DHA YURT BÜLTENİ-18

Çapan ve 4 FETÖ şüphelisi Yunan sınırında yakalandı

EDİRNE’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen aralarında kapatılan Nokta dergisinin yönetici Murat Çapan ile FETÖ şüphelileri emekli emniyet müdürü, öğretim görevlisi, öğretmenlerinde bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Edirne 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında yanlarında 3 çocuk bulunan 5 şüpheli yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında ‘arama’ kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yanlarında yaşları 6 ve 13 yaşlarında değişen 3 çocuk da bulunarak sınır karakoluna götürüldü. Sınırda yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

HAKKINDA 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yunanistan sınırında yakalanan şüphelilerden KHK ile kapatılan Nokta dergisi yönetici Murat Çapan hakkında İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 'Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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Kurusıkı ile arkadaşını korkuturken polise yakalandı

SİVAS'ta arkadaşıyla tartışırken korkutmak amaçlı yanında bulunan kurusıkı tabanca ile ateş eden 17 yaşındaki T.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sivas'a gezmeye gelen T.A. mahallede arkadaşı O.S. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre O.S.'nin bıçak çekmesi üzerine T.A. korkutmak amacıyla yanında bulunan kurusıkı tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu sırada mahallede uygulamada olan trafik ekipleri durumu farkedince T.A.'nın peşine düştü. Kısa süre sonra ekiplerce yakalanan T.A. gözaltına alınarak polis merkrezine götürüldü. T.A.'nın üzerinde bulunan kuru sıkı tabanca ve bir miktar kuru sıkı mermisine de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen kurusıkı ve mermiler

-T.A.'nın görüntüsü

-Polislerin işlem yapması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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İslahiye'ye kırmızı biber heykeli

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye tarafından Otogar Kavşağı'na kırmızı biber heykeli yapıldı.

İslahiye Belediyesi, çevreyolunda bulunan Otogar Kavşağı'na, ilçe ile özdeşleşen halk arasında 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biberin heykelini dikti. Kavşağa dal üzerinde 5 kırmızı biberin bulunduğu kaidesiyle birlikte 7 metre yüksekliğinde polyester fiber kaplama heykel, kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkiye'nin en kaliteli kırmızı biberini üreten ve sofralık pul biberde söz sahibi olan ilçenin sembolü haline gelen 'kırmızı altın' olarak da adlandırılan kırmızı biberin heykeli ilçenin tanıtımına olumlu katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatih caddesi otogar kavşağı

- Heykeli yerleştirme çalışması

- Biber heykeli

- Heykel önünde selfi çeken ile röp

- Durup heykele bakan sürücülerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()

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'Kent ve Yaşam Ödülleri' Eskişehir, İstanbul ve Gaziantep'e verildi

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Kent ve Yaşam Ödülleri'nde 'Yeni Kent Modeli' kategorisinde İstanbul Şile Belediyesi, 'En Başarılı Tarihsel Dönüşüm' kategorisinde Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve 'Başarılı Yönetim' kategorisinde ise Ekonominin Onur Ödülü'ne Gaziantep'teki Sanko Holding layık görüldü.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) '13'üncü Kent ve Yaşam Ödülleri', İstanbul'da düzenlenen organizasyon ile sahiplerine verildi. Daha yaşanabilir kentler için proje üreten kişi ve kurumları onurlandırmak, cesaretlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen 'Kent ve Yaşam Ödülleri' bu kez Şile, Odunpazarı ve Gaziantep'e verildi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "Belediyecilik kent ve yaşamın olmazsa olmaz aktörü ve belirleyicisidir. İstanbul'un yükselen bir değeri olan sürdürülebilir bir kent modelini ortaya koyuyoruz. Mega kentlerde kırsal arazi yönetim modelini ortaya koyarken bir kırsal kalkınma ve tarımsal turizm vizyonuyla sürdürülebilir kent ekonomisini var olan kısıtlılıklarla buluşturarak dizayn etmeye uğraşıyoruz. Ürün odaklı bakarsak Şile Bezi, Şile'nin kadim bir ürünü ve ekonomik değeri olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Hamamyolu projesi ile ödüle layık görüldüklerini belirterek, "Şu anda kent ve yaşam ödülüyle ilgili Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirmekte olduğu Hamamyolu Projesi, kentin yaşamına doğrudan müdahil olan bir noktada ve çok iddialıyız. Bunun da takdir edilip değerlendirilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Eskişehir'de tarihi dokuyla, Porsuk'la Odunpazarı arasındaki bağlantıyı kuran bir projedir ve bittiği zaman ki, 31 Ekim'de bitecektir. Bittiğinde Türkiye'nin çok dikkate alacağı bir proje olacaktır" dedi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu da "Gaziantep'le SANKO ailesinin büyük bir birleşimi var, karşılıklı enerjimizi birleştirince ortaya güzel bir durum çıkıyor. Gaziantep marka şehir olmaya hak kazanmış bir kenttir. 2017 senesinde Gaziantep'in enerji tüketimi yüzde 7 artmış, istihdam gücü yüzde 5 artmış durumda. Gaziantep olarak örnek kent olmak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-ödül töreninden görüntü

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt

-Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt

-SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu

-detaylar

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR - İSTANBUL ()

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Öğrencilerden akıllı ev sistemi

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde 2 ortaokulu öğrencisi hazırladıkları 'akıllı ev sistemi' projesi ile TÜBİTAK sergisinde ilgi odağı oldu.

Projeyi, Akdeniz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Yurdaşen Alp Yeni (13) ile Musa Onur Dağ (13) planladı. Sistem hakkında bilgi veren Yurdaşen Alp Yeni "200 liraya mal ettiğimiz akıllı ev sistemi yazılımını da kendimiz yazdık" dedi. Yeni, sistemden herkesin yararlanmasını istediğini anlatarak "Yangın gibi afetlerde, su baskınlarında, evin içinde ütü unutulduğunda oluşabilecek tehlikelerin bertaraf edilmesi için bu sistemin uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ise projenin iyi düşünülmüş bir çalışma olduğunu kaydetti. Müdür Metin şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin kendi günlük yaşantılarında karşılaştıkları sıkıntılar ile ilgili çözümlerini gördük. Bunlardan biri de öğrencimiz tarafından hazırlanan akıllı ev sistemi. Öğrencimiz burada normalde çok pahalı uygulanan sistemi kendi günlük harçlığı ile çok daha uygun fiyata uyguladığını gördük. Bu bizi memnun etti, genç yeni mucitler yetişiyor. Bu bilim fuarlarının başarısıdır."

Metin, akıllı ev sistemi projesinin 7-8 Haziran tarihlerinde Mersin Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği Bilim Şenliği’ne davet edildiğini ve sergileneceğini dile getirdi. Metin, ayrıca aynı okuldan 2015-2016 eğitim öğretim yılında Faruk Furkan Aslan isimli öğrencinin "Yürürken cep telefonu şarj eden bot" projesi yaptığını bu projenin patentinin alınması için Mersin Üniversitesinin çalışma yaptığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Mucit öğrencinin telefonla projesi üzerinde çalışma yapması

-TUBİTAK Bilim Fuarına çıkartılan akıllı ev projesinin tanıtımın yapılması

-Mucit Öğrenci Yurdaşen Alp Yeni'nin akıllı ev sistemini anlatması

-Öğrenci ile yapılan röportajdan görüntü

-Arkadaşlarının destek olmak için toplu fotoğraf çektirmeleri

-Öğrenci ile yapılan röportaj

-Okul tabelasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(MERSİN),()

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