DHA YURT BÜLTENİ-18

ŞEHİT ANNESİ:BEN DİMDİK AYAKTAYIM AĞLAMAYIN

Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Uzman Çavuş Özdemir'in cenazesini burada Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Recai, annesi Ayşe ve kardeşi Esra Özdemir ile yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Oğlunun cenazesinin getirilmesini bekleyen ve sedye üzerinde oturan anne Ayşe Özdemir, "Ben dimdik ayaktayım. Seni dinliyorum oğlum. Ağlamayın" diyerek seslendi. Şehidin cenazesi ile aynı uçakta eşi Ebru ve çocukları Burak ile Kağan Özdemir'de geldi. Eşi gözyaşları içinde uçaktan indi. Cenazesi askerlerden tarafından uçaktan indirildikten sonra bir süre omuzda taşındı. Ardından da cenaze aracına konuldu. Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze aracıyla Terme İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Protokolden detay

-Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın aileye taziyede bulunması

-Askeri uçağın gelişi

-Şehit'in eşi ve çocuklarının uçaktan inişi

-Şehit'in naaşının indirilmesi

-Şehit'in naaşının omuzlarda gidişi

-Şehit'in naaşının cenaze aracına konulması

-Şehit'in akrabasının tabuta sarılarak ağlaması

-Cenaze aracının gidişi



(Süre: 02.55 Dk) - (Boyut:93.3 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçti



AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu. Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Haber: Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), ()

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Kullandığı gargara başına iş açtı



AYDIN'da, yapılan trafik kontrolünde, kendisinde 1.44 promil alkol tespit edilen Muğlalı üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Ali Burak Sayılam'ın ehliyetine el konuldu, 876 lira da para cezası kesildi. Alkol almadığını, gargara kullandığını söyleyen Sayılam'a o anda ceza kesildi. Ardından polislerle birlikte hastaneye gidip kan tahlili yaptıran ve alkol almadığı ortaya çıkan Sayılam, el konulan ehliyetini geri almak için dava açtı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Ali Burak Sayılam, İzmir'de yaşayan kız arkadaşının yanına gitmek için bir oto kiralama şirketinden otomobil kiraladı. Sayılam'ın kullandığı 48 Y 0870 plakalı otomobil, geçen 17 Mayıs'ta Aydın girişinde trafik kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri tarafından alkolmetre üfletilen Muğlalı öğrenci Ali Burak Sayılam, 1.44 promil alkollü çıktı. "Alkol almadım. Gargara kullandım. Bu neden böyle bir sonuç çıkmıştır" dediyse de derdini anlatamayan Sayılam'a 876 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İtirazlarını sürdürünce görevli polisler ile birlikte Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Sayılam'a yapılan kan tahlilinde, alkol almadığı ortaya çıktı. Sayılam, ehliyetini geri alabilmek ve kesilen cezanın iptali için Aydın Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne iletilmek üzere Muğla Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne dilekçeyle başvurdu. Sayılam, "Kontrol noktasına gelmeden 5 dakika önce ağız gargarasını kullandım. Alkol testinden geçemeyince şaşırdım kaldım. Polis ekiplerine konuyu anlattığımda bana inanmadılar. Ekiplerle birlikte hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Testin ardından alkol kullanmadığım tespit edildi. Ehliyetimin geri verilmesini ve para cezasının iptal edilmesini bekliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ali Burak Sayılam'ın açıklamaları

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()



