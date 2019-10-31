DHA YURT BÜLTENİ - 19

Askeri gemi TCG Tayfun Kuşadası'nda ziyarete açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücum botu 'TCG Tayfun' vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Türk Donanmasının 'Doğan' sınıfı hücumbotlarından olan, Deniz Yüzbaşı Tuğsel Öztekin komutasındaki "TCG Tayfun' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sınıfının en hızlı hücumbotlarından

olan TCG Tayfun'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saatte 30 knot hız yapabilen, mürettebatında 6 subay, 22 astsubay, 11 uzman erbaş, 6'da er ve erbaşın

görev yaptığı hücum botu gezmek isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. 14.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan gemiyi mihmandırlık yapan askerler ziyaretçilere gezdirdi. Askeri gemiyi, büyük bölümü ailecek ziyaret eden vatanadaşlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer donanma gemileri hakkında da tanıtıcı bilgiler verildi. Askeri gemiyi gezen vatandaşlardan Özgün Korkmaz (40), "Bu tarz organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Geçen yılda benzer bir etkinliğe gelmiştim. Ordumuz hakkında bilgi sahibi olmak çok güzel. Bu tarz ziyaretlere gelmenin milli ve manevi duygular açısından çok iyi olacağını düşünüyorum dedi.

'TCG Tayfun' hücum botunun, bugün saat 18.30'da sona erecek ziyaretin ardından tekrar görev bölgesine döneceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TCG Tayfun Hücumbotu'nun görüntüsü

-TCG Tayfun Hücumbotu'nu ziyaret eden Özgün Korkmaz ile röp.

-Vatandaşların ziyaretlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), ()

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Foça'da askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında askeri gemiler, vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit aileleri ve gaziler gemilerde ağırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin Foça Deniz Üssü'ndeki TCG Karamürselbey ve TCG Osmangazi amfibi çıkarma gemileri, TCG Heybeliada ve TCG Bodrum korvetleri ile TCG Karayel hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit yakınları ve gaziler gemilerde ağırlandı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gemi komutanları, Foça Üssü'nde görevli subay ve astsubaylar gemi girişlerinden itibaren refakat ettikleri şehit aileleri ve gazilerle birlikte öğle yemeği yedi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında gemilerde, eşi Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Hasan Batunoğlu ile birlikte ağırlanan Muhterem Batunoğlu özel günlerde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtip, "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın. Devletimize, milletimize, özellikle askerimize zeval gelmesin" dedi. Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Hasan Batunoğlu da "Tüm gaziler adına bayramımızı kutlar, görevdeki kardeşlerimize sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi. Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Niyazi Çınar da Cumhuriyet'in 96'ncı yılını daha önce görev yaptıkları birliklerde konuk edilerek kutlamaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı dolayısıyla donanmamızın güzide gemilerinden TCG Heybeliada'ya davet edildik. Komutanlarımıza biz gazileri hatırladıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ziyarete açılan askeri gemilerden görüntü.

-Askeri gemileri ziyaret edenlerden görüntü

-Protokol mensuplarından görüntü.

-Hasan - Muhterem Batunoğlu çifti ile röp.

-Kıbrıs gazisi Niyazi Çınar ile röp.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek Türk bayrağı yaptılar

Antalya'nın Finike ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programda öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız oluştururken, şeritler halinde kesilmiş kumaşların dokunmasıyla 108 metrekarelik Türk bayrağı yapılması da ilgiyle izlendi.

Finike'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakam Ergün Baysal'ın kaymakamlık binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Finike 100'üncü Yıl Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa ise Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başsavcı Uygur Kaan Arısoy, Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, gaziler, muhtarlar ve kent sakinleri katıldı.

Kaymakam Baysal ve Başkan Geyikçi'nin tören alanına çıkarak, halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Baysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından tören geçişi yapıldı. Öğrencilerin şiirlerini seslendirdiği kutlamalarda, il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

BAYRAK DOKUMA GÖSTERİSİNİ AYAKTA ALKIŞLADILAR

Finike Cengiz Topel Ortaokulu'nca hazırlanan Cumhuriyet Bayramı programında, 8'inci sınıf öğrencilerinin tören alanında ay yıldız oluşturarak, marş söylediği oratoryo gösterisi, beğeniyle izlendi. Törende şeritler halinde kesilmiş kumaşları alana taşıyan öğrenciler, bayrak dokuma yaparak, birleştirdi. 50 santim eninde 9 ve 12 metre uzunluğundaki 20 parçayı dokuma şeklinde birleştiren öğrenciler, 108 metrekarelik Türk bayrağı oluşturdu. Bayrak dokuma gösterisini törene katılanlar, ayakta alkışladı. Ay yıldız ve bayrak dokumada toplam 330 öğrenci görev aldı. Kaymakam Ergün Baysal ve protokol üyeleri, programın ardından öğrenciler ve dev bayrakla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Cumhuriyet Bayramı

- Bayrak ve ay yıldız drone görüntüsü

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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Cumhuriyet köyünde 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü sakinleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kendi imkanları ölçüsünde yaşadı. Köylüler, Cumhuriyet ismiyle gurur duyduklarını söyledi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü, adıyla ilgi çekiyor. 2000 yılına tadar adı 'Kızıllı' olan köy, ilçeye bağlı 'Kızılköy' ile isimlerinin sak sık karışması ve bu yüzen bir çok evrakın karışması nedeni ile ismini değiştirmek istedi. 2000 yılında örnek köy seçildikten sonra sakinleri, isimlerinin değiştirilmesini talip etti. 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi ile Cumhuriyet'in temellerinin Sivas'ta atılması nedeni ile köylüler, bu ismi kullanmak istedi. Talep uyun bulunarak, alınan kararla köyün adı 'Cumhuriyet' olarak değiştirildi.

Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılında Cumhuriyet köyü sakinleri, kendi imkanları ile bayraklarla köy içinde kısa bir yürüyüş yaparak bayramı kutladı. Yaklaşık 200 nüfusa sahip olan köylerinin taşıdığı ismin gururunu yaşadıklarını belirten muhtarı Metin Özyiğit(57), "Köyümüzün eski adı Kızıllı idi. İlçemize bağlı bir de Kızılköy var. Her iki köyün evrakları, mektupları hep birbirine karıştırılıyordu ve sıkıntı yaşıyorduk. 2000 yılında örnek köy seçildik. Dönemin valisi ziyaretimize geldi. O zaman biz bu konuyu gündeme getirerek isim değişikliği talep ettik. Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atılmasından dolayı da 'Cumhuriyet' ismini tercih ettik" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Cumhuriyet'in adını taşıyan köylerinde yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirten Özyiğit, "Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi. Biz bu nedenle gururluyuz. Tüm milletimizin, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bizler onun değerini biliyoruz" dedi. Köyün yıllarca su problemi yaşadığını ve tam da Cumhuriyet Bayramını kutladıkları gün bu sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirten Özyiğit, "Şimdi bir köy adası ihtiyacımız var. Ayrıca sağlık ocağımıza da ebe gönderilmesini istiyoruz. Öğrenci sayımız az olduğu için okulumuz kapandı. Öğrencilerimiz taşıma sistemi ile başka okula gidiyor. O konuda bir talebimiz yok. Yetkililer sağ olsunlar, sıkıntılarımızla ilgileniyorlar" diye konuştu.

Köy sakinleri de Cumhuriyet ismini taşımaktan mutlu olduklarını belirterek, her Cumhuriyet Bayramının kendileri için farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

GÖrüntü Dökümü

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-Köyün drone görüntüleri

-Çocuklar ve köylülerin bayraklarla yürüyüşü

-Köy muhtarının açıklamaları

-Köylülerle röportaJ

-Çocuk ve gençlerle röportaj

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ(Sivas), ()

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Siirt'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

SİİRT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi. Tebrikleri eski valilik makamında kabul eden Vali Ali Fuat Atik, daha sonra Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı ile birlikte kent sakinlerini selamladı. Cumhuriyet Bayramı töreni, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Atik, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk başta olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Siirtli hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Anıta çelenklerin sunulması

Kutlamaya katılan vatandaşlar

Askeri erkan

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU, Yücel DURAK/ SİİRT, ()

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Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı

EDİRNE'de 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçişlerinin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü restorasyon çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tarihi Meriç Köprüsü, 2 hafta önce restorasyonu tamamlanmış ve yaya geçişine açılmıştı. Tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından zeminin taşlarında çimento kullanılmadan aslına uygun onarımı tamamlanan 400 yıllık tarihi Meriç Köprüsü'nün 1.5 ay süren restorasyon çalışmasının ardından araç geçişlerine açıldı. Yunanistan ve düğün salonu, çay bahçesi ve restoran gibi işletmelerin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne köprü kapalı olduğu için Nato Köprüsü ile Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprülerinden geçiş sağlanıyordu.

Görüntü Dökümü

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Drone ile görüntü

Köprüden detay

Araçların geçişi

İnsanların yürümesi

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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