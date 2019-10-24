DHA YURT BÜLTENİ-19

Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı



VAN- Erciş karayolundan askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Van- Erciş karayolunun 30'uncu meydana geldi. Erciş'ten Van asker taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BA 454 plakalı midibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan minibüste ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede el feneri ile yaralı olup olmadığını araştırdı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Eşinin çıkardığı yangında yaralanan Fadime, kurtarılamadı



KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı eşi Mehmet Hilmi İlkinci'nin (44) evi ateşe verdikten sonra down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürüp ardından intihar ettiği olayda, yangından yaralı halde kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan Fadime İlkinci, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

?Yangın, ?15 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıktı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci'ye ait evde çıkan yangında yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda vucutlarında kısmen yanık izleri bulunan Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra'nın cansız bedenleri ile karşılaşılırken, yaralı olarak kurtarılan Fadime İlkinci, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BABA- KIZIN OTOPSİSİNDE KURŞUN İZİ

Yanan evden cesetleri çıkarılan Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra İlkinci'nin otopsi raporunda korkunç olay ortaya çıktı. İncelemede vucutlarında kurşun izlerine rastlanılan Mehmet Hilmi İlkinci'nin down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürdükten sonra intihar ettiği saptandı. Polis soruşturmasında Mehmet Hilmi İlkinci'nin eşi ile tartıştıktan sonra bu olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

ANNE KURTARILAMADI

Olayda vücudunda yanıklar olan ve 9 gündür Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi gören Fadime İlkinci ise bugün akşam saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

DERİNCE (Kocaeli), ()-

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Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde ticari taksinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada Berivan Özcan (19) öldü, 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan taksi şoförünün yakalanması için calışma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden İsa A. yönetimindeki 03 T 4511 plakalı ticari taksi, aynı yöne giden Nevzat A. yönetimindeki 03 BE 177 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada takside bulunan yolcular Berivan Özcan, A.A. (19) ve İ.A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri takside sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı. Kaza yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri Berivan Özcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede taksi sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Kazaya karışan araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR ))

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Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip uçurumdan yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere’de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Kaza anının araç içerisinde cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),()

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FETÖ'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama

İSTANBUL'da, geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y. ile eşi H.Y. ve Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y. ve kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaybubet evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Cuma gününden bu yana Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. M.Y. ve eşi H.Y. ile İ.K. tutuklanırken, F.K.Y.’nin Bolu’da devam eden davası nedeniyle Bolu’ya gönderilmesine karar verildi. Ulus ilçe imamı İ.K.'nın eşi R.K. ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye genel görüntü

-Şahısların adliyeden çıkarılışı

-Yakınlarının alkışlaması

-Adliyeden ayrılış

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepki topladı

İZMİR'de, 4 gencin hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup paten sürmesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler kullanıcıların tepkisini topladı.

İzmir'de, sabah saatlerinde, dört genç, hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup, paten sürerek yolculuk yaptı. Çocuklardan biri dengesini kaybederken, yanındaki iki arkadaşının yardımıyla yeniden hareket eden kamyonete tutundu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, çocuklardan birinin kamyonet kırmızı ışıkta durduktan sonra ellerini bıraktığı, kamyonet hareket ettikten sonra arkadaşlarının yardımıyla yeniden kamyonete tutunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ise kullanıcılar tarafından tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların kamyonetin arkasında yolculuk görüntüsü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, ()

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