DHA YURT BÜLTENİ - 19

Husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



ERZİNCAN'da, husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan bıçaklı kavgada Metin D. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Kardeşler Metin ve Çetin D. ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de yaralandı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D., kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Çetin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif yaralanan Soner B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Metin D.'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, Metin D.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Olay yerinden genel detay görüntü

-Hastane acilinden görüntü

-Ölenin yakınlarının birbirine girmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (7)

MÜZİK YARIŞMASI PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Aydın'daki programları kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'i ziyaret eden ve burada bir kişinin yumurtalı saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun, Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında PKK ile girilen çatışmada şehit olması nedeniyle, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması programını iptal etti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 200 partili, yumurtalı saldırı girişimine maruz kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'ya gitmek için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.

CHP lideri, partilileri selamladıktan sonra, Ankara'ya gitmek üzere uçağa bindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçdaroğlu'nun havalimanına girişinden görüntü

- Partilierden detay görüntü

- Vekil Tuncay Özkan ve belediye başkanlarından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Sivas'ta '100 Yılın Hikayesi' adlı kıyafet defilesi

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetlerinin yer aldığı '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi.

Sivas Valiliği organizasyonuyla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi. Üç bölümden oluşan defilede Sivas yöresine ait kıyafetler, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetleri sergilendi. 47 kıyafetin sergilendiği defileyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Türk bayrağı şeklindeki kıyafet dikkat çekti. Sivas Valisi Salih Ayhan defile sonrası emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçmişten günümüze hem Selçuklu motifleri, hem Osmanlı motifleri çok güzel sergilendi. Emek verilmiş, gerçekten özel gayret vermişler. Kongremizin 100'üncü yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk" dedi.

Defileyi AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve vatandaşlar izledi.

Görüntü Dökümü:

-Defileden görüntüler

-Vali Ayhan’ın konuşması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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