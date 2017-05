DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bitlis'teki çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu



BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu.



Bitlis kırsalında güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Çetin Karabulut şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürerken, şehit güvenlik korucusu Karabulut için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Şehit Karabulut merkez Kurubulak Mahallesi'nde toprağa verilecek.



Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

Yönetmen Aydemir'den gençlere tavsiyeler



YÖNETMEN ve senarist Selçuk Aydemir, senaristlik yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara naçizane tavsiyem garip garip hikayeler peşinden koşmayın. Orijinal kelimesinin dibinde bir yerde orjin kelimesi var. Bire bir size ait olan hikayeyi eğer doğru kullanabilirseniz dünyada kalan 7 milyar için çok orijinal bir hikaye" dedi.



Ünlü yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'na katıldı. Selçuk Aydemir 'Hayaller ve Hayatlar' konulu söyleşide gençlere tavsiyelerde bulundu. Söyleyişiye Selçuk Aydemir'in kuzeni yönetmen, senarist ve oyuncu Burak Aksak da katıldı. Senarist olmak isteyen gençlere kendi hikayelerinin peşinden koşmasını tavsiye eden Selçuk Aydemir, "Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara naçizane tavsiyem garip garip hikayeler peşinden koşmayın. Orijinal kelimesinin dibinde bir yerde orjin kelimesi var. Bire bir size ait olan hikayeyi eğer doğru kullanabilirseniz dünyada kalan 7 milyar için çok orijinal bir hikaye. Ben en azından bunu yapıyorum" diye konuştu.



Hep hayatından yola çıkarak yaşanmış hikayeleri yazdığını belirten Aydemir, "Düğün Dernek en azından benim, amcamın akrabalarımın hikayesiydi. Yaşanmış bir hikaye. Kardeş Payı ve İşler Güçler de, ben şu ana kadar hep hayatımdan yola çıkarak bir şeyler yazdım ve bu başkalarına çok orijinal geliyor ama benim için çok sıradan hikayeler. Genç arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Mümkün olabildiği kadar yanı başınızdan, sizden hikayelerin peşinden koşun."



Haber-Kamera: Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli),()

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık



BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Muğla’da meydana gelen kazayla ilgili, “Ak Parti, hükümetleri döneminde son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, ülkeyi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef sayısı çok azalsa bile, ölümlü kaza sayısı azalmış olsa bile dün çok büyük bir acı, yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık" dedi.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in kızı Ayşe Rüveyde ile 15 Temmuz'da Türksat Kampüsü'nde şehit düşen Ahmet Özsoy'un oğlu Muhammed Sad Özsoy’un düğün yemeğine katıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han'daki yemekte genç çifte mutluluk dileyen Veysi Kaynak, evlilik müessesesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu aileden inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar çıkacak" dedi.



ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Anneler Günü’nü de kutlayan Veysi Kaynak, “Bizler için bir gün Anneler Günü değil, insanın geleceği annelerin elinde. Kadınlar bize Allah'ın emaneti. Annelerimizin hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz" diye konuştu.



‘ÇOK BÜYÜK BİR ACI’

Muğla'da Anneler Günü kutlaması için giderken geçirdikleri kazada yaşamını yitirenlere de rahmet dileyen Veysi Özçelik, şöyle dedi:



“Maalesef çok acı bir kaza. Ak Parti, hükümetleri döneminde son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, ülkeyi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef sayısı çok azalsa bile, ölümlü kaza sayısı azalmış olsa bile dün çok büyük bir acı, yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık. Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kabirleri nur içinde olsun."

Veysi Kaynak daha sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara’ya gitti.



Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak halimiz duman (3)

SAĞLIK BAKANI NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı ve işadamı olan Muammer Cindillinin oğlunun düğün törenine katıldı. Palandöken Dağı'ndaki Palan otelde düzenlenen törende işadamı Muammer Cindilli'nin oğlu Ali Erdem Cindilli Merve Gündeş ile dünya evine girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'nun kıydığı nikahta Bakan Akdağ, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, işadamı Metin Erişken şahitlik yaptı. Nikahın ardından Akdağ, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluklar diledi. Bakan Akdağ çiftlere öğretlerde bulunarak, "Dünya hayatında sıkıntılı günlerde olur. Bu sıkıntılı günlerde de cenabı hak birbirinize sıkı sıkıya bağlanıp, bibirinize esenlik içinde destek olmayı nasip etsin. Rabbim hepimizin çocuklarına da böyle bir güzel mürüvvetler nasip eylesin. Darısı evlenecek çocuğu olanların başına. Dört tanede benim bekliyor"



Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

İsrailli şarkıcı David D'eor, Edirne sinagogunda konser verdi



EDİRNE’de iki yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açılan Edirne tarihi büyük sinagogunda İsrailli şarkıcı David D’eor konser verdi. Konsere katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Hepimizin tasası, sevinci bir. Biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakırız. Kudüs, İstanbul ve bütün dünya buralar bizim ortak coğrafyamız" dedi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ibadete açılan Edirne tarihi büyük sinagog, ünlü İsrailli şarkıcı David D'eor konserine ev sahipliği yaptı. Konsere Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Edirne Valisi Günay Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı, ve kalabalık bir davetli grubu katıldı.Avrupa’nın en büyük sinagoglarından birinde farklı dinlere mensup kişilerle bir araya olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, coğrafyanın ortak miras olduğunu söyleyerek, "Avrupa’nın en büyük sinagogunda Musevi ve dine mensup kardeşlerimizle iki güzel mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Yahudi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Ayrıca bugün Türkiye Yahudileri hahambaşı seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Yeniden seçilen hahambaşımız İsak Haleva’ya da başarı çalışmaları diliyorum. Onun içinde hayırlısı olsun diyorum. Bir teşekkürüm İsak İbrahimzade kardeşime, bütün özel günlerde ve bayramlarda beni davet ettikleri için. İşte zaten biz buyuz, biz hepimiz, aynı dağın yeliyiz, aynı sudan içmişiz. Hepimizin tasası, sevinci bir. Biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakırız. Kudüs, İstanbul ve bütün dünya buralar bizim ortak coğrafyamız ve ben yine evvelsi gün Bosna’daydım. 1990’lı yıllarda çıkan savaşlarda yok edilen Foça caminin yeniden açılması merasimine yine orada yaşayan bütün din adamlarıyla iştirak ettik. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, muhteşem Alaca camiini yeniden yapıyor. Ve bizden Mostar’da büyük katedralin restorasyonunu bitirmemizi talep ettiler. Biz ona peki dedik. Bunlar bizim hepimizin ortak mirası, kültürel değerleri. Edirnemiz de bu muhteşem sinagog dolayısıyla Avrupa’nın en büyük sinagoguna sahip olma unvanını bize veriyor. Bizim başkentimiz Edirne, tarihimizin önemli şehirlerinden Edirne, hem Avrupa’nın en büyük sinagogunu barındırıyor, hem İslam mimarisinin en muhteşem eseri Selimiye’yi barındırıyor. Bugün maalesef alçakça bir saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından sahne alan İsrailli şarkıcı David D’eor, tanımış opera parçalarının yanı sıra sinagog ilahileri seslendirdi.



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

Kahta'da 2 kardeş tabancayla öldürüldü



ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde tabanca ile öldürülmüş 2 kardeşin cesedi bulundu.

Olay akşam saatlerinde, Turanlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerindeki tarlada tabancayla vurulmuş iki ceset bulanlar, sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, iki kişinin tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede öldürülen iki kişinin evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Mehmet Can ile askerden kısa süre önce geldiği belirtilen kardeşi 20 yaşındaki İbrahim Can olduğunu saptadı. Can kardeşlerin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma iki kardeşi öldüren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



Haber: KAHTA(Adıyaman),()

Eskişehir'de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı



ESKİŞEHİR'de önündeki TIR'a çarpan minibüste bulunan 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Çevreyolu 71 Evler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya giden Murat Yüksel yönetimindeki 06 LK 424 plakalı minibüs önünde seyreden aynı soyadı taşıdıkları ancak akraba olmadıkları Bircan Yüksel'in kullandığı 34 VK 3216 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Murat Yüksel (47) olay yerinde, aynı araçta bulunan Kadriye Duğan (65) kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde öldü. Minibüste bulunan Ali Duran (41), Seher Yüksel (41), Asuman Ayan (39), Volkan Kaleli (20), Yiğit Ayan (39), Mert Yüksel (7) ve yaşı belirlenemeyen Serpil Zarıçam da yaralandı. 7 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Minibüste sıkışan sürücü Murat Yüksel'in cenazesi Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yüksel'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Bircan Yüksel'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

Otomobil nehir yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı



SAMSUN’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil nehir yatağına yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza Bafra İlçesi Kalaycılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Suluoğlu (27) yönetimindeki 55 JR 793 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kızılırmak Nehri yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçtaki İftar Çelebi (28) yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suluoğlu’nun cansız bedeni ise sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı. Ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),()

=============================================



TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu



TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu-Abant Kavşağı kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin Çaydurt Kavşağı kesiminden D-100 karayolunu tercih etmeleri öneriliyor.



Haber: BOLU,()

Cami inşaatında çalışan iki işçi, düşerek yaralandı



SAMSUN'un Havza İlçesi'nde bir cami inşaatında çalışan iki işçi iskeleden düşerek yaralandı.



Olay Samsun'un Havza İlçesi Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Burada yapımı süren cami inşaatında çalışan 24 yaşındaki İsmail ve ağabeyi 28 yaşındaki İlyas Çabuk, dengelerini kaybederek ibkeleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen iki kardeş yaralandı. Yaralılar arkadaşlarının ihbarı üzerine bögleye gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail Çabuk, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, İlyas Çabuk ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun),()

==========================================



Tongüç: İslam dünyasını paramparça etmek için planlarının sonuna geldiler



SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, batılı ülkelerin islam dünyasını paramparça etmek için planlarının sonuna geldiklerini belirterek, "Bunun türbülansının başladığı dönemi yaşamaktayız" dedi.



Saadet Partisi'nin Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 6'ıncı Olağan Kongresi, Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Tongüç'ün yanı sıra partinin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Tongüç, siyonizm ideallerinin son noktaya gelindiğine inanıldığını belirterek, "1897 Basel planında olduğu gibi 'Kudus'ü ele geçireceğiz, Kahramanmaraş ile Medine arasını ele geçireceğiz ve yeryüzünde İslam'ı kendi ideallerimiz uğrunda diz çöktüreceğiz' demelerindeki çalışmaların artık sonuna geldiğini düşünüyorlar. Amerika dahil olmak üzere Batılı bütün ülkeler İsrail'de bu yapılanmanın oluşması için bütün güçlerini ortaya koymuş durumdalar. Şimdi bunun vaktinin geldiğine inanıyorlar. Bunu bir an evvel gerçekleştirmek, ülkemiz dahil İslam dünyasını tamamen paramparça etmek hususunda planlarının artık sonuna gelmiş durumdalar. Bunun türbülansının başladığı dönemi yaşamaktayız" diye konuştu.



Türkiye'nin bünyesini sağlam tutmak zorunda olduğunu ifade eden Tongüç, şunları söyledi:

"Bünyeniz zayıf olursa hastalıklar artar. Bu noktada elbette endişelerimiz var. Elbette milli görüşün reçetesine her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Bunu kimin uygulayacağı hiç önemli değil. A partisi, B partisi, C partisi hiç fark etmez. Ama reçete bellidir. Bu reçete uygulanmadığı sürece bu milletin kafasını yastığa huzur ve saadet içinde koyma imkan ve ihtimali yoktur. Biz bu reçeteyi de saklıyor değiliz. Bizim tuttuğumuz kapı bu milletin kurtuluş kapısıdır."



Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Bandırma'da kargo gemisi yükleme yapılırken yan yattı (3)

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI



Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda, hatalı yükleme yapıldığı esnada yan yatarak 12 kişinin yaralandığı Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili olarak Çelebi Limanı yetkilileri tarafından şu açıklama yapıldı:



"15X20’lik boş konteynerin tahliyesinden sonra, Etimaden firmasına ait bigbaglerde ortalama her bir konteynerde 26 ton civarında yüklü Etibor yükünün yüklenmiş olduğu konteynerlerin, gemi işleticisinin hazırlayarak limanımıza göndermiş olduğu EDI dosyasındaki yükleme planına göre, gemi yükleme operasyonu başlamış, 78x20’lik dolu konteyner gemi ambar içine yüklenerek gemi ambar içi tamamen doldurulmuş ve akabinde gemi ambar kapakları gemiciler tarafından kapatılarak gemi ambar üzerine yine yükleme planına göre 15x20’lik dolu konteyner yüklenmiştir. 15. Dolu konteyner ambar üzerine yerleştikten sonra gemi sancak tarafına yatmaya başlamış, bunun üzerine liman Romörkörleri ile sancak tarafından destek olmak ve geminin yatışını önleme çalışması yapmak üzere gidilirken, geminin baş ve kıç halatlarının kopmasıyla gemi düzeltme operasyonu yapılamamış ve gemi, iskele kısmı su üstünde kalacak şekilde sancak tarafından denize batmıştır. Gemi yan yattığı sırada personel tahliyesi esnasında hafif yaralanan 3 kişi (1 gemi personeli ve 2 liman personeli) hastaneye gönderilmiş, ayakta tedavisi yapılarak hastaneden tahliyeleri yapılmıştır. Çevre ve Deniz kirliliği ile ilgili gereken tüm tedbirler alınmış olup deniz kirliliği konusunda yetkilendirilmiş uzman firma çalışmalara başlamıştır. Limanımızda diğer rıhtımlarda operasyonlar devam etmektedir."



Haber: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA-Balıkesir,()

