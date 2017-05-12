DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Şerafettin Atalay’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi, Atalay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Atalay’ın dün hastalık sonucu hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Bursa’da katılacağı programlar öncesi konaklayacağı otele geçmeden önce Şerafettin Atalay’ın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’ndeki evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurulan taziye çadırında Atalay'ın yakınlarıyla Kuran'ı Kerim dinleyip dua eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Görüntü Dökümü

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-Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmesi

-Taziye çadırında Kuran-ı Kerim dipleyip dua etmesi

-Aile yakınlarıyla görüşmesi

-Detaylar

Haber: Hüseyin TÜCCAR,BURSA/()

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Tarihi Kentler Birliği Sivas'ta toplandı

SİVAS Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan Tarihi Kentler Birliği toplantısı başladı.

Sivas'ın doğal, kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmaların görüşüleceği ve çeşitli geziler ile panellerin düzenleneceği Tarihi Kentler Birliği toplantısı kentteki özel bir otelde düzenlenen programla başladı.Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.Programda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Tarihi Kentler Birliği bugün 450 üyenin olduğu Belediyeler Birliği'nden sonra en büyük yerel yönetimler birliğidir. Böylesine güzide bir yerel yönetim biriminin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü buram buram tarih kokan her santimetre karesi şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş olan bu Anadolu coğrafyasının her köşesi tarih dolu. Sadece somut mirasa yönelik tarihi değerler değil, doğal mirasa dönük tarihi değerlerimiz soyut mirasa yönelik tarihi değerlerimizle birlikte tarihi değerlerinin zenginliğiyle dolu bir ülkedeyiz ki aslında elimizde öyle güzel bir tablo ve tuval var ki bakmaya doyamıyoruz. Tarihi Kentler Birliği'mizin tarihi değerlerimize ve doğal mirasımıza yapmamız gereken işleri projelendirdiğimiz, tartıştığımız, karşılıklı bilgi alışverişinde olduğumuz bu birliktelikler hakikaten bize çok katkı veriyor. Ben Tarihi Kentler Birliği'ni bir enstitü olarak görüyorum, bir okul gibi görüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Hastanenin acil servisinde silahlı kavga

ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Suruç’un Payamli Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik akımına kapılan işçi Celal Kılıç, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı işçi tedaviye alınırken, olayı duyan yakınları ile firma yetkilileri de hastaneye geldi. Burada Kılıç'ın yakınları ile firma yetkilileri arasında başlayan sözlü sataşma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Acil serviste peş peşe ateşlenen silah sesleriyle paniğe kapılan hasta ve yakınları, kendilerini odalara atarak mermilerden korunmaya çalıştı. Olayda, henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.Hastane polisi tarafları yatıştırmakta yetersiz kalınca, takviye kuvvet istedi. Sevk edilen ekipler, biber gazıyla müdahele ederek tarafları ayırdı, 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis olayların büyümemesi için hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünde yaşanan silahlı kavga

- Tabancayla havaya ateş açılması 1 kişi yaralanması

- Polisin gazlı müdahalesi

- Yaralı şahıs sedyeyle acile alınması

- Hastaneye gelen polis güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

