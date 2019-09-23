DHA YURT BÜLTENİ - 19

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraşan Yusuf Kurt, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Dağiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Kurt, arazideki fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi morga konulurken, güvenlik güçlerince olay yerinde yapılan incelemede PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirlendi.

Mardin Valiliği'nce de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"22.09.2019 günü saat: 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesinde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada fotokapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Midyat Devlet Hastanesi'nde yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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Hastaneden genel ve detaylar

Haber: MİDYAT(Mardin),()

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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askeri konvoyun ilçeye girişi

-Konvoyda yer alan askeri araçlar

-Araçların alaya girişi

-Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,()

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Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Ruşen Rodoplu'nun (68), tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçması üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH tarafından arama çalışması başlatıldı.

İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ruşen Rodoplu, iddiaya göre öğle saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayarak kaçtı. Yüzde 90 zihinsel engelli yaşlı adam, bakım merkezine akşam olmasına rağmen dönmeyince, yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.

Yaşlı adamın bulunması için Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, Ruşen Rodoplu'nun bulunması için 50 kişilik ekibin arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yaşlı adamın merkezden çıkış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama kurtarma ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

-Ruşen Rodoplu'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Tarlada alkol alırken bacağından vuruldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tarlada alkol alan İsmail E. (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail E., iddiaya göre tarlada arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi İsmail E.'nin sol bacağına isabet etti. Bacağından yaralanan gencin arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmail E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye getirilmesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu yapıldı



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyen bir grup kadın, bisiklet binmeye özendirmek ve şehirde güvenli bisiklet altyapısı oluşmasını sağlamak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi.

Nazilli Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gülşah Türkar önderliğinde toplanan bir grup kadın, Nazilli Belediye Meydanında toplanarak 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde gerçekleştirilen turda kadınlar, birbirinden şık kıyafetlerini giyip, bisikletlerini çiçek ve minik dövizlerle süsleyerek daha fazla kadını bisiklet sürmeye özendirmek amacıyla pedalladılar. Belediye Meydanı'nda başlayan tur Ordu Caddesi'nden Zafer Mahallesi'nde bulunan Dallıca Köprüsüne kadar devam etti. Aynı yoldan geri dönen yaklaşık 100 bisikletli süslü kadın Belediye Meydanı'nda turu sonlandırdı. Tura erkek bisikletlilerde katılarak süslü bayanlara destek verdiler. Bisikletin en sağlıklı bir araç olduğuna vurgu yapan Beden Öğretmeni Gülşah Türkar, "Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilen bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun altyapı olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle işe gidebiliriz. Bunun için süslendik ve yola çıktık. Motorlu taşıtların olmadığı yollarda egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyoruz" dedi.

Türkar, ayrıca 2 yıl önce bisikletiyle Nazilli Devlet Hastanesine işe giderken hastane yakınında geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybeden Nihal Kasapoğlu'nu da anmayı ihmal etmeyerek, otomobil sürücülerden yollarda daha dikkatli olmalarını istedi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı olarak yapıldı. Tura İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eşi Aslı Özcan ve 2 çocuğuyla birlikte katıldı. Özcan çifti 1 yaşındaki kızları Zeynep Özcan da bisiklet üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 yıldır aralıksız bisiklet bindiğini belirten 65 yaşındaki Zehra Sevil Uçan, "Ben geçen yılda süslü kadınlar bisiklet turuna katılmıştım. 50 yaşından bu yana bisiklete biniyorum. Çok sağlıklı hissediyorum. Bütün kadınlara bisiklet binmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Bisiklete bindiğinden bu yana kendini daha sağlıklı hissettiğini dile getiren Özgül Bayram, "2 senedir bisiklet biniyorum. Sosyal medyadan duyarak geldim. Otomobil şişmanlatır, bisiklet zayıflatır. Bisiklete bindiğimden beri daha sağlıklıyım. Nazilli'nin kırsal mahallelerine kadar bisikletlerle turluyoruz. Her kadın bisiklet binmeli" şeklinde konuştu.

Bisiklet turunun sonunda katılımcılara limonata ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nazilli Belediye önünden detay görüntüler

-Nazilli Belediye önünde süslü kadınlardan bisikletleri ile görüntüler

-Beden Öğretmeni Gülşah Türkar'ın Belediye meydanında açıklamasından görüntü

-65 yaşındaki Zehra Sevil Uçan'ın bisiklet ile ilgili açıklaması

-Süslü Kadınlar bisikletleri ile tur yaparlarken

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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