DHA YURT BÜLTENİ-18



Dağcının cesedi, 2 gün sonra alınabildi

NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken 2 gün önce kaybolan, yapılan aramalarda öldüğü belirlenen 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi, hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden ancak bugün indirilebildi.

Geçen pazar günü sabah saatlerinde Demirkazık'taki Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçen 2 çocuk babası Serdar Ayrılmaz'dan bir daha haber alınamadı. İstanbul'da yaşayan emekli Ayrılmaz'ın, Çamardı İlçesi'ndeki yazlık olarak kullandığı evine birlikte geldiği eşi Saniye Ayrılmaz'ın ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu Serdar Ayrılmaz'ın cesedi, düştüğü kayalıklarda AKUT üyesi Dursun Şimşek ve dağcı Mehmet Şenol tarafından bulundu. AKUT temsilcisi Nedim Urcan, dağcı Serdar Ayrılmaz'ı Cımbar Vadisi'nde kaya tırmanışı sırasında kaya kütlesinin kopmasıyla yere düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAVA ŞARTLARI GECİKTİRDİ

Ayrılmaz'ın cenazesi bölgenin sarp kayalık olması ve hava şartlarının helikopterin inişine izin vermemesi nedeniyle bulunduğu yerden dün alınamadı. Bugün bölgeye gelen helikopter, saat 16.00 sıralarında JAK ekibini, Serdar Ayrılmaz'ın cenazesinin bulunduğu noktaya yakın bir yere bıraktı. Arama kurtarmada deneyimli olan JAK personeli, Ayrılmaz'ın cenazesini bulunduğu yerden 5 saat taşıdıktan sonra gelen helikopterle alınarak Çamardı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ayrılmaz'ın vasiyeti üzerine Çamardı'da defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Helikopterin gelişi

- Kurtarma ekiplerinden görüntü

- JAK ekibi bilgi alırken

- Bekleyen ambulanstan görüntü

- Helikopterin havalanışı

- Dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cesedi ambulansa konulurken

- Ambulansın gidişi

- Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz ile rop

Süre: 02'58" Boyut: 137 MB

Haber - Kamera: Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, ()

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Ceylanpınar'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

İlçede akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu, duvarlarını yıktı, ağaçları devirdi. Yağmur nedeniyle de birçok ev ve işyerini su bastı. Vatandaşların sokaklarda yürümekte zorlandığı ilçede, trafikte de aksamalar yaşandı. İşyerinin üzerine ağaç devrilen Kadir Çelik, "Fırtına nedeniyle ağaç, işlettiğim kafenin üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadık" dedi. Mevlana Mahallesi'nde evinin çatısı uçan Kemal Bozdağ ise, "Fırtına olduğu saatlerde ben dışarıdaydım. Evim zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşın dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hasarlar tespit ediliyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağış ve fırtınadan görüntü

- İnsanların Kaçışması

- Devrilen ağaçlar

- Sökülen çatılar

- Yıkılan duvarlar

- Ev ve işyerlerindeki su birikintileri

- Devrilen güneş enerjisi

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 572 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ŞANLIURFA,()

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Otomobilin çarptığı yaya öldü

KONYA'da 77 yaşındaki Şerife Bediz, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Cemil Pekmezci'nin kullandığı 06 ATC 90 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Şerife Bediz'e çarptı. Ağır yaralanan Bediz için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bediz, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Bediz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Pekmezci gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()