansız bedeni bulundu. Uçurumun 160 metre derinliğindeki ceset, AFAD ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkartılabildi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işsiz Hakan G., 25 Ekim Cuma sabahı, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Hakan G., ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Hakan G.'nin ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE 3 KEZ İNTİHARA KALKIŞTI
Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, daha önce iki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtilen Hakan G.’yi bulmak için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETİ BULUNDU
Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Hakan G.’ye ait motosiklet, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Kanyonu mevkisinde ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklette inceleme yaptı. Bölgede arama yapan ekipler, Hakan G.’den bir iz bulamadı. Motosiklet, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

CESEDİ DRONE İLE BULUNDU
Polis ve AFAD ekipleri, motosikletin bulunduğu bölgede bugün eğitimli köpekler ve drone ile arama yaptı. Hakan G.’nin, saat 11.00 sıralarında Güver Uçurumu Kanyonu'nda, 160 metre derinlikte cansız bedeni, drone ile görüntülendi. AFAD ekipleri, cesedin bulunduğu yere inebilmek için özel düzenek kurdu. Hakan G.’nin cesedi sedyeye alınarak, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yukarı çıkartıldı.

TEYZENİN FERYADI
Hakan G.’nin cesedi cenaze aracına konulurken teyzesi Sunay Çayır, "Hakan buna binemez, Hakan için çok erken. Hakan bunu niye yaptın" diye gözyaşı döktü.
Hakan G.’nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Uçurum kenarındaki ekiplerden
- Olay yerinden, 
- Cesedin çıkarılıp taşınması
- Aileden görüntü
Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA () 

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