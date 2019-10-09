DHA YURT BÜLTENİ-19

İncirlik hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

ADANA'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler, Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi. Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Bu uçakların ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü.

Görüntü Dökümü

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- Kargo uçağının gelişi

- İncirlik Üssü'ne inmesi

- İncirlikten genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'39" BOYUT:105 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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HDP önündeki eylemde 37'nci gün (3)

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyip, oturma eylemi yapan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını öğrenince hareketlendi. Aileler, HDP il binasını girmek istedi. HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileleri, polis ekipleri güçlükle kontrol altına alabildi.

Gerginlik sırasında terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, fenalık geçirdi. Ailelerin oturma eylemi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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HDP Önü

Eylem yapan aileler

HDP önü gerginlik

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA, Elif FİLİZ /DİYARBAKIR ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB

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Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması ile ağır yaralanan Abdurrahman Oğuz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde meydana geldi. Balık tutmak için göl kenarına giden Abdurrahman Oğuz'un yanında götürdüğü tüfek oynadığı sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Oğuz, silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50MB

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Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücüsünün ismi ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza, Malkara–Hayrabolu karayolu üzerindeki İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara yönüne giden Ertuğrul Elmasan (50) yönetimindeki 59 LP 301 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araca çarpmamak için manevra yaptı. Elmasan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen Abdulkadir Beyaz (72) idaresindeki 34 KA 1145 plakalı otomobille çarpışarak, şarampole düştü. Kazada, 59 LP 301 plakalı otomobilde bulunan Şerafettin Can (61) ile Süleyman Yavuz (48) yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen araç ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın sürücü ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan araçlardan detay

-İki otomobil sürücüsünün olayı anlatması konuşması

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Olay yeri ve çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşamını yitiren Şükrü Pınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ağabeyi İlkay Pınar tarafından alındı. İZSU Kınık Şube Şefliği'nde çalışan Pınar'ın cenazesi ilk olarak Kınık Osmaniye Mahallesi, Çınar Sokak'taki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Cenaze evin önüne geldiğinde yakınlarının gözyaşları sel oldu. Pınar'ın cenazesi ikindide Osmaniye Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Pınar'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Pınar'ın ilçe mezarlığına götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada Pınar'ın yanındaki kadın arkadaşı Sibel Cengiz (36) yaşamını yitirmiş, onun 6 yaşındaki oğlu Efe Kaan Cengiz'in de yaralanmıştı. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, Pınar'ın aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce şarampole girip, köprünün demir korkuluklarına çarptığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Kaza anı güevinlik kamerası

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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Adıyaman'da ulusal TAMP deprem tatbikatı başladı

ADIYAMAN'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 26 ilde aynı anda başlatılan Ulusal Türkiye Afet Müdahale Plan (TAMP) tatbikatı başladı.

TAMP kapsamında yer alan ulusal düzey ve yerel düzey hizmet gruplarının planlarının ve işlerliğinin test edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 26 ilde aynı anda başlayan tatbikat Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan tatbikatta UMKE, AFAD, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından depremde senaryo gereği yıkılan evde mahsur kalanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 3 gün sürecek olan afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi amacıyla tatbikat aralıksız sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatbikat alanı

-İtfaiye AFAD ambulansın gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yıkılan bina

-AFAD ekiplerinin yıkılan binaya girişi

-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375MB