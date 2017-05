DHA YURT BÜLTENİ - 18

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (7)

KURTULANLAR GÖZYAŞLARIYLA DÖNDÜ

Marmaris’te 24 kişinin öldüğü tur kazasında diğer midibüsteki geziye katılanlar Yaylacık Mahallesi’ne geri döndü. Otobüs şoförü mahallelinin tepkisinden çekindiğini söyleyerek geziye katılanları mahalleye girmeden indirdi. Dönenleri yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşları içinde karşıladı. Geziye katılanlar, üzgün ve hala şokta olduklarını belirterek, konuşmadan evlerine girdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Geziden sağ kurtulanların mahalleye girişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mustafa OĞUZ, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

======================================

Bakan Yılmaz: Türkiye düne nazaran daha güçlenmiştir (2)

"ÜLKENİN KAYNAKLARI BOŞ YERE HARCANMAYACAK"

Bakan Yılmaz ilçe Akıncılar İlçesi'nin ardından Gölova, İmranlı ve Zara İlçelerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Zara ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' oylarıyla destekte bulunanlara teşekkür etti. Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirten Bakan Yılmaz, parlamenter rejimin darbelerle anıldığını ifade etti. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana istikrarsız hükümetlerle yönetildiğini dile getiren Yılmaz, "Bundan sonra siz 'bu sistemden vazgeçtik değiştiriyoruz. Artık istikrarlı hükümetlerle yönetilmek istiyoruz' dediniz, ve 16 Nisan'da büyük bir destekle yeni bir sistem getirdiniz. Türkiye'ye uzlaşma sistemini getirdiniz."dedi. Bu halk oylamasında 'evet' çıkmasının halk oylamasında 'hayır' diyenlere bile hayrının dokunacağını ifade edeh Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: 'vÜlkeyi istikrarlı hükümetlerle yöneteceğiz. Ülkenin kaynakları boş yere harcanmayacak. Yine bu sistem ülkeye uzlaşma iklimini getirecek. Şimdi bu sistem en muhalif gördüklerini bile, en farklı kutuplarda olduklarını sananaları bile bir araya getirecek. Niçin, çünkü hükümet kurabilmek için başkasının desteğine herkesin ihtiyacı var. Bizim de, Kılıçdaroğlu'nun da, Devlet Bahçeli'nin de ihtiyacı var. Bundan sonra hükümet kurabilmek için 80 milyonu kucaklamak lazım. Sadece benim oy aldığım kesime hizmet götürürsem, hayatta yüzde 50'yi aşamazsın. En güçlü part biziz, AK Parti ama oyumuz ne kadar yüzde 49, yüzde 49 ile hükümet kuramazsın. Ne yapacağız? Daha önce CHP'ye, MHP'ye, Saadet Partisi'ne, BBP'ye oy vermiş kardeşlerim güvenini kazanmamız lazım. Bunu yapabilmek içinde hem hizmet götüreceksin hem de güveninin kazanacaksın."

Bakan Yılmaz Zara'nın ardından Hafik ilçesini ziyaret etti.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İlçe ziyaretleri

-Zara'daki konuşmaları

Haber-Kamera: SİVAS,()

=========================================

Manisa şehir çöplüğünde yangın çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 15 itfaiye aracı, 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale eden ekipler, kısa sürede söndürdü.

Bugün saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 15 itfaiye aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen 1 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale edildi. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çöplük alandaki yangın nedeniyle şehrin üstü dumanla kaplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, yangının endüstriyel atıkların atıldığı alanda çıktığını söyledi.

YANGIN MAHALLELİYİ KORKUTTU

Çöplüğün 2 yıldır yanmadığını ve alanda rehabilitasyon çalışması yapıldığını söyleyen Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, "Yangın saat 18.30 sıralarında çıktı. Patlama sesi duymadık. Yıllardır bu vahşi depolama alanında yangınlar çıkıyordu. Önümüzdeki ay Uzunburun'da açılışı olacak olan alana çöpler dökülecek ve ondan sonra buraya çöp gelmeyecek. Mevcut çöpün son günlerde de olsa yanması bizi korkutuyor. Umarım yangın tamamen söndürülür ve patlamaz. İki senedir yanmıyordu, muhtemelen metan gazının sıkışması ile çıktı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Çöp alandan görüntü

- Alevlerden görüntü

- İtfaiye araçlarından ve helikopterin su sıkmasından görüntü

- Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi'nin konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

=================================================

Hollywood yıldızı Nicole Kidman otel açılışı için Bodrum'da



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışı, dünyaca ünlü Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın da katılımıyla yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'un iki yıl önce işletmeye başladığı, Bodrum'un Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkisi'ndeki Jumeriah Bodrum Palace, ABD sinema sektörünün ünlü şirketi Paramount Pictures tarafından Hollywood tarzıyla işletilecek. The Bodrum By Paramount Hotel adıyla hizmet verecek turistik tesisin açılış töreni, bugün saat 18.45'te, Holywood yıldızı Nicole Kidman'ın gelişiyle başladı. Milas- Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen Kidman, daha sonra VIP araçlarla otele geldi. Kidman'ı otelin girişinde, Paramount Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Ghassan Aridi ve Genel Müdürü Alessandro Redaelli koluna girerek karşıladı. Kırmızı halıda yürüyen Kidman için geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

SEÇKİN KONUKLAR KATILDI

Açılışa dünyanın dört bir yanından çok seçkin 400 davetli katıldı. Birçok ülkeden gelen davetlilerin arasında Dubai ve Suudi Arabistan prenslerinin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İngiltere'nin önde gelen sinema dünyasının yöneticileri, mankenler ve sinema sanatçıları da gecede buluştu. Amerikan gösteri ve caz grubunun konserlerinin yanı sıra dans gösterileri nefesleri kesti. Davete katılanların şıklıkta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. Nicoke Kidman, saat 20.00'de, otel yöneticileri ile yemeğe geçti. Yemekte laos balığı, ahtapot salatası ve kalamar dolması yiyen Kidman'ın kırmızı şarap içtiği görüldü.

Açılış gecesinde ilerleyen saatlerde dünyaca ünlü Ramy Ayach Lou ile DJ Doğuş Çabakçor'un da sahne alacağı belirtildi.

Öte yandan Kidman'ın Bodrum'da kaç gün kalacağı ve ne yapacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Turistik tesis Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika ve Milas Bodrum Havalimanı'na ise 20 dakika uzaklıkta. 80 deluxe ve suit, 54 villa tipi ev ile birlikte 2 adet açık, biri tatlı, diğeri tuzlu suyu olan açık ve kapalı havuzu bulunuyor. İçinde hamamı ve saunası olan özel villalar ile 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş tesiste çeşitli restoranlar, barlar, 12 odalı bir Talise Spa, mağazalar ve villalara tahsis edilmiş yüzme havuzları yer alıyor. Konaklayanlar Ege kıyısında dinlenmenin yanı sıra paraşüt ile yelken, rüzgar sörfü, su kayağı, balıkçılık, yelken ve dalış gibi faaliyetlerden de faydalanabiliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () -