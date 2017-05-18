DHA YURT BÜLTENİ-18

Dilencilere 3 bin 515 lira ceza

KOCAELİ'de, Huzurlu Sokaklar 1 uygulaması kapsamında dilencilik yapan 6'sı Suriye uyruklu 27 kişi ile 5 çocuğa toplam 3 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesindeki Huzurlu Sokaklar 1 uygulaması kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, zabıta, Göç İdaresi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personelinden oluşan 256 personelle uygulamada bulunuldu. Kontrol edilen 292 şahıstan aranan 2 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 çocuk bulundu. Görevli memura mukavemet gösteren 1 kişi, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi, çocuklara mendil sattıran ve dilencilik yapmaya zorlayan 4 kişi, ruhsatsız tabanca bulunduran 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Dilencilik yapan 21'i Türk vatandaşı, 6'sı Suriye uyruklu 27 kişi ile 5 çocuğa toplam 3 bin 515 TL idari para cezası uygulanırken, dilencilikten elde ettikleri anlaşılan 365 TL paraya el konuldu. Mendil satan Suriye uyruklu 2 kişi ile 17 çocuğa Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince gerekli tebligatlar yapılarak, geçici kimlik belgesi olmayan 6 çocuk gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Geri Gönderme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dilencilerin toplanılması

-Operasyondan görüntü

Haber:İZMİT(Kocaeli), ()

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Kayseri'de zincirleme kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı

Kayseri'de 2 TIR, 1 Kamyon, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Feci kazada İran uyruklu TIR sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza Kayseri-Nevsehir karayolunun 25 kilometresi Garipçe mevkiinde meydana geldi. Denizli'den İran'a makine götüren Mehdi Caferi yönetimindeki yabancı plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu arkadan gelen 2 TIR, 1 Kamyon ve 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada yabancı plakalı TIR içerisinde bulunan İranlı Caferi'nin eşi Sakine Cevahmehr (30) , çocuğu Esma Caferi (3) ve hurda yüklü 34 GD 3476 plakalı bir başka kamyon sürücüsü ağır yaralandı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada TIR sürücüsünün eşi, kızı ve kamyon sürücüsü Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine gönderildi. Devrilen TIR'ın altında kalarak araç içerisinde sıkışan Mehdi Caferi'yi kurtarmak için kaza yerine gelen AKUT, UMKE, İtfaiye ve 112 ekipleri yaralıyı kurtarmak için mücadele etti. 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonunda olay Mehdi Caferi ağır yaralı olarak sıkıştığı TIR içerisinden çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir-Kayseri karayolu 3 saat ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerin genel görüntü

-Zincirleme kazaya karışan araçlar görüntü

- TIR içerisinde sıkışan İran uyruklunun görüntüsü

- Kurtarma çalışmaları

- TIR sürücüsünün kurtarılması ve ambulansa taşınması

- Detay

Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, )

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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, DSİ kavşakta meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde seyreden Turan Koçak yönetimindeki 07 YT 176 plakalı otomobil, kavşaktan dönerek bulvara çıkan Erdal Gürkan'nın kullandığı 58 TC 083 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıktı. Sürücü Gürkan ile birlikte aynı araçta bulunan Mehmet Mustafa Gürkan, Fatma Gürkan ve Gülşen Atik yaralandı. Diğer araç sürücüsü Turan Koçak ise olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya İzmir'den destek

İZMİR Emek ve Dayanışma Güçleri platformu, KHK ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla eylem yaptı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen İzmir Emek ve Dayanışma Güçleri platformu üyesi bir grup, KHK ile ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın, "İhraç edildim. İşimi, ekmeğimi, onurumu istiyorum" diyerek başlattıkları açlık grevine destek için basın açıklaması yaptı. "Direne direne kazanacağız", "Ne darbe, ne OHAL, demokrasi derhal", 'Semih ve Nuriye yalnız değildir" sloganları atan gruptakiler Gülmen ve Özakça'nın görevine iade edilmesini istedi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Melih Yalçın, "Bugün 71'inci gün. İki kamu emekçisinin maruz kaldıkları ve tanık oldukları zulüm ve kötülüğe karşı bedenleri açlığa yatırışlarının 71'inci günü. Emek ve demokrasi özgürlüklerden yana bizler ders çıkardık. Aslında tarihin derinliklerinden gelen bilgimiz bir gerçeği bir kez daha sınamış olduk. Hak verilmez, alınır. Bu gerçeği bize hatırlattığın için sana teşekkür ederiz Kemal amca. Aslında ülkenin dört yanında insanlar günlerdir, ayladır dertlerini anlatabilmek, işlerine ekmeklerine kavuşabilmek için sıradanlaşan kötülüğün karşısına onur ve vicdanlarına dikip mücadele ediyorlar. Son günlerde ise Nuriye ve Semih seslerine ses verip, direnişi büyütmeye çalışıyorlar. Açlık grevi yapan iki kamu emekçisine kulak verip artık yeter diyelim" dedi.

Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eyleme katılanlardan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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