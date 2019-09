DHA YURT BÜLTENİ-19

HDP önündeki eylemde 18'inci gün (3)

AİLE SAYISI 44 OLDU

Bitlis'te yaşayan Fahrettin Akkuş, HDP il binası önüne gelerek, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan (24) için oturma eylemine katıldı. Akkuş ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 44'e çıktı. Bitlisli Fahrettin Akkuş, oğluna kavuşmadan oturma eyleminden ayrılmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"4 yıl önce kayboldu çocuğum. Bir daha haber alamadım. Buraya çocuğumu almaya geldim. Lise okuyordu, askere gideceğini söylemişti. Askerliğine 2 ay kala Sultangazi'de kayboldu. Ben de yola çıktım, bu çocuğu almaya geldim. Almasam buradan gitmem. Bastonumla yatacağım, kalkacağım. Çocuğumu almadan gitmem. Dünyayı kopardım, hiçbir yerde bulamadım. Aldığım bilgilere göre terör örgütü PKK'nın elinde. Çocuğum kaybolduktan sonra üzüntüden ve sinirden felç geçirdim. 1,5 yıl hastanede kaldım. Hem psikolojik olarak kötü oldum hem böbreğim gitti hem de felç geçirdim. 4 yıldır ne bayram ne normal gün yaşadım, hep ağladım."

Görüntü Dökümü

-----------

HDP il Binası önü

Fahrettin Akkuş'tan detay

Akkuş'un konuşması

Oğlunun resmini tutması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

================

Kayıp oğlunu 14 yıldır 'yaşlandırılmış robot resmiyle' arıyor

ESKİŞEHİR'de 2005 yılında anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Tarık Eymen Uslu'nun ailesi, 14 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekliyor. Baba Önder Uslu, kayıp oğluna ait fotoğrafın yaşlandırma yöntemiyle 3 kez robot resminin yapıldığını belirterek, “Ailenin bütün fertlerinden resimler alınıp şuan ki yaşına göre bir çalışma yapılıyor. Tabi bu emniyetin yaptığı bir çalışma daha çok. 13 ve 11 yaşına ait çizilmiş robot çalışması varö dedi.

Eskişehir’de esnaf olan Önder Uslu ile 2006 yılında boşanan Hatice Atici’nin 3 çocuğundan biri olan Tarık Eymen, 2005 yılında anneannesinin evinin önünde oynarken kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Tarık Eymen’den 14 yıldır bir haber bekleyen baba Önder Uslu, artık genç yaşta olan oğlunun kendilerini hatırlayıp araştırarak bulmasını umut ediyor. Geri kalan 14 yılda çok büyük üzüntüler yaşadıklarını kaydeden baba Önder Uslu, “Bu olay olalı 14 sene geçti. 15. senenin içerisindeyiz. Olayın ilk anları, ilk günleri, ilk zamanları her şey hararetli hareketli her şey yaşandı. Araştırmaların hepsi bütün ihtimaller sonuçların hepsi biz bir şey elde edemediğimiz için bugünlere kadar geldi. Tabi biz aile olarak bunun acısını çektik. Acılar yaşadık ve her şeyi gördük. Bugün bizim geldiğimiz noktada ateş düştüğü yeri yakar. İnsan acısını yaşamak için sebepler arar ama biz bunları yaşayamadık. Şuan Eymen genç bir çocuk, ergenlik yaşında. Bunu bütün gençlere konuşmak yanlış olabilir belki ama bir çocuk bir genç 14-15 sene öncesinde çocukluğunda bir Eymen ismi hatırlıyor ise çocukluğunda bir Eskişehir, bir aile, bir ağabey, bir abla hatırlıyor ise dönüp baktığı zaman bunların araştırmasını yapabilecek durumda ise biz bunu bekliyoruzö dedi.

14 yıl önce oğlunun kaybolmasına ilişkin herhangi bir görgö tanığı varsa artık konuşması gerektiğini belirten Uslu, şunları söyledi:

“O gün her ne yaşandıysa bunun mutlaka bir görgü tanığı olayın içinde birileri bir takım insanlar vardır. Mutlaka vardır yani. O günkü şartlarla konuşamamış olabilirler. O günkü şartlarda bir şeyleri söyleyememiş olabilirler ama yıllar geçti aradan. İçlerindeki vicdana ve yüreğe sesleniyorum. Bugün çıksınlar bir itirafçı gibi değil de bir vicdan sahibi bir yüreği sızlayan bir insan olarak çıkıp bize bildikleri bir şey varsa ve bunu söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır. Değilse bugün için Allah’tan başka diyecek bir şeyimiz yoktur. Toprağımız yok yani ve böyle ihtimaller konuşulduğu zaman başına bir şey geldi hayatta olmasa dahi gideceğimiz bir toprak yok. Böyle bir ihtimal dahi varsa birinin çıkıp da bize bir itirafçı değil de vicdan sahibi birinin konuşmasını bekliyoruzö

ROBOT RESİMLERİYLE BÜYÜDÜ

Önder Uslu, 14 yıldır kayıp olan oğlunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dönem dönem yaşlandırma yöntemiyle robot resimlerinin yapıldığını söyledi. 8, 11 ve 13 yaşlarındaki hallerinin robot resim olarak çizildiğini anlatan Uslu, “Tabi olayın sonucu olmayınca ve aradan yıllar da geçince burada emniyetin kriminal bölümü işin içine giriyor. Dosya kapanmadığı için güncelleme yapılamıyor. Bizim talebimizde emniyetin çalışmalarıyla belli bir zaman içinde bu işte teknolojik bazda kriminal işler olarak robot resimler çiziliyor. Tabi bunlar aileden alınan resimler, çocuğun çevre gelişimine göre yapılan teknik işler. Ailenin bütün fertlerinden resimler alınıp şuan ki yaşına göre bir çalışma yapılıyor. Tabi bu emniyetin yaptığı bir çalışma daha çok. 8, 11 ve 13 yaşına ait çizilmiş robot çalışması var. Çok büyük umutlarla gittiğimiz noktalardan çok sönük vaziyette ve her şeyimiz bitik olarak döndüğümüz olaylar da var. Bize gelen olayların yüzde 99’u boş çıktı. Bu zaman zarfında kayıp çocuklar konusunda Türkiye çok yol kat etti. Mecliste ki araştırma komisyonunun verdiği önergelerden sonra ve emniyetin yaptığı çalışmalardan sonra şuan bir çocuk kaybolsa anında kaybolduğu bölgeye mesaj atılıyor. Şuan ki teknolojiyle birlikte zaten bilinçlendirme çokça arttı. Tabi bizim zamanımızda onlar çok zayıftı. Biz onun sıkıntısını çok çektik. Bir çok konuda geri kaldık. Olay anı, olay günü ve olay zamanıyla ilgili hiçbir şey yapamadık. Sıkıntımız orada zaten olay anının olmamasıö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Baba Önder Uslu ile röp.

-Kayıp oğlunun fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

=================

Besihanedeki yangından koyunlar böyle kurtarıldı

ISPARTA'da bir besihanede çıkan yangında 2 küçükbaş hayvan telef olurken, alevlerin arasındaki koyunların kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta merkeze bağlı Bozanönü köyünde dün gece Yakup Yıldız'a ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Yakup Yıldız ve çevredekiler ise içerdeki koyunları kurtarmaya çalıştı. Ekipler yarım süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürürken, 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Diğer yandan Yakup Yıldız ve çevredekilerin koyunları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

- Besihanede çıkan yangında koyunların kurtarılma anı

- Yangının söndürülmesinden görüntüler

- Detaylar

Görüntü Boyutu: 50 MB

Görüntü Süresi: 1 Dakika 34 Saniye

Haber: Ali Çevikbaş- Kamera: ISPARTA-)

=============

İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi

İRAN'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter seferiyle 168 yolcu geldi.

Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 168 yolcusuyla inen uçak, havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle karşılandı. Törene Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Cemil Öztürk, Tahran ile GZP Havalimanı arasında karşılıklı seferler başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Seferlerin iki ülke için de büyük önem taşıdığını aktaran Kaymakam Öztürk, bu uçuşla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na uçağı inen ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti. Havalimanına inen yolcu sayısının 850 bine ulaştığına dikkati çeken Cemik Öztürk, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise charter seferi başlamadan önce Alanya'ya tatil amacıyla gelen İranlı turistlerin Adana, Isparta ya da Gaziantep üzerinden aktarmalı uçuşlarla bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Tahran-Alanya uçuşlarını gerçekleştiren Abibal Tour Acentesinin sahibi Hamid Mohajerani ve beraberindeki heyet, ilk uçuşun ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. ALTAV ve ALTİD yönetimiyle 3 yıl önce İran'da düzenlenen turizm fuarında yaptıkları çalışmanın meyvelerini bugün toplamaya başladıklarını belirten Başkan Yücel, "Direkt uçuşların başlamasına destek veren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Turizm çok önemli bir adım oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Uçaktan yolcuların inişi

- Yolculara protokolün çiçek ve hediye vermesi

- Uçak personeline pasta kesimi

- Kaymakam Cemil Öztürk konuşma

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA-ANTALYA-)

=============

Alanya'da renkli parti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Holifest- Powder Color Party'de bir araya gelen yerli ver yabancı tatilciler müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları birbirine atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de ünlülerin dövmecisi olarak bilinen Cleopatra Ink'in düzenlediği Powder Color Party'ye yerli yabancı yaklaşık 1000 kişi katıldı. Havuz başında başlayan partide DJ'in çaldığı hareketli parçalar eşliğinde havuza gelen dansçı kızlar ve animasyon ekibi şov yaptı. Partide katılımcıların hepsine üzerinde partinin sloganlarının yazdığı geçici dövmeler yapıldı. Ardından başlayan köpük partisinde ise eğlence severler havuza püskürtülen köpükle müzik eşliğinde eğlendi.

BOYA SAVAŞI

Partinin son kısmında ise tüm katılımcılar sahile indi. Parti görevlilerinin yönlendirmesiyle 10'dan geriye sayan tatilciler toz boyaları havaya fırlattı. Etrafı rengarenk yapan tatilciler toz boyaları birbirlerine fırlatarak eğlendi.

Cleopatra Ink Şube Sahibi Aldulselam Dursun, yapılan etkinliğin amacının personellerini yoğun geçen turizm sezonunda motive etmek ve dövme turizmi için ilçeye gelen tatilcilere farklı bir eğlence sunmak olduğunu söyledi. Tüm sahilin renklere boyandığı partinin sonunda ise katılımcılar denize girerek eğlenceye suda devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Dansçılardan görüntüler

- Köpük eğlencesinden görüntüler

- Partiden drone ve detay görüntüler

- Toz boya eğlencesinden görüntüler

- Abdulselam Dursun Röp

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA-)

======================