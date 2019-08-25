DHA YURT BÜLTENİ-19

Şehit Gezer, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı



Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer(23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurladı.

Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesine bağlı Ana Tepe bölgesi yakınında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmer kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gezer için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri asker ve polisler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Gezer'in özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinin ardından, şehit Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı, silah arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen Gezer'in naaşının, daha sonra uçakla memlemeti Sinop'a uğurlanacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Şehitin naaşının tören alanına getirilmesi

-Saygı duruşu

-Törene katılanlar

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin naaşının tekbirler getirilerek helikotere konulması

Helikopter

Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

==============================

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dinlemeyiz, Türkiye'nin haklarını savunacağız (3)



PARTİLİLER VE STK'LARLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesindeki toplu açılış törenin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yemekte konuşan Erdoğan, FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinden temizlenmesinde MHP ile işbirliğinin önemli payı bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile 15 Temmuz ihanetinin ardından 7 Ağustos tarihinde Yenikapı'da başlattığımız yakın işbirliğini 31 Mart seçimlerinde çok daha ileri taşıdık. İçeriden ve dışarıdan nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. Bu süreçte saldırıları savuşturmadık. Aynı zamanda siyasi tarihimizin en köklü reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yine MHP ile birlikte imza attık. CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yaparken biz milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık. CHP'nin başındaki zat kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, aradan geçen süre zarfında Türkiye'nin bekasının, Türk demokrasisinin, milletimizin İstikbalinin garantisi olmuştur" dedi.

'DÖNEM FEDAKÂRLIK DÖNEMİDİR'

Her kesime ellerini uzattıklarını, 'önce millet, önce memleket' diyen herkese kapılarının açık olduğunu da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ortak paydasının şekillendirdiği bu güzel birlikteliği inşallah daha da güçlendireceğiz. Milletimizin müşterek değerleri çerçevesinde, yine milletimizin çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler Türkiye'yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ege'den Akdeniz'e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtlı kalamaz. Dönem fedakârlık dönemidir. Bizi sevsin sevmesin her kesime elimizi uzatıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır."

'TÜRKİYE'Yİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gezi, sokak ve çukur terörü ile 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarlanmasına asla izin vermeyeceklerinin de altını çizen Erdoğan, "AK Parti olarak bugüne kadar ülkemizi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içerisinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. Ne gezi vari sokak terörünün, ne çukur terörünün, nede 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz veremeyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu tehditlerin önündeki en büyük engeldir. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AYAĞINA VURULAN PRANGALARDAN BİZİM DÖNEMİMİZDE KURTULDU'

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümüne de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur. Rabbim girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu gururu yaşatmayı nasip etti. 17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 senedir tüm Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günkü aşkla, sevda ile partimizi kurarken duyduğumuz o güzel heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 18 senede ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla, reform hamleleriyle tanıştırdık. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık. Başkalarıyla değil, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu."

'KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ EV SAHİBİ YAPTI'

Terörle mücadelenin insansız ve silahlı İHA'larla, gerektiğinde F-16'larla başarılı bir şekilde devam ettiğini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'sini üretiyorduk, ama bugün yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz savunma sanayi ürünlerinden elhamdülillah 2.5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Bize insansız hava araçlarını dost bildiklerimiz vermiyordu. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi artık bunları biz üretiyoruz. Artık insansız hava araçlarımız teröristlere kan kusturuyor. Onları inlerine kadar takip edeceğiz dedik ve şu anda onları inlerinde, Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Ta Irak'ın kuzeylerine kadar kovalıyoruz. Gerektiğinde F16'larla kovalıyoruz. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duruyor" dedi.

'DEMOKRASİYE İNANAN, BÖYLE BİR ADIMDAN RAHATSIZLIK DUYMAZ'

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Diyarbakır, Mardin ve Van'da yapılan belediye başkan vekili atamaları, hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir reflekstir. Demokrasiye inanan, demokratik kültürü özümseyen hiç kimse böyle bir adımdan rahatsızlık duymaz, duymamalıdır. Hal böyleyken bir dönem Gezi vandallığına sahip çıkmış, çukur terörünü sahiplenmiş, 15 Temmuz ihanetine alkış tutmuş çevreler, bakıyorsunuz sabah akşam utanmadan bu kararı eleştiriyor. 31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki parti, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek, gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin, vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Şunu iyi bilin amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz. Çünkü milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez" ifadelerinde bulundu.

'NİYET HAYIR OLMAZSA, AKIBET HAYIR OLMAZ'

AK Parti'nin içinde gedik açma çabalarının hep olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. İstedikleri kadar dolaşsınlar. Bunlardan önce de bu gayretlerin içerisinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz. Evet niyet hayır olmazsa, akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dolayısıyla tabii ki dert; burada sadece 'biz acaba Erdoğan'ı 1-2 puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz' bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu olabileceğini sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk, biz sadece tabelasını astık. Ülkemizde 18 yıldır doğudan da, batıdan da, kuzeyden, güneyden de oy alan destek gören, 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayabilen yegâne hareket AK Parti'dir. Biz hesapları değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren bir kadroyuz. Bu şekilde de inşallah yolumuza devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.



RİZE () -

================================

Erdoğan, Emine Bulut’un babasıyla görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, "Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.'nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut’u telefonla aradı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Bulut’un araması üzerine acılı babayla görüşen Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, “Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabi bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağızö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Erdoğan'ın acılı babayla görüşmesi

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

=================================

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Bartın’da sıcak ve nemli havanın hakim olduğu bugün, vatandaşlar, tatil beldesi İnkum plajını doldurdu. Sahilde dalgalara rağmen denize giren tatilcilerden boğulma tehlikesi geçiren 15 kişi, cankurtanlar tarafından kurtarıldı.

İnkum tatil beldesinde sıcak hava ve yüksek nem sonrasında plaj doldu taştı. Plajda denize giren tatilcilerden 15 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi tarafından plajda görevlendirilen Belediye İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik cankurtaran ekibinin gün boyu 60 boğulma vakasına müdahale ettiği öğrenildi. Cankurtaran ekibinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde herhangi bir can kaybıının yaşanmadığı ifade edildi.

1 GÜNDE 15 KİŞİ KURTARILDI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi bünyesinde kurduğumuz 10 kişilik cankurtaran ekibimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Jet skimiz ve kurtarma botları ile sürekli sahilde ring yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda cankurtaran ekibini kurduğumuzdan bu yana hiç ölüm vakası yaşamadık. Bayramdan sonra yaşadığımız en yoğun bugün de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi ekiplerimiz denizden çıkartarak, kurtardı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam saatlerinde serinlemek için denize girerek dalgalara kapılan İbrahim Uğur (21), çırpınarak yardım istedi. Bölgeye gelen cankurtaran ekiplerince jett ski tarafından kıyıya çıkartıldı. Uğur, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-İnkum denize giren turistler

-Plajdan detay

-Boğulma tehlikesi geçiren gencin hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,() -

=============================

'Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştırdı, polis rozetiyle tehdit' etti iddiası



Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, yanındaki engelli oğluyla trafikte seyrederken, başka bir araç sürücüsü tarafından sıkıştırıldığını, uyardığı sürücünün kendisine polis rozeti göstererek tehdit ettiğini iddia etti. Baz, araç plakasını polise bildirerek şikayetçi oldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan ile Varsak bölgesinden kent merkezine seyir halinde olan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre 34 YC 4254 plakalı bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Şerit değiştirerek kendisini sıkıştıran otomobilden kaçan Baz, kavşakta sürücüyü uyardı.

POLİS ROZETİ GÖSTERDİ

Uyarının ardından iddiaya göre araçtaki bir kadın camı açıp, Baz'a el işaretleri yaparak hareket etti. Aracı kullanan sürücü ise kendi camını açarak Demet Çelili Baz'a doğru cüzdanını çıkararak polis rozetini gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca Baz'ın kullandığı aracı takip eden sürücü, kırmızı ışıkta duran Baz'a küfür edip araçtan inmesini söyledi. Ancak yeşil ışık yanınca sürücü kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Aracı bir süre takip eden Demet Çileli Baz, 112 Acil Merkezi'ne plakayı bildirerek ihbarda bulundu. Aracı takip ettiği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve yaşadıklarını anlatan Baz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Çileli Baz, sosyal medyadaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Varsak'tan şehir merkezine seyir halindeyken bu videodaki 34 YC 4254 plakalı aracı kullanan şahıs tarafından sıkıştırıldım. Sinyal verip sağ şeride geçince önüme geçen araçtaki kimliğini bilmediğim şahıslardan sağda oturan kadın camı açıp çirkin bir parmak işareti yaptı. Aracı kullan şahıs ise sol camdan polis rozetini gösterdi ve yaklaşık 2 kilometre boyunca sözlü olarak tacize devam etti. Polis rozetinin arkasına sığınan bu zavallıyı şiddet ve öfkeyle kınıyorum. Mevlana Kavşağı'ndan bir önceki trafik lambalarında kırmızı ışıkta taciz ve hakarete devam ederek aracımı sağa park etmem için trafiği felç ederek tehdit ve küfür etmeye başladı. Araçta yüzde 90 ağır otizmli evladım Atakan da bu devlete hizmet vermiş görevini şerefiyle yerine getirip emekli olmuş bir polis çocuğudur. Şanlı şerefli emniyet teşkilatının yüz karası bu şahsı gerekli birimlere şikayet ettim."

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Oğlunun hala olayın etkisinden çıkmadığını belirten Baz, "Oğlum bu olay yüzünden korku nöbeti geçirdi. Hala korkusu devam ediyor. Bu kişiyi, olay anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp plakasını vererek şikayet ettim. Bugün ise bu şahıs hakkında CİMER'e başvuruda bulundum. En yakın zamanda da savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Aracın görüntüsü

- Demet Çelili Baz'ın yaşadıklarını anlattı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

