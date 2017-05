DHA  YURT BÜLTENİ-18

Tunceli'de 'canlı bomba' çatışma sırasında üzerindeki bombayı böyle patlattı

TUNCELİ- Ovacık karayolunda bulunan polis noktasına geçtiğimiz Çarşamba günü intihar saldırısında bulunmak isteyen bir PKK'lı 'canlı bomba' teröristin etkisiz hale getirildikten sonra çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğinini patlattığı öğrenildi. PKK'lı 'canlı bomba' teröristin çatışmaya girmesi ve ardından kendine patlatması MOBESE ye yansıdı.



SÖZCÜ GAZETESİ MUHABİRİ GÖKMEN ULU EVİNİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI(EK)

TESLİM OLMAK İSTEDİ POLİS GÖNDERMEDİ

Sözcü Gazetesi ' ne operasyonda adı geçen İzmir Muhabiri Gökmen Ulu evinin önünde gazeticilere açıklama yaptı. Ulu, " Bu konuda bize ulaşan hiçbir şey yok bende basından öğrendim bekliyorum şu an evdeyim şuana kadar gelen giden yok bizim avukatımız açıklama yaptı. Biz gazeteciyiz evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan tertemiz ölecek olan gazeteciyiz eğer yine son yıllarda benzerlerinde olduğu gibi gazetecilik suç olacaksa gazetecilik suç değildir. Hepsine spekülasyonların daha fazlasına biz gereken cevapları zaten verdik Avukatımız Celal Ülgen de açıklama yaptı. Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında biz gazeteciler olarak bu hakikatleri yazdık. Basından öğreniyorlardı insanlar haklarında çıkan kararları haberleri yoktu. Benim hiçbirşeyden haberim yok sizlerle beraber bekliyorum" dedi.

Yaklaşık iki saat apatmanın önünde duran Gökmen Ulu, daha sonra kendisine ulaşan "Gözaltı kararı yok" haberinin ardından evine çıktı.CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel, Aytun Çıray, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yöneticileri, Türkiye Gazeteciler Sendikasi İzmir şubesi yöneticileri eve gelerek Ulu'ya destek verdi. CHP'li Sındır, "Sözcü Gazetesi'ni FETÖ'yle aynı kefeye koymak bir ironinin göstergesi. Gökmen Ulu'nun FETÖ ile bir bağlantısının olması imkansız. Bizler de Sözcü Gazetesi'ni ve yazarlarını takip ediyoruz. Bu yapılanlar aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırı özelliği tayıyor. Destek vermek için biz de buraya geldik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada adı gözaltı listesinde olduğu söylenen Gökmen Ulu, saat 17.00'da yaptığı açıklamada kendisinin gözaltına alınmadığını, haberleri ihbar kabul ederek teslim olmak üzere İzmir Adliyesi'ne gideceği söyledi ve Avukatı Murat Ergün, CHP İzmir milletvekilleri ile birlikte arabayla yola çıktıktan kısa bir süre sonra polisler tarafından duruduldu. İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kendilerinin de Savcılık talimatını beklediklerini, talimat gelir gelmez evde arama ya da gözaltı işlemi yapacaklarını vurgulayarak, Gökmen Ulu'dan eve geri dönmesini istedi. Ulu, avukatı ile birlikte döndü.

İBRAHİM KALIN: İRADE KONDUĞU ZAMAN DEAŞ TERÖRÜNÜ SONA ERDİRMEK MÜMKÜN

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de savaşın sonlandırılması için herkesin katkı sunması gerektiğini belirterek, "Bu kadar ülke bir araya gelecek, bu kadar elimizde güç olacak, bu kadar askeri imkan olacak ama bir terör örgütünü ortadan kaldırmak mümkün olmayacak. Burada başka bir şey var demek. Bir irade ortaya konduğu zaman bir netice almak, DEAŞ terörünü de sona erdirmek, rejim sorununu da çözmek elbette mümkündür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı söyleşide konuştu. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldığı söyleyişi de konuşan İbrahim Kalın, Orta Doğu'da yaklaşık 100 yıldır büyük bir travma yaşandığını belirterek, "Bu bölgede büyük acılar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bu coğrafyaların, bu ülkelerin tekrar düşüncenin, sanatın, yaratıcılığın, üretkenliğin merkezleri haline gelmesi gerekiyor. Bunun için de tabi acımasız vekalet savaşlarının bir an önce sona ermesi gerekiyor. Şu anda Suriye'de yaşananlar bundan farksız değil aslında. Terörle mücadele ediyoruz başlığı altında ya da bahanesiyle bölge siyasetini dizayn etmeye çalışanlar var. DEAŞ terörünün nasıl palazlandırıldığını, bu noktalara nasıl geldiğini ve bu terör söylemi ya da terörle mücadele yöntemleri üzerinden ne tür ilişkilerin kurulup, ne tür oyunların oynandığını hepimiz gördük, görüyoruz" dedi.

SURİYE'DE SAVAŞIN SONLANDIRILMASI İÇİN HERKESİN KATKI SUNMASI GEREKİYOR

Suriye'de binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Kalın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye'de binlerce insan hayatını kaybetti. Ama daha fazla göz yummak mümkün değil. Bir tarafta küresel, evrensel birtakım insani değerlerden bahsedilirken demokrasi gibi, insan hakları gibi, yaşam hakkı gibi, özgürlük gibi Suriye'de yaşanan bu trajediye özellikle gelişmiş, kalkınmış ülkelerin ilgisizliği, duyarsızlığı aslında bu konuda nasıl bir çifte standardın hatta bir ikiyüzlülüğün olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Suriye meselesini uzun bir tarih perspektiften ele aldığınızda sonuçları itibarıyla da bu muhasebeyi yapmak durumundayız. Elbette Suriye savaşının sonlandırılması için herkesin katkı sunması gerekiyor. Türkiye'sinden Amerika'sına, İran'ından Rusya'sına, Körfez ülkelerinden Irak'ına kadar aslında bunun bir yolu var DEAŞ'ı yenmek imkansız değil. Cumhurbaşkanımız bunu defaatle söylediler. Yani bu kadar ülke bir araya gelecek, bu kadar elimizde güç olacak, bu kadar askeri imkan olacak ama hala 10 bin, 20 bin 30 bin sayısı neyse kaç kişilik bir terör örgütünü ortadan kaldırmak mümkün olmayacak. Burada başka bir şey var demek. Bir irade ortaya konduğu zaman bir netice almak, DEAŞ terörünü de sona erdirmek, rejim sorununu da çözmek elbette mümkündür. Bölgenin kalkınması için de mutlaka artık bu savaşın sona ermesi gerekiyor. O yüzden biz Astana ve Cenevre süreçlerini yoğun bir şekilde bildiğiniz gibi takip ettik, bunların bir parçası olduk. Astana süreçlerini Rusya ile biz başlattık. Şu anda kurulan çatışmasızlık bölgesiyle diğer ülkelerin de vereceği katkılarla en azından çatışmaların durması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz"

BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BERTERAF EDEMEZSİNİZ

Kalın bir terör örgütünün bir başka terör örgütüyle bertaraf edilemeyeceğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Beyaz Saray'da terörle mücadele bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir takım görüşmeler yapıldı. Bizim orada baştan beri söylediğimiz, bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz tezini biz ifade ettik ve bizim bu pozisyonumuza bir değişiklik söz konusu değil. Bunun sonuçlarını aslında Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel özetledi. 'Bir gün Suriye konusunda yine kapımızı çalacaksınız' Biz o politikanın yanlış olduğunu ifade ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir karar vermiş olabilir, YPG'ye destek vermek suretiyle Rakka operasyonunu yapabilir. Daha önce sayın Cumhurbaşkanımız birçok kez ifade etti, 'Eğer YPG varsa, biz Rakka operasyonunun da yokuz' dolayısıyla bizim bulunduğumuz yer aynı, o pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Ama Türkiye kendi ulusal çıkarları söz konusu olduğunda bizim milli menfaatlerimize ve sınırlarımıza yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bunun gereğini de hiç tereddütsüz yapar. Bunu yapmak için de kimseden izin almak zorunda değildir. Çünkü ülkemizin sınırlarını korumak, vatandaşlarımızı korumak her şeyden önce bizim sorumluluğumuzdadır. Bu aynı zamanda uluslararası hukukun bize tanıdığı bir haktır. Dolayısıyla bir tarafta kendi sınırlarımızı güvenliğini sağlarken, öbür tarafta Suriye'de yanan ateşin sönmesi, Irak ve diğer bölgelerde yaşanan mezhep çatışmalarının sonlandırılması bölgesel bir barış ve huzurun sağlanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun için bizim kendi içimizde birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Güçlü bir siyasi liderliğin ve vizyonun olması lazım. Bu ikisini sağlayamazsak, dışarıdan müdahalelere açık hale geliriz. Bir yaranız varsa, birilerin gelir onu kaşır ve kanatır. Önce o yaraları iyileştireceğiz, başkalarının da müdahale etmesine imkan vermeyecek ortamlar, ilişkiler, dinamikler dengelere yaratacağız ki başkaları gelip dışarıdan buraların daha fazla kana gözyaşına bulaştırmasın. Ben son tahlilde bölgenin geleceğinin aydınlık olduğuna inanıyorum. Bütün çabamız ve gayretimiz bunu bir an önce hayata geçirmek"

Kalın daha sonra "Ben Öteki ve Ötesi" adlı kitabını imzaladı. Vatandaşlar kitabı imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN

Bakan Çavuşoğlu'dan yerleşik Almanları rahatlatan açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da bir araya geldiği yerleşik yabancıların, Alman basınında 'Türkiye'de yerleşik yaşayan Almanların tapularına el konulacak' yönünde haberler çıktığını söylemesi üzerine, "Yalan haber, öyle bir şey söz konusu değil. İçiniz rahat olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. İlçe protokolünün kaymakamlık binası önünde karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, burada bekleyen yerleşik Almanlarla bir süre sohbet etti. Alman vatandaşlar, Alman basınında 'Türkiye'de yerleşik yaşayan Almanların tapularına el konulacak' şeklinde haberler çıktığını, bu iddianın doğru olup olmadığını sordu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu iddialar için, "Yalan haber, öyle bir şey söz konusu değil. İçiniz rahat olsun" dedi.

Yerleşik Almanlarla fotoğraf çektiren Bakan Çavuşoğlu, ardından kaymakamlık binasına geçerek ilçe protokolüyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

"ŞÜPHE VE KORKUYA DÜŞÜRDÜ"

Bakan Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında açıklama yapan yerleşik Alman Jochen Fritzsching, "Avsallar Mahallesi'nde yaşayan daire sahiplerinden biriyim. Bakanla tanışmaktan memnun olduk. Biz bir duyumu kendisine ilettik. 'Tapularınız elinizden alınacak, giriş çıkışlar engellenecek' diye haberler çıktı. Bu iddialar bizleri şüphe ve korkuya düşürdü. Aslının olmadığını kendisinden duyduğumuz için çok mutlu olduk" dedi.

ALMAN GAZETELERİ YAZDI

Haberlerin Almanya'daki bazı gazetelerde çıktığını anlatan Fritzsching, “Bakan öyle bir şey yok. Rahat olsunlar, hatta daha çok imkanlara sahip olacaklar ve oturma müsaadelerinin de uzatmaya sunulacağını söyledi. Sadece Almanya'da değil İskandinav ülkelerinde de bu tür haberler Facebook'ta paylaşıldı. İnsanlarda tedirginlik vardı" diye konuştu.

Suşehri'nde gıda zehirlenmesi şüphesi

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde yurtta kalan yüksekokul öğrencileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Suşehri İlçesi’nde Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören ve ilçedeki yurtta kalan öğrencilerden 33'ü, sabah saatlerinden itibaren karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerde Suşehri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine bazı öğrencilere serum takılarak gözlem altına alındı. Devlet yurdunda kaldıkları öğrenilen öğrencilerin, akşam yemeğinden etkilenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Yurtta akşam yemeğinde, tavuklu patates, patates salatası, pilav, makarna, turşu ve irmik helvasından oluşan menünün yer aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yurt yetkilileri bazı öğrencilerin dışarıda yedikleri yemek nedeni ile etkilenmiş olabileceğini öne sürdü. Öğrencilerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı. Etkilenen öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TGB üyelerinden gazeteci Armağan’a tepki

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) Kayseri şubesi üyeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan bir grup vatandaş, geçtiğimiz gün Atatürk’e haraket ettiği iddiasıyla savcılığa ifade veren Gazeteci Yazar Mustafa Armağan’a tepki gösterdi.

Sivas Caddesindeki AVM önünde toplanan bir grup TGB üyesi ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yürüyüş sırasında “ Askere uzanan eller kırılsınö, “ Mustafa Kemal’in askerleriyizö sloganı atan kalabalık, geçtiğimiz televizyon programında Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle ifade eden veren Gazeteci Yazar Mustafa Armağan aleyhine slogan attı. TGB üyeleri Cumhuriyet meydanına “ FETÖ’den Armağan İstemiyoruzö şeklinde pankart açtı.

Çılgın motorcular Belek'te

AVRUPA'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito'nun nefes kesen gösterileri, Serik İlçesi'ndeki The Land Of Legends Thema Park'ta başladı.

Türk turizminin başkenti Antalya'da sektörel çeşitliliğin yakalanması ve farklı cazibe alanlarının yaratılması amacıyla Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Belek'e getirildi. Kurulumunun tamamlanmasından sonra ilk gösterisi dün akşam bölgede bulunan turizmcilere, turizm acentelerine ve rehberlere yönelik yapıldı. İlk gösteride Çılgın Küre (Globe Of Speed) ve Mad Flying Bikes (Delice Uçanlar) şovunu izleyenler, heyecanlı dakikalar yaşadı.

The Land Of Legends Thema Park'ta 4 bin metrekarelik alana kurulan Chapito isimli gösteri merkezi, 6 ayda 200 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türk girişimcilerin Almanya'dan satın aldıkları dev gösteri çadırı Chapito, Avrupa'nın en büyüğü unvanını elinde bulunduran çadır gösteri merkezi, 27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip. Chapito, 500'ü VIP olmak üzere toplam 2500 kişi kapasitesinde. En son teknoloji ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılan Chapito, yaz sezonu boyunca Adrenalina Circus, Shaman Dance Theatre ve Wonderland On Ice grupları sabit gösterilerine ev sahipliği yapacak.

