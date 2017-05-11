DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Avcı: Almanya, ABD, Fransa ne kadar güvenli ise Türkiye de o kadar güvenli (2)

BAKAN AVCI GALA YEMEĞİNE KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 1'inci Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin Babillon Hotel'de düzenlenen gala yemeğine katıldı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turizmcilerle görüşerek sohbet eden Bakan Nabi Avcı, gösteri için bekleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu ekibi ile fotoğraf çektirdi. Ekibin Karadeniz yöresi halk oyunları gösterisi salonda yabancı konuklar tarafından da ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Bakan Nabi Avcı, konuklarını Arapça selamladı, Türkiye'nin dünyanın 6'ıncı, Avrupa'nın 4'üncü büyük destinasyonu olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını dile getiren Bakan Avcı, şunları söyledi:

" Aklınıza gelebilecek tüm turizm alanlarında büyük bir potansiyele sahip. Türkiye pek çok uygarlığın mirasçısı olarak tam bir açık hava müzesi. Ülkemiz kültür, sağlık, kaplıca turizmi bakımından olağanüstü zenginliklere sahip. Türkiye yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi, kış turizm alanın da yine büyük potansiyeline sahip. Sizleri güzel ülkemizin güzel köşesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında ağırlamaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize gelen kardeşlerimizin nasıl bir Türkiye sevgisi ile dolu olduklarını her vesile ile görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz bütün Arap kardeşlerimizin yanımızda olduğunu bizim için dua ettiklerini, Türkiye için gözyaşı döktükleri çok iyi biliyoruz. Bu muhabbetin karşılıklı olduğunu bizim pek çok değeri paylaşan kardeşler olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Türkiye sizin ikinci vatanınızdır." Yabancı konuklar Bakan Avcı'ya Arap yöresi kıyafeti hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salon detayları

-Halk dansları gösterisi

-Bakan'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR / RİZE, ()

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Seydikemer'e şehit ateşi düştü

AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven'in Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin öz annesinin 1999 yılındaki Gölcük Depremi'nde yaşamını yitirdiği öğrenilirken, üvey annesi Yasemin Seven, "O kurşun bana gelmeliydi" diyerek ağıt yaktı.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven'in Muğla'nın Seydikemer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin babası İlhami, üvey annesi Yasemin ve kardeşi Sıla Seven'e acı haberi, evlerine gelen Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık verdi. Şehidin öz annesinin 1999 yılındaki Gölcük Depremi'nde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"O KURŞUN BANA GELMELİYDİ"

Acı haberi aldıktan sonra evinin bahçesinde "O kurşun bana gelmeliydi" diye feryat eden üvey anne Yasemin Seven'in yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen baba İlhami Seven ise sağlık kontrolünden geçirildi. Aslen Elazığlı olan şehidin geçen 18 Mart'ta dünya evine girdiği, eşi Neslihan Seven'in ise Samsun'da bulunduğu belirtildi. Şehidin yarın Seydikemer Seydiler Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehit Seven'in 8 ay önce göreve başladığını anlatan baba Seven, geçen 18 Mart'ta Samsun'un Bafra İlçesi'nde düğününü yaptığını kaydetti. Son olarak dün oğluyla konuştuğunu vurgulayan Seven, "Baba göreve gidiyorum dedi. Başka bir bilgimiz yok. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

"MESLEĞİ SEVEREK SEÇMİŞ"

Evden çıktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitler sayesinde ayakta durduğunu belirten Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ise, acı haberi aileye verdiklerini söyledi. Çalık, "Şehidimiz 1 ay önce evlenmiş. Jandarma Özel Harekatta Uzman Çavuş. Eşi şuan Samsun'da, yarın gelecek. Bu mesleği severek seçmiş. En yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştı. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden genel görüntü

- Evin önündeki ambulans ve jandarma aracından görüntü

- Eve bayrak asılmasından görüntü

- Evin önünde ağlayan yakınlarının görüntüsü

- Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın evden ayrılması

- Kaymakam Çalık ile röportaj

- Şehidin babasıyla röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), ()

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Yeni doğan bebeği poşetle sokağa attılar

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, sokakta poşet içine koyulmuş yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta işyeri bulunan Emrah Topmedir, poşet içinden bebek sesi duydu. Poşeti kontrol eden Topmedir, bebeği fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kuvöze koyulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bebeğin bulunduğu yerden görüntü

- Bebeğin hastaneye götürülüşü

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

ANTALYA'da, sinir krizi geçiren Müge Aytürk, çalıştığı işyerine ait ofisin balkonundan eşyaları, caddeye attı. Aytürk, olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı Salur Apartmanı'nın 4'üncü katındaki olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi.Petrol ürünleri satışı yapan bir şirkete ait ofisten gelen gürültü üzerine bina sakinleri ofisi kontrol etmek istedi. Vatandaşlar balkonda elinde tekli koltukla bekleyen Müge Aytürk'ü fark etti. Kadının koltuğu yola atacağını tahmin eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. Ekipleri gören Aytürk, sinirlenerek önce koltuğu sonra da ofisteki yazarkasa, erkek ayakkabıları, ikili koltuk, bilgisayar monitörü, mutfak eşyaları ve bira şişelerini atmaya başladı. Bir taraftan da etrafa küfürler savurup, el hareketleri yapan Müge Aytürk'e polis ekipleri uzun süre yaklaşamadı.

Dairenin kapısı kilitli olduğu için ofise giremeyen polis, itfaiyeden destek istedi. Müge Aytürk binaya girmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine eşyaları atmaya devam etti. Ekipler atılan eşyalardan güçlükle korundu. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından kapıyı kırarak içeri giren polisleri, Aytürk'ü gözaltına almak istedi. Müge Aytürk'ün direnişi ile karşılaşan bir polis memuru dirseğinden hafif şekilde yaralandı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Aytürk'ün alkollü olduğu belirlendi. Ekip aracına bindirilen kadın, hastanedeki müdahaleden sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yolla atılan ofis eşyalarının belediye temizlik görevlilerince toplanmasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Çevredeki vatandaşlardan detay

-Yoldaki eşyalardan detay

-Apartmandan detay

-Kadının koltuk ve diğer eşyalardan atarken detay

-Kadının evden çıkarılması ve ekip otosuna alınması

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTYALYA, () -

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Mersin Limanı ritmini 'Serdümen' ile buldu

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 'Mersin Limanı Ritmini Arıyor' sloganı ile 7'incisi düzenlenen beste yarışmasını Soner Özer'e ait 'Serdümen' isimli eser kazandı.

Dünyanın nadir perküsyon yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyan Mersin Limanı Ritmini Arıyor beste yarışmasında finale kalan 5 eser, Kültür Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Finale kalan Kılavuz, Kaptan, Puantör, Operatör ve Serdümen isimli eserler, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları tarafından seslendirildi. Salonu dolduran müzikseverler tarafından puanlanan eserlerden Soner Özer'e ait Serdümen, 234 puanla birinci seçildi. Yarışmada Akın Kılıç'a ait Operatör isimli beste 2'inci, Kemal Alpan'a ait Kılavus isimli beste ise 3'üncü oldu.

Ödüller'in, 16 Mayıs'ta düzenlenecek olan Ustalara Saygı konserinde verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Salonu dolduran müzikseverlerden görüntü

- Bestelerin sahnede seslendirilkesi

- Müzzikseverlerin bestemer için verdiği puanların sayılması

- Kazanan bestelerin açıklanması

- Kazan eserlerin sahiplerinin müzikseverleri selamlaması

- Kazanan eserin yeniden seslendirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

