DHA YURT BÜLTENİ-18

Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya polis müdahalesinde 30 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR'da, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesinde KHK kapsamında ihraç edilen ve açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen KES üyelerine polis izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Grubun açıklama yapmada ısrar etmesi üzerine 30 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir İlçesi Ekinciler caddesi AZC plaza önünde toplanan KES üyeleri, KHK kapsamında ihraç edildikleri için açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak estedi. Açıklamanın yapılacağı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, açıklamaya izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis, toplanan gruba açtıkları, pankartı kapatarak dağılmalarını anons etti. Grup yapılan anonslar üzerine dağılmazken, polis uyarıları dikkate almayan grup üyelerden 30'unu gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Görüntü Dökümü:

-Polisin gruba müdahale etmesi

-Polisin gözaltı yapması

-Polis ile gözaltına alınanlar arasında yaşanan arbede

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

Kadının boğazında sigara söndürmekten tutuklandı

ANTALYA'da, yolda sigara içen teyzesi E.K.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu için kendisiyle tartışan Dilay Özel'in boynunda sigara söndürdüğü iddiasıyla Başaran T., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muratpaşa İlçesi, Fener Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 18.40'da, annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile havalimanında dönen Dilay Özel, otomobili ara sokağa park ederek evlerine doğru yürümeye başladı. Kadınlardan E.K. sigara yaktığı sırada karşıdan gelen iki kişiden Başaran T., iddiaya göre "Bu ülke ne hale geldi, kadınlar yolda sigara içiyor. K....ler" diye hakaret etti. Anne E.Y., "Bize mi dediniz? Burası özgür bir ülke. İçtiğim sigaraya karışamazsın" diye bağırdı. Başaran T. de iddiaya göre kadınlara, "Üzerinize neden alınıyorsunuz' dedi ve 'S.....n gidin' diye küfretti.

Çıkan arbede sırasında Başaran T., E.Y.'nin boğazını sıkarak itekledi. Sigara kullanmadığını iddia eden Başaran T., elindeki sigarayı, kendisine müdahale etmek isteyen Dilay Özel'in boğazına bastırarak söndürdü. Kaçmaya çalışan Başaran T., vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başaran T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten adam yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokak içinden görüntü

Güvenlik kameralarının görüntüsü

RÖP 1: Dilay Özer ( Televizyon ekranından olayı anlatması)

Sigaranın yaktığı yer görüntüsü

RÖP 2: Dilay Özer ( Sokak içinde yürürken )

Detay

Güvenlik kamerasının çektiği görüntüler

529 mb -- 07.46

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde kamyon ile iş makinasının çarpışması meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.45 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Göksoy yönetimindeki 07 LFT 25 plakalı kamyon iddiaya göre önündeki 46 yaşındaki Abdulkerim Korkut'un kullandığı iş 34 DD 2166 plakalı iş makinası çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada iş makinasının sürücüsü Korkut', ağır yaralanırken yanında bulunan 52 yaşındaki Mehmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Korkut, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Göksoy ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA ()

Trabzonsporlu Onazi, öğrencilere forma dağıttı

TRABZONSPOR’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Yalıncak Mahallesi’nde İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti, öğrencilere 150 forma dağıttı.

Yalıncak Mahallesi’nde ikamet eden 23 yaşındaki futbolcu, Salı günü markete gittiği sırada Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle bir süre vakit geçiren ve okulu ziyaret etme sözü veren Onazi, Beden Öğretmeni Yalçın Köroğlu’nun daveti üzerine bugün verdiği sözü yerine getirdi. Ts Club’tan aldığı 150 forma ile okulu ziyarete giden Nijeryalı futbolcuya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere forma ve imza dağıtan Onazi, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

ONAZİ: BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM

Genç orta saha oyuncusu gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Trabzon’da bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Gösterilen bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilgi beni Trabzon’a daha çok bağlıyor" dedi. Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Oğuz, Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Köroğlu ve okul idarecileri de Onazi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bu arada Onazi’nin Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu’na spor malzemesi desteği sözü de verdiği ve gelecek hafta Yalıncak Ortaokulu’nu da ziyaret edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonu görüntüleri

-Okuldan görüntüler

-Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

UŞAK Üniversitesi'nde 7 bin 330 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Uşak Üniversitesi 2016-2017 akademik yılının sona ermesi nedeniyle düzenlenen törene Uşak Valisi Ahmet Okur, Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Üniversiteden mezun olarak diplomalarını alan 7 bin 330 öğrenci kep attı. Bir Eylül Stadyumu'nda düzenlenen tören kortej yürüyüşü ile başladı. Genç mezunları zaman zaman yağan yağmura rağmen anne, baba ve yakınları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 6 bin kişi mezuniyet coşkusunu tribünlerden seyretti. Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, aklın ve bilimin ışığında ilerlediklerini söyledi. Uşak Üniversitesi'nden 7 bin 330 öğrenciyi uğurlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Rektör Vekili Dalkıran, Uşak Üniversitesi'nin modern tasarıma ve nitelikli fakülte binalarına sahip olduğunu belirterek yeni öğrenim yılında Uşak Tıp Fakültesi'ne öğrenci alacaklarını açıkladı. Rektör Vekili Dalkıran, "Ülkemiz için çağın gereklerini yerine getiren, geçmişin hazinelerinden faydalanarak geleceği hazırlayan, tarih ve medeniyet bilincine sahip insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz ediyor. Bizler bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımın esas olduğu kanaatini taşıyoruz. Önümüzdeki akademik yılda Uşak Tıp Fakültesi'ne öğrenci alımı yapılacağı müjdesini veriyorum. Uşak Tıp Fakültesi ile birlikte Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ni de yeni dönemde öğrenci alacağız. 12 fakültemizle büyümemiz devam ederken, fiziki yapılanmamızı da sürdürüyoruz" diye konuştu.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYIN"

Uşak Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerden Uşak'ı unutmamalarını isteyen Vali Ahmet Okur ise, "Uşak'ta 4 yıl boyunca yaşadığınız her an çok değerlidir. Gittiğiniz ve yaşadığınız her yerde Uşak'ın temsilcileri olarak Uşak'ı ve değerlerini tanıtacağınıza olan inancımız tamdır. Tarihimizi çok iyi okuyup değerlendirin. Ülkemizin dönüm nokrası olan 15 Temmuz tarihini, gelinen süreci ve eğitim alanında yapılan ihanetleri unutmayın ve unutturmayın. Biz 15 Temmuz darbe girişiminde iki neslimizi kaybettik. Ciddi anlamda eğitimli, kaliteli zeki yavrularımızı bir örgütün iğrenç emellerine maalesef feda ettik, kurban verdik. Bundan sonraki süreçte eğitimli, kültürlü, kendisini ve geleceğini bilen faziletli ve erdemli nesillere ihtiyacımız var" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte ve meslek yüksekokullarından dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri verilerek mezuniyet pastası kesildi. Tören sonunda öğrenciler yağan yağmura aldırış etmeden keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerden görüntüler,

-Öğrencilerin kortej geçişinden görüntü,

-Rektör Vekili Sayın Dalkıran'ın konuşması,

-Vali Ahmet Okur'un konuşması,

-Öğrencilerin kep fırlatmasından görüntü.

Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()