DHA YURT BÜLTENİ-18 

TUNCELİ'nin Nazimiye İlçesi'ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsal alanında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralanırken, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

Nazimiye İlçesi Dokuzkaya Köyü kırsal alanındaki ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerine, bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı . Açılan ilk ateşte 1 asker yaralandı. Yaralı asker olay yerinden helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevkedilerek, tedavi altına alındı.

Çatışmanın olduğu bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilerek, Dokuzkaya Köyü'nün sık ormanlık alanına doğru kaçan terörist grubunun JÖH timleri tarafından takip edildiği ve zaman zaman çatışmaların olduğu öğrenildi. PKK'lıların kaçtığı bölgede belirlenen hedeflerin de kobra helikopterleriyle ateş alltına alındığı belirtildi.

CHP'li Gürsel Tekin'den 'göç' değerlendirmesi

BALIKESİR'in Edremit ilçesini ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'nin Ortadoğu'dan aldığı yoğun göçe dikkat çekerek, "İstanbul'un tarihi yarımadası neredeyse tamamen bir Arap coğrafyasına dönüşmüş. Gece dolaşırken zaman zaman karşılaştığım Türklerle de 'Sen turist misin' diyerek birbirimize takılıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in partisinin Edremit İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplatısına CHP Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ve Ortadoğu ziyaretlerini değerlendiren CHP'li Gürsel Tekin, Türkiye'nin yanlış dış politikalar nedeniyle çıkmazlarla karşı karşıya kaldığını savundu. Türkiye'nin özellikle son dönemlerde adeta Putin ile Trump arasına sıkıştırıldığını iddia eden Tekin, "Ortadoğu'da sadece Suriye değil, Yemen, Mısır, Afganistan ve Ortadoğu coğrafyasının tamamından ciddi şekilde göç alan bir ülkeyiz. İstanbul'un tarihi yarımadası neredeyse tamamen bir Arap coğrafyasına dönüşmüş. Gece dolaşırken zaman zaman karşılaştığım Türklerle de 'Sen turist misin' diyerek birbirimize takılıyoruz. Dış politika ne yazık ki çökmüş. Trump'ın bu ağır silahları 5 ay önce verdiği birçok medya kuruluşumuz tarafından haberleştirilmişti. Ortadoğu'da kuş uçsa Türkiye'nin haberi olurdu şu an Türkiye'nin hiçbir şeyden ne yazık ki haberi olmuyor. Ciddi olarak ekonomik sıkıntıdayız ve turizmde ciddi sıkıntıların olduğunu da hepimiz biliyoruz" dedi. İstanbul'daki İstiklal Caddesi ve Beyoğlu civarında dükkanların büyük ölçüde kapandığını öne süren Tekin, ekonomik sıkıntıların giderek arttığını savundu. Gürsel Tekin, "Sayın başbakan fiilen mevcut anayasaya göre siz hala başbakansınız. Her ne kadar siz boş bakar gibi baksanız da, başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz. OHAL yasasının en kısa süre içerisinde kalkacağını siz söylemiştiniz. Sadece siz değil, aynı zamanda hükümet sözcünüz de 'OHAL kalkacak' demişti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. 17-25 Aralık'tan sonra Reza meselesini Türkiye, Türk hukuk sistemi işlemiş olsaydı yani bir deyimle kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayabilseydik bugün bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmamış olurduk. Sayın Adalet Bakanı Amerika'ya her gidişinde biz FETO'yu getirmesini beklerken, daha çok Reza meselesiyle ilgilenmesi hepimizin kafasında çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ne için bu Reza sevdası onu da anlamakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Çorum'da çatı yangını

ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde tek katlı evde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Çorum'un Osmancık İlçesi Esentepe Mahallesi'nde Orhan Değer’e ait tek katlı evin çatısında başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Akkonak Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Müzeyyen Akçalı'ya ait Rus finosu cinsi 'Lokum' adlı köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, köpeğinin çalındığını öğrenince şok geçirdiğini söyleyen Akçalı, can dostunun bulunmasını istedi.

Köpek hırsızlığı, geçen 1 Nisan'da, saat 07.30'da, Merkezefendi İlçesi Akkonak Mahallesi'ndeki Tıpırdamaz Apartmanı'nda yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, apartmanın çevresindeki duvardan atlayarak köpeğin kulübesinin bulunduğu yere geldi. Köpekle yakından ilgilenen ve bir süre seven kişi, etrafı kontrol ettikten sonra tasmasını çıkararak hayvanı serbest bıraktı. Ardından ise apartmanın karşısına bıraktığı aracına götürdü. Daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin çalınma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeği Lokum'un çalındığını yaklaşık 2 saat sonra fark eden köpeğin sahibi evli ve iki çocuk annesi Müzeyyen Akçalı, durumu polise bildirdi. Polis hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

"LOKUMU GÖREMEYİNCE ŞOK GEÇİRDİM"

Köpeği lokuma 3 yıldır baktığını belirterek, "Benim artık bir evladım gibi olmuştu. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Yerinde göremediğim zaman şok geçirdim. Çalındığı günden beri tasması olduğu gibi duruyor. Elime bile alamıyorum. Her seferinde çok üzülüyorum. Psikolojik açıdan ailecek bunalıma girdik. Polise şikayet ettik. Parmak izlerini aldıklarını söylediler. Onlar da araştırıyor. 1.5 aydır bir sonuç çıkmadı. Köpeğimin değeri yaklaşık 1200 liraydı. Bulana gönlümden koptuğu kadar ödül vereceğim" dedi.

Şanlıurfa'da engellilerden sergi

Şanlıurfa'da, Engelliler haftası nedeniyle Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği üyesi 60 engelli tarafından hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Meslek Edin Hayata Katıl' projesi kapsamında Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği üyeleri sergi düzenledi. 60 engelli tarafından hazırlanan sergi Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide: Hedeflerinin engelsiz bir Şanlıurfa oluşturmak olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, şunları söyledi: "Engellilerin beyinde olmaması temel problem budur. İnsanın aklında ve bedeninde engel olabilir ama temel problem engellerin beyinde olmamasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın her türlü hizmetini yapmakla mükellefiz ama bu mükellefiyetimiz engelli olan insanlarımızda daha fazla artmaktadır ve hedefimiz engelsiz bir Şanlıurfa’dır. Bunu hep birlikte kafalardaki engelleri kaldırdığımızda hepimiz başaracağız." Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği Başkanı Habip Polat ise, "Engellilerin hakikaten engellenmediği bir hayatta her şeyi başarabilecektir. Sadece engeller bizi engellediği için dört duvar arasına kapanıyoruz. Şehir, işyeri, binalar ve sosyal hayatta kullandığımız her alan engellilere göre uygun olursa bizde sağlıklı yürüyen insanlardan geri duracak değiliz ve her işi yapabiliyoruz" diye konuştu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli olan 27 yaşındaki Hatice Beden de, vatandaşların kendilerine engel olmadıkça kendilerinin engelli olmadığını söyledi.

