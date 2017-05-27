DHA YURT BÜLTENİ-18

Şehit annesi: Ben dimdik ayaktayım ağlamayın



Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Uzman Çavuş Özdemir'in cenazesini burada Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Recai, annesi Ayşe ve kardeşi Esra Özdemir ile yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Oğlunun cenazesinin getirilmesini bekleyen ve sedye üzerinde oturan anne Ayşe Özdemir, "Ben dimdik ayaktayım. Seni dinliyorum oğlum. Ağlamayın" diyerek seslendi. Şehidin cenazesi ile aynı uçakta eşi Ebru ve çocukları Burak ile Kağan Özdemir'de geldi. Eşi gözyaşları içinde uçaktan indi. Cenazesi askerlerden tarafından uçaktan indirildikten sonra bir süre omuzda taşındı. Ardından da cenaze aracına konuldu. Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze aracıyla Terme İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Protokolden detay

-Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın aileye taziyede bulunması

-Askeri uçağın gelişi

-Şehit'in eşi ve çocuklarının uçaktan inişi

-Şehit'in naaşının indirilmesi

-Şehit'in naaşının omuzlarda gidişi

-Şehit'in naaşının cenaze aracına konulması

-Şehit'in akrabasının tabuta sarılarak ağlaması

-Cenaze aracının gidişi

(Süre: 02.55 Dk) - (Boyut:93.3 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçti



AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu. Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Etlerin traktöre yüklünişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI(Aydın),()

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Kullandığı gargara başına iş açtı



AYDIN'da, yapılan trafik kontrolünde, kendisinde 1.44 promil alkol tespit edilen Muğlalı üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Ali Burak Sayılam'ın ehliyetine el konuldu, 876 lira da para cezası kesildi. Alkol almadığını, gargara kullandığını söyleyen Sayılam'a o anda ceza kesildi. Ardından polislerle birlikte hastaneye gidip kan tahlili yaptıran ve alkol almadığı ortaya çıkan Sayılam, el konulan ehliyetini geri almak için dava açtı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Ali Burak Sayılam, İzmir'de yaşayan kız arkadaşının yanına gitmek için bir oto kiralama şirketinden otomobil kiraladı. Sayılam'ın kullandığı 48 Y 0870 plakalı otomobil, geçen 17 Mayıs'ta Aydın girişinde trafik kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri tarafından alkolmetre üfletilen Muğlalı öğrenci Ali Burak Sayılam, 1.44 promil alkollü çıktı. "Alkol almadım. Gargara kullandım. Bu neden böyle bir sonuç çıkmıştır" dediyse de derdini anlatamayan Sayılam'a 876 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İtirazlarını sürdürünce görevli polisler ile birlikte Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Sayılam'a yapılan kan tahlilinde, alkol almadığı ortaya çıktı. Sayılam, ehliyetini geri alabilmek ve kesilen cezanın iptali için Aydın Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne iletilmek üzere Muğla Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne dilekçeyle başvurdu. Sayılam, "Kontrol noktasına gelmeden 5 dakika önce ağız gargarasını kullandım. Alkol testinden geçemeyince şaşırdım kaldım. Polis ekiplerine konuyu anlattığımda bana inanmadılar. Ekiplerle birlikte hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Testin ardından alkol kullanmadığım tespit edildi. Ehliyetimin geri verilmesini ve para cezasının iptal edilmesini bekliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ali Burak Sayılam'ın açıklamaları

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

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Markette küçük kızlara taciz güvenlik kamerasında (2)

YAKALANIP, TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, bir markette 2 küçük çocuğu taciz olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin 29 yaşındaki T.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()

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Gaziantep'e şehit ateşi düştü



SİİRT'in Eruh İlçesi’nde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 23 yaşındaki Ferhat Gözen'in Gaziantep’teki baba evine ateş düştü.

Uzman çavuş Ferhat Gözen'in şahadet haberi, gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Perilikaya Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberle şehidin annesi Asiye ve babası Mehmet Gözen gözyaşlarına boğuldu. Gözen çiftini, askerler ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye çadırı kurulan sokakta sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

2 yıl önce vatani görevini tamamlayan, 10 ay önce de uzman çavuş olarak göreve başlayan şehit Ferhat Gözen'in iki kız kardeşinin olduğu bildirildi.

13 gün sonra, 9 Haziran tarihinin doğum günü olduğu belirtilen şehit uzman çavuş Gözen'in sosyal medya hesabına eğitimdeki silah taliminin videosunu koyduğu gödüldü.

Terörün artık son bulmasını isteyen şehidin eniştesi Davut Aydın, "Vatan sağ olsun. Tek söyleyeceğimiz bunların bir an önce son bulması İnşallah son şehidimiz olur. Evin tek oğluydu. Babası ve annesi şu an kötü durumda. Şehidimiz, şehit düşmeden önce ailesiyle cep telefonuyla görüşmüş ve kısa bir konuşma yapmış" dedi.

Şehit uzman çavuş Ferhat Gözen'in cenazesinin Siirt'te yapılacak askeri törenin ardından Gaziantep’e getirileceği, ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Türk bayrağı

- Ambulans

- Evin görüntüsü

- Şehit yakınlarının eve gelmesi

- Davut Aydın ile röp.

- Şehit Gözen'in silahla ateş etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP,()

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Gaziantep'te FETÖ iddianamesi kabul edildi



GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 1 tuğgeneral, 3 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 11 teğmen, 16 astsubay ve 1 askeri mahkeme yazı işleri müdürü olmak üzere 31'i tutuklu, toplam 42 şüpheli hakkında hazırladığı iddianeme, Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak' suçlamasıyla yargılanacak.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,()

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Marmaris'te Ramazan Ayı Semazen ve Tasavvuf Müziği ile karşılandı



MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu çeşitli eserleri seslendirerek, sema gösterisi yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nı karşılamak amacıyla Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, okul müdürleri ve veliler yanı sıra yabancı turistlerde katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ruhumuzun pasını silerek Mübarek Ramazan ayına güzel giriş yapalım diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Tüm dualarımız ve ibadetlerimiz; dünya da barış, huzur ve zulmün ortadan kalkması için. Dualarımızın mazlumların yaralarına merhem olmasını dilerim" dedi.

Etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun; Mevlevi Ayini, Tevşih, Naat, Durak, İlahi Nefes gibi dini müzik formları ile birlikte, Türk Müziği'nden eserleri seslendirmesinin ardından yapılan sema gösterisiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Muğla Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci konuşmasından görüntü

- Etkinliğe gelen vatandaş ve yabancı turistlerden görüntü

- Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

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Konya'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

KONYA'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 12 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, her iki cadde üzerine çıkan 12 kadını gözaltına aldı. Kadınlardan 2'si yaşanan kovalamacayla yakalandı.

Kadınlardan 21 yaşındaki Havvanur D.'nin Samsun merkezli 13 ilde yapılan 'escort' operasyonu kapsamında, 23 yaşındaki Zeynep Mihriban A.'nnın ise uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçlarından arandıkları tespit edildi.

Ekip otosuna binmemekte direnen Havvanur D., "Beni götürmeyin. Benim aranmam var. Bırakın beni" dedi. Havvanur D.'nin intennet üzerinden anlaşmaya vardığı erkeklerle ilişkiye girdiği, caddelere ara ara çıktığı ifade edildi. Başka bir kadın ise fuhuşa zorlandığı ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların cadde kenarlarında yakalanması

- Kadınların kaçmaya çalışması

- Kadınların gözaltına alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



KONYA'nın Kulu İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 45 yaşındaki Bircan Aslan öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun 80'inci kilometresindeki Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Birlik yönetimindeki 34 GL 1202 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan Ali Aslan yönetimindeki 01 UA 870 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ali Aslan, eşi Bircan ve oğlu Oğuzhan Arslan ile diğer sürücü Mehmet Birlik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Bircan Aslan, İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bircan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise buradaki ilk müdahalelerinin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Haber: Mehmet YILMAZ / KULU(Konya),()

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