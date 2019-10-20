DHA YURT BÜLTENİ - 19

Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

NAAŞI ERZURUM'A GETİRİLDİ

Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi saat 20.00'de askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, askeri ve mülki erkanın yanısıra şehit Ekşioğlu'nun yakınları karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua okudu. Sula, şehit Ekşioğlu için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş, yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit asker için yarın öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şehit asker, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askeri havalimanındaki törene katılanlar

-Şehit cenazesini taşıyan uçağın tören alanına gelmesi

-Uçaktan şehit cenazesinin indirilmesi

-Şehit askerin öz geçmişinin okunması

-Müftü Sula'nın dua ettirmesi

-Şehit askerin naaşının cenaze aracına konulması

-Törene katılanların alandan ayrılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,()

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Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini hava limanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık ve amcası Halil Fındık ile yakınları karşıladı.

'BENİ BIRAKIN BEN DE GİDEYİM'

Şehidin tabutu cenaze aracına konularken dedesi Duran Fındık, "Beni de bırakın, gideyim savaşayım" dedi. Amcası Halil Fındık ise asker selamı vererek şehidi karşıladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Fındık'ın cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yarın öğlen namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin getirilişi

-Karşılamadan görüntüler

-Yakınlarının görüntüleri

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,()

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Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 kişi kayıp



GİRESUN'un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Kemerli köyünde, toprak yığını altında kalan Hasan Zamba kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

Eynesil'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba'yı bulmak için çalışma başlattı.

METOROLOJİ UYARDI

Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sel detayları (Cep telefonu)

Haber: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,()

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Gri kategoride teslim olan iki terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı



VAN'da, jandarma ekiplerince yapılan görüşmelerde gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek teslim oldu. PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kamsamda Van'ın Çatak ilçesinde gri kategoride yer alan 2 terörist, ailelerinin ikna çalışmalarına katılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Çatak ilçesi kırsalından 2013 ve 2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 'Aranan Teröristler Listesi'nde 300 bin lira ödül ile Gri kategoride bulunan teröristlerin jandarmada verdiği ifadelerinde, PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütünün ağır kayıplar verdiğini, kış üslenmesini yapacakları sığınak/barınakların, erzak ve malzemelerinin güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildiğini, örgütün çökme noktasında olduğunu söyledikleri öğrenildi.

ÖRGÜT İÇİ İŞKENCE VE İNFAZLAR BAŞLADI

Teröristler, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, birçok örgüt üyesi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını ifade ettiler. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütten kaçışların çok daha fazla olacağını kaydettikleri öğrenildi.

Teröristler, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik güçlerine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaraları aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını anlattı.

Haber: Behçet DALMAZ / VAN,()

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