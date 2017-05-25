DHA YURT  BÜLTENİ-18



Bakan Kaya: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.

Ziyaret ve çeşitli programlara katılmak üzere bugün özel uçakla Muş'a gelen Bakan Kaya'yı, havaalanında Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak geçen yıl şehit düşen Özel Harekat Polisi Yücel Kurtoğlu'nun Sungu Beldesi'ndeki ailesini ziyaret eden Bakan Kaya, Türk bayraklarıyla donatılan evde şehidin ailesiyle bir süre görüştü ve okunan duanın ardından Valiliğe geçti. Bakan Kaya, TEOG'da başarılı olan öğrencilere tablet hediye etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Onların hayır dualarını aldık ve her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" diye konuştu. Valilik ziyaretinin ardından Muş Alparslan Üniversitesi'ne geçen Kaya, 'Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumun '15 Temmuz Kadınları' konulu oturumunda konuşan Bakan Kaya, "Biz Türkiye’de gerçekten köklü değişimleri gerçekleştiren bir siyasal hareket olarak, gayemiz sürekli ülkemizin gelişmesi olmuştur. Uzun bir dönem boyunca tarih sahnesinde gücünü koruyan, büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak, bugün yeniden gelişim sancılarını ve heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin 2000’li yıllarda başlattığı büyük katılımlarla birlikte büyük bir itibar kazandı ve uluslararası Arena’da da çok güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin siyasette ekonomide kültür ve medeniyetinde öze dönüşünün hareketi oldu. Bu hareket kuşkusuz bizim dostlarımızı sevindirirken, büyümemizden ve muasır medeniyetler seviyesine erişmemizden dolayı bazılarını büyük endişe ve korku ya sevk etti" dedi. Buradaki programın ardından çocuk evlerine geçen Bakan Kaya, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Belediye Başkanlığı'na geçti. Belediye Başkanı Feyat Asya'dan brifing alan Bakan Kaya, Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra uçakla Bingöl'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanın şehit alilesini ziyaret

-Vailik ziyareti

-Üniversitedeki konuşması

-Esnaf ziyereti

Haber-Kamera. Eser AYDIN / MUŞ, ()

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Yunanistan’a kaçarken yakalanan Murat Çapan adliyeye sevk edildi

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen KHK ile kapatılan Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri dün, Yunanistan sınırında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Çapan, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Çapan, önceki gün yargılandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası almış, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çapan, Edirne Adliyesi’nden telekonferans yöntemiyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak ifade vereceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çapan’ın getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Edirne Adliyesi

-Genel görüntüler



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

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Kaymakamın makam otomobilinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde Kaymakam Recep Hasar'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin çarptığı motosikletin sürücüsü 56 yaşındaki İbrahim Okutucu öldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Ulus yolunun Abdipaşa Belediyesi Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Ulus'a giden Ulus Kaymakamı Recep Hasar'ın içinde bulunduğu, şoför 46 yaşındaki Metin Yağcı yönetimindeki 74 AA 003 plakalı makam otomobili, köy yolundan ana yola çıkan İbrahim Okutucu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Okutucu, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okutucu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası İbrahim Okutucu'nun Ulus'ta ekmek fırınında çalıştığı öğrenildi.

Kaymakam Recep Hasar ve şoförü Metin Yağcı, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaymakam Hasar, jandarma aracıyla ilçeye giderken şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra motosiklet ve kaymakamın makam aracı yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza detay

-Motordan detay

-Vatandaşlardan detay

-Jandarmadan savcıdan görüntü

-Kaymakamın makam otosu

-Diğer detaylar

Süre: 3.00 Boyut: 92,6 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()



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Facia ucuz atlatıldı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde onarımı yapılan 100 kilo ağırlığındaki klima motoru, 4 metreden sokağa düştü. Şans eseri olayda kimse zarar görmezken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda; yerel bir gazetenin birinci kat balkonunda bulunan 100 kiloluk, arızalı klima motoru, teknisyen tarafından değiştirilmek istenirken düştü. Teknisyenlerin elinden kayarak büyük bir gürültüyle 4 metreden sokağa düşen klima motoru şans eseri kimseye zarar vermedi. Yoldan geçen vatandaşların yanı başına düşen klima motoru yüzünden kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- güvenlik kamerası

- İşyeri sahibi vatandaşları uyarırken

- Klima motorunun düşme anı

- Vatandaşların kaçışı

- Olay yerine toplanan insanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Interpol'ün aradığı İngiliz kadın turist, Marmaris'te bulundu

INTERPOL tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan Fitzgerald, rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

İngiliz Lynn Fitzgerald, geçen ay ailesine Türkiye'ye bir hafta tatile gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Marmaris'in turistik İçmeler Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele yerleşen Fitzgerald, ailesine haber vermeden bu ay başında tatilini uzattı. İngiltere'deki ailesiyle iletişime geçmeyen Fitzgerald, günübirlik kültür turları ve çeşitli etkinliklere katılarak tatilini sürdürdü. İngiltere'deki ailesi Fitzgerald'tan haber alamayınca, durum Interpol'e bildirildi. Interpol, Fitzgerald hakkında 'kayıp ilamı' çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda Fitzgerald'ın İçmeler Mahallesi'nde bir otel kaldığı tespit edilince, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Polis, otel görevlileri ve yeminli tercüman eşliğinde Lynn Fitzgerald'ı, kaldığı odasından aldı. Hastanede doktor raporu alınan Fitzgerald'ın sürekli tebessüm etmesi dikkati çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Fitzgerald, yapılan işlemler ardından rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son bir hafta içinde Interpol tarafından aranan üç İngiliz kadın turistin bulunarak ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servis önü genel görüntü

- Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 63 yaşında ki İngiliz Lynn Fitzgerald genel-ayrıntılı görüntü

- İngiliz Lynn Fitzgerald'ın hastaneden çıkışı genel görüntü

(Toplam: 2 dakika 55 saniye-211 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



