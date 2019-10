DHA YURT BÜLTENİ-19 

KAYSERİ'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 20 YARALI



Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Dağ Yolu'nda meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Habip Atakan yönetimindeki 38 P 0523 midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı (1)

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

DEVRİLEN TAKSİDEN BÖYLE KURTARILDILAR

Antalya'da, otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Devrilen taksideki sürücü ile 2 müşterisi, çevredekiler tarafından güçlükle içinden çıkarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi 928 Sokak'ta meydana geldi. Hikmet Aydın'ın kullandığı 34 ADJ 215 plakalı otomobil ile Ömer Dağ yönetimindeki 07 T 2487 plakalı taksi, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dağ'ın kontrolünden çıkan taksi, devrildi. Kazada Dağ ile takside yolcu olarak bulunan Olga Karaman ve onun kayınvalidesi Necibe Karaman, çevredekilerce güçlükle kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hikmet Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

YEDEK LASTİKTEN 20 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Kütahya'da polis tarafından durdurulan otomobilin yedek lastiğine poşetler içinde gizlenmiş 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü ile eşi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenmiş poşetler halinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü Vurak K. (32) ile beraberindeki eşi Fatma K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

TARLADA GÖMÜLÜ 150 YILLIK DEĞİRMEN TAŞI BULUNDU

Elazığ'da tarlada temizlik yapan köylüler, 150 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen taşı buldu.

Merkeze bağlı Toraman Köyü sakinleri, temizlik çalışması yaptıkları tarlalarında, toprağa gömülü değirmen taşı buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan değirmen taşı, köylüler tarafından korumaya alındı. 150 yıl önce, tarlanın olduğu yerde değirmen olduğunu anlatan köylülerden Mustafa Poyraz, buldukları taşın o döneme ait olabileceğini söyledi. Poyraz, "Köyde tarla temizliği yaparken, değirmen taşına rastladık. Değirmen taşının çıktığı yerde, çok eskiden bir değirmen olduğunu yaşlılarımız söylerdi. Biz de iş makinesiyle çıkarıp, korumaya aldık. Değirmen taşının Ermeniler zamanından kaldığı tahmin ediliyor" dedi.

Elazığ Müze Müdürlüğü ekiplerinin değirmen taşında inceleme yapacakları bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ İLK 'İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ' EDİRNE'DE KURULDU



Edirne Valiliği, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 'İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilk yardımın önemine dikkat çekerek, "Kurumlarla beraber eş güdüm içerisinde çalışıldığı zaman önümüzdeki on yıllar boyunca burada on binlerce Edirneli ilk yardım eğitimini almış olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı izniyle harekete geçen Edirne Valiliği kentte hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu. Faaliyete geçen İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak ve ilk yardım konusunda toplumu harekete geçirmek hedeflenirken, bakanlık onaylı ücretsiz ilk yardım eğitimi de alınabilecek. Merkezin açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

'İLKLERİN VİLAYETİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Merkezin açılışında konuşan Vali Ekrem Canalp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birçok birimin koordinasyon içerisinde çalıştığını söyledi. Merkezi daha verimli kullanmak adına işlevini arttırmak istediklerini ve İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin de bu nedenle kurulduğunu ifade eden Canalp, "Bizlerin bu merkezleri çok daha aktif, çok daha verimli, fazla ve yoğun şekilde kullanmak arzu ve isteğimiz vardı. Burada düşünülen fikir çok güzel, neden çok güzel? Çünkü ilk defa Türkiye'de bu şekilde 112 binaları aynı zamanda ilk yardım eğitimi veren merkezler haline de gelecek. Bu hizmeti de aynı zamanda görmüş olacak. Edirne'nin ilklerin vilayeti olmasından dolayı ayrı gurur duyuyoruz. Yapmış olduğumuz harcamalar çok büyük harcamalar değildi. Bu merkezin oluşması için çok büyük harcamalar yapmadık. Ama şunu biliyorum sistematik şekilde uygulamayı ortaya koyduğumuz zaman kurumlarla beraber eş güdüm içerisinde çalışıldığı zaman önümüzdeki on yıllar boyunca burada on binlerce Edirneli ilk yardım eğitimini almış olacak" diye konuştu.

'İLK YARDIM EĞİTİMİ ÇOK KIYMETLİDİR'

İlk yardım eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizen Vali Canalp, "İlk yardım eğitimi çok kıymetlidir. Belki hayatınızda bir defa ihtiyaç duyarsınız ama o ihtiyaç duyduğunuzda o eğitim sizin için çok kritik olabilir, yanınızda evladınız, akrabanız, yakınınız olabilir. İşte bu eğitimin ne kadar hayati olduğunu o zaman anlamış oluruz. Kazalarda ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Bu zaman dilimi içerisinde eğer kaliteli, doğru bilgilere dayanan ilk müdahaleyi yapabilirseniz hayatların büyük çoğunluğu da kurtarmak mümkün hale gelebiliyor. İşte bugün burada açacağımız bu merkez de inşallah bu eğitimi almış olan Edirneli'nin sayısını artırmaya yöneliktir" dedi.

Konuşmaların ardından İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Canalp, merkezde görevlilerden bilgi alırken merkezin ilk kursiyerleri olan Edirne Sağırlar Spor Kültür ve Aileleri Derneği üyeleri de eşlik etti. Vali Canalp ayrıca bina içerisinde hizmet veren AFAD Koordinasyon ve 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek bilgi aldı.

