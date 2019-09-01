DHA YURT BÜLTENİ - 19

ZİNAYET ZANLISI KOCA YAKALANDI

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (4)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova’da yakalandı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin Yalova'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İstihbarat üzerine harekete geçen Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin etrafında önlem aldı. Zanlı N.B. evine girdiği sırada sivil polisler tarafından yakaladı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, YİNE YAPARIM'

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.B., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet binasından çıkarıldığı sırada basın mensuplarının “Pişman mısınızö şeklindeki sorusuna ise N.B, “Namusumu temizledim. Pişman değilim. Yine yaparım. Namusumu temizledim ben.ö diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet görüntüsü

-Katil zanlısının emniyetten çıkarılması

-Sorulara cevabı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. R.A idaresindeki 23 BH 714 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında, sürüsünü ismi öğrenilemeyen 23 DE 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil servise alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB

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Samsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dedi



KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni sezona dualarla başladı. Balıkçılar, gece yarısı 'vira bismillah' diyerek ağlarını atmak için denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Bu gece yarısı Samsun Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen programla yeni av sezonu da başldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve balıkçılar teknelerle birlikte Karadeniz’e açıldı. 'Vira bismillah' diyerek sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz’e bıraktı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni av sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İlimizde yaklaşık yılda 50 bin ton balık avlanıyor. Bu sektörden 100 bin kişi ekmek yiyor. Bu anlamda Samsun balıkçılık sektöründe en önde gelen illerden bir tanesi. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 630’a yakın balıkçı teknemiz var. 3 bin 500 ruhsatlı balıkçımız mevcut. Bu sektör yıllık 17-18 milyon Euro ekonomiye katkı sağlıyor. Balıkçılarımızın bilinçli avlanması gerekiyor. Vahşi avdan kaçınmamız gerekiyor” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Osman Kaymak'ın açıklaması

-Balıkçı teknelerinden detaylar

-Balıkçı teknelerinin Karadeniz'e açılması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,()

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Kapadokya'da 'Gaziantep Tanıtım Günleri' düzenlendi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde 'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlendi.

Göreme Beldesinde düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yöresel ürünler, Gaziantep mutfağı ve el sanatları ürünleri sergilendi. Etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye’nin kültürel mirasının başkenti Kapadokya'dayız. Anadolu'nun kalbinde kültürel mirası görmemenin heyecanını yaşadık. Gaziantep günlerini Göreme Belediye başkanımızla birlikte organize ettik. Gaziantep’e dair ne varsa bugün Göreme'de sergiliyoruz" diye konuştu.

Biz Kapadokya’ya gelen özellikle Asya turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil. Tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat'ın etrafında aynı bu şekilde güzellikler aynı bereket, aynı miras var. Biz bu pastayı büyütelim istiyoruz. Hakikaten çok başarılı bir şekilde gücümüzü birleştiriyoruz. Buranın en büyük gücü balonlar. Rumkale Fırat'ını tepeden balonlarla görsünler istiyoruz. Muhteşem bir güzellik var. Coğrafya var, kültür var, su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. O yüzden bugün yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık ile bunun alt yapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir, Kapadokya Üniversitesi'nde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bu gücümüzü birleştirdiğimiz de çok daha sayıda turistin buraya gelmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntü

-Fatma Şahin'in konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera:Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,