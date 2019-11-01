DHA YURT BÜLTENİ-19

Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz (2)

BAKAN ALBAYRAK ADIYAMAN'A GELDİ

Malatya'da iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temaslarının ardından Adıyaman'a geldi. Bakan Albayrak'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, Malatya milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kamu bankaları genel müdürleri, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı.

BAKAN ALBAYRAK: IMF ILE GÖRÜŞMEDİK DE ANLAŞMADIK DA

Bakan Berat Albayrak ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' programına katıldı. Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 farklı terör örgütü ile mücadele ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada üç yanı terör örgütü ile bu yoğunlukta mücadele eden tek ülke Türkiye olarak özelikle ekonomimiz üzerinden birlikte şahit olduğumuz ataklar ve operasyonlar ile mücadele veriyoruz. Geniş kapsamlı detaylı politikalar ile son yıllarda önemli adımlar attık. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken, bu algıyı başka yerlere çekmek isteyenler, Türkiye üzerinden operasyonlar yapmak isteyenler oldu. Özellikle ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alınıldığını, malum birileri itiraf edene kadar bu algıya, bu operasyonlara, bu yalanlara devam ettiler. ‘Dolar 8-10 lira olacak’ diyenler iş dünyasını ve milleti sindirmeye çalıştılar. Ankara'da bir kısım var, ortada 'IMF ile anlaşacaklar' 'şöyle olacak, böyle olacak' derken bir tarafta Arjantin bir tarafta Türkiye. Biz IMF ile anlaşmadık da görüşmedik de Arjantin anlaştı, 50 bin dolar para aldı sonuç bir yıl geçti Arjantin’in durumu ortada. Türkiye bir kuruş kimseden almadı. Diz çökmeden yerli ve milli bir duruşta bir yılda üç seçim ve bu yoğunlukta bölgede terör eylemleri. Bu noktada yolumuza, barışımıza ve kardeşliğimize yapılan operasyonlara rağmen, Türkiye daha güçlü durumda. İşte bu noktadaki iyileştirmelere her gün ifade ediyoruz. Yolumuzdan dönmeden adım adım sağlam bir şekilde gidiyoruz. Millet olarak AK Parti iktidarının, her ne saldırıya toplum olarak maruz kalırsak kalalım, bu güven iklimi ile toplum olarak, bunun başında hükümet, kabine falan bakan gelir gider ama ülkenin başındaki güçlü liderlik var ya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu var ya, zaten milletimiz ona güveniyor. Adıyaman ona güveniyor, inanıyor, uluslararası platformda bu zor şartların yaşandığı süreçte olsun dünyada az bir ülkenin göstereceği duruşla bu saldırılara rağmen Türkiye ihracatını artırdı. İthalatımız azaldı ve cari dengede çok önemli bir başarı ortaya koydu. Türkiye yönelik yoğun bir operasyon olmasına rağmen Türkiye olarak biz 2019 yılını eksi değil pozitif bir şekilde kapatacağız, Türkiye'nin yüzde 4 büyüdüğünü göreceğiz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADIYAMAN ()

==================

4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, silahlı ve maskeli 5 kişi, Hakkari'ye altın götürenlerin bulunduğu aracı durdurup, yaklaşık 4 milyon TL'lik altın ve dövizi çaldı. Jandarma, 5 kişiyi Yozgat ve Kocaeli'nde gasbettikleri altın ve dövizlerle yakaladı.

Olay, pazar günü, Pazarcık ilçesinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye altın götüren S.Ç. (54), A.A. (45) ve H.A.'nın (27) içinde bulunduğu aracın önü, silahlı ve maskeli 5 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, araçtaki yaklaşık 13 kilo altın, 36 bin 650 Euro, 300 Dolar, 1500 TL'yi gasbetti. Şüpheliler daha sonra araçtakilerin cep telefonlarını da alıp kaçtı.

1214 ARAÇ İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Şüphelilerin olay yerinden çalıntı plakalı araçlarla kaçtıklarını tespit eden ekip, otoyol üzerindeki kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki 1214 aracı tek tek inceleyen ekip, şüphelilerin F.G.(27), C.B. (26), S.B. (28), E.G. (19) ve T.E. (28) olduğunu, Yozgat ve Kocaeli'ye gittiklerini belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla F.G. ve C.B.'yi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, S.B. ve E.G.'yi Kocaeli'nde, T.E.'yi ise Kahramanmaraş'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte gasbedilen altın ve dövizler de ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlar ve dövizleri kuyumcuya teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Altınların kuyumcuya teslim edilmesi

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

- Jandarma aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

===============================

Sivas'ta apartman terasında yangın

SİVAS'ta 3 katlı apartmanın terasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Çiçekli Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında ortak kullanılan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın terasında ve çatısında maddi hasar meydana geldi. Cadde üzerinde biriken çevredekiler de uzun süre yangına müdahaleyi izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-İtfaiyenin müdahalasi

-Çevredekilerin çalışmaları izlemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

========================

Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyede

KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde, Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye önündeki güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),()-

======================

Alternatif yarışmanın kazananlarına Antalya'da özel tören

ANTALYA 56. Altın Portakal Film Festivali'nde, son iki yıldır İstanbul’da yapılan alternatif Ulusal Yarışma’nın kazananlarına Altın Portakal heykelciği törenle verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eksi Başkanı Menderes Türel döneminde düzenlenen 54 ve 55'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Kategorisi'nin kaldırılmasının ardından İstanbul'da yönetmen Kaan Müjdeci'nin öncülüğünde sinemacıların desteğiyle Ulusal Yarışma düzenlendi. Antalya’da düzenlenen film festivaliyle aynı tarihte gerçekleştirilen etkinlikte ödül alan isimler için 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel bir tören düzenlendi. AKM Perge Salonu'ndaki törene alternatif yarışmanın kazananları ve konuk sanatçılar katıldı. Ödül alanların isimleri, festivalin ödül tarihine resmi olarak da yazıldı.

54. ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Selin Şekerci ve Alican Yücesoy'un sunuculuğunu üstlendiği törende, 54'üncü Ulusal Yarışma kapsamında En İyi Senaryo Ödülü, 'Körfez' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü sanatçı Demet Evgar, 'Daha' filmindeki rolleri ile Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck'e takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de Serhat Kılıç, 'Kar'daki rolüyle genç sanatçı Hazar Ergüçlü'ye verdi. Törende En İyi Film Ödülü Onur Saylak'ın 'Daha' filmine verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise 'Put Şeylere' isimli filmiyle Onur Ünlü'ye verildi.

55. ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Törende yine İstanbul'da düzenlenen 55. Ulusal Yarışma’da da en iyilere ödülleri verildi. En İyi Senaryo Ödülü 'Sibel' filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti'ye verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Yol Kenarı' rolüyle Tansu Biçer'e verildi. Biçer'e ödül heykelciğini oyuncu Ercan Kesal tarafından verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne ise 'Sibel' filmindeki rolü ile Damla Sönmez layık görüldü. Törende En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar'a, En İyi Film seçilen 'Yol Kenarı'nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve Vildan Erşen'e ödül heykelciği layık görüldü.

Gecenin sonunda 54 ve 55'inci ulusal yarışmaları organize eden yönetmen Kaan Müjdeci'ye plaket verildi. Tören, ödül alanların ve verenlerin toplu fotoğraf çekmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Salondan genel görüntü

-Ödül alan sanatçıların konuşmaları

-Sahneden sanatçıların toplu görüntüsü

-Yönetmen Kaan Müjdeci'nin konuşması

475 MB /// 4.17 SN (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA()