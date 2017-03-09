DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ak Parti belde başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat Ayhan silahlı saldırıya uğradı. Murat Ayhan'ın yaşamını yitirdiği saldırıda kardeşi Tayfun Ayhan ise hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Beldede referandum çalışması yaptıktan Yüksekova'ya dönen Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi 37 yaşındaki Murat Ayhan, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat yaralandı.

Yaralı kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan Ayhan'ın yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Bakan Soylu: Ayaklarının üzerinde duran güçlü Türkiye var - ek

BAKAN SOYLU'DAN MUHALEFET LİDERİNE BAYRAK ELEŞTİRİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın'daki ziyaretleri kapsamında Efeler İlçesi'nde, esnaf ziyareti yaptı. Bakan Soylu, yağan yağmura aldırış etmeden esnafları dolaşırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mardin mitingini eleştirerek, "Recep Tayyip Erdoğan O'na demiş ki 'Sivas'ın ötesine geçemiyor.' Geç de zilletle geçme be kardeşim, ay yıldızlı bayrakla geç. Niye zilletle geçiyorsun" dedi.

BABASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Çarşı esnaflarından Ahmet Aksekili, babası Mehmet Aksekili için Bakan Soylu'dan yardım istedi. Aksekili'yi kırmayan Soylu onunla birlikte işyerine gitti. Burada baba Mehmet Aksekili ile sohbet eden Soylu'dan oğlu Ahmet Aksekili, "Sayın Bakanım babam şu anda yapay kalple yaşıyor. Kalp nakli yapılması gerekiyor. Babam için yardımcı olur musunuz?" dedi. Bakan Soylu ise, "Gerekli yardımı yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ne güzel bir oğul yetiştirmişsin. Seni çok düşünüyor ve seviyor" dedi.

"AY YILDIZLI BAYRAKLA GEÇ, NİYE ZİLLETLE GEÇİYORSUN"

Efeler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışından önce vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mardin'de Türk bayraksız miting gerçekleştirmesini eleştirerek, "Dertleri ne biliyor musunuz; şimdiki yeni sistemde yüzde 25 yetmiyor, 50 gerekiyor. 50 almak için adım atmak lazım. Peki, Kılıçdaroğlu, mevcut anayasayı Kandil'de Karayılan ile birlikte savunuyor. Bu çok nettir. Ben güvenlik bakanıyım. Kandil'in ve PKK'nın ne dediğini 24 saat dinlemek zorundayım. Bu ülkede sabah akşam eylem ortaya koyup 'Hayır' çıkması için Kandil'de, PKK'da ve tüm terör örgütleri de canla başla bir mücadele ortaya koyuyorlar. CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu'na 'Sen PKK'da ne buldun, ne buldun da biz onlarla birlikte oluyoruz' diye sormayacaklar mı? Dün onlarla birlikte Güney Doğu'ya gitti. Bir miting yaptı, bir tane ay yıldızlı bayrak yoktu o mitingde. Bayraksız ama onların denetimi ve gözetimi altında bir miting gerçekleştirdi. Bana bir şey söylemesinler. Derdi de şu; Recep Tayyip Erdoğan O'na demiş ki 'Sivas'ın ötesine geçemiyor.' Geç de zilletle geçme be kardeşim, ay yıldızlı bayrakla geç. Niye zilletle geçiyorsun" şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun muhalefet anlayışını da eleştiren Bakan Soylu, "Yıllardır yanındaki yazarçizer kadrosuyla birlikte 'AK Parti siyaseti kutuplaştırıyor, gerginleştiriyor, çatışma siyaseti oluşturuyor' diye bahaneler üretiyor. Onların derdi kutuplaşma değil, onların derdi gerginleştirme değil; onların derdi yıllardır yaptıkları gibi ürküterek, korkutarak milletten iktidarı almak ve ülkeyi yönetmektir. Kardeşim ben 2023 diyorum, sen de muhalefetsin ya bana kız 2030 de. Ben 2053 diyorum sen de bir öneri ortaya koy, de ki 2060. Ben 2071 diyorum; peki Alparslan'ı kendi içine sindiremedin, Fatih Sultan Mehmet hanı kendi içine sindiremedin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi içine sindiremedin onların tarihlerini değiştir başka bir şey söyle. Bir şey anlat, bir öneri getir. Ama ona siyaset yapmayı öğretenler dediler ki; 'Biz sana 1960'da bir anayasa yaptık, biz sana 1982'de de bir anayasa yaptık. Biz sana bir tek emir veriyoruz, bu ilkelere sahip çıkacaksın. Eğer bu ilkelere sahip çıkarsan problem yok. Eğer bu ilkelere sahip çıkmazsan önüne kaset koyarız, önüne kumpas yaparız, seni perperişan ederiz Hep bu hikayeler oldu ve devam ediyor" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlardan referanduma kadar çok çalışmalarını isteyen Bakan Soylu, seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra vali Ömer Faruk Koçak'ı ziyaret eden Soylu, Buharkent mitingi için karayoluyla kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu'nun esnaf ziyareti

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Seçim koordinasyon merkezinin açılışı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / EFELER (Aydın), ()

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Bakan Yılmaz: CHP olumlu yönde gidiyor (2)

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR KAZANIMDIR"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şarkışla ilçesindeki programlara katıldıktan sonra Sivas'a geçerek 15 Temmuz şehitlerinden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Bakan Yılmaz, ardından Sivas Valiliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen yemekte iş adamlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, son iki ayda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bir milyar dolar yatırım yaptığını ve bunun da yabancı yatırımcının Türkiye'nin yarınına olan güvenini gösterdiğini söyledi. Ardından 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinen Bakan Yılmaz, şunları söyledi: "Bu halk oylaması Türkiye daha iyi olsun, daha iyi bir yönetime kavuşsun diye yapılıyor. Ve gerçekten Türkiye bununla daha iyi bir yönetime kavuşur mu, daha etkin bir üretime kavuşur mu, Türkiye'de istikrar olur mu, yabancı yatırımcı gelir mi? Bakın biz bu Anayasa değişikliğini işte bu süreçte geçirdik. Ama son iki ayda bir milyar dolara yakın yatırımcı geldi. Demek ki bu sistemin Türkiye'ye bir istikrar getireceğini, Türkiye'de yönetimin belli olacağını, Türkiye'yi kimin yöneteceği hakkında bir sıkıntı olmayacağı şeklinde yabancı yatırımcıya güven verdik ki bir milyar dolara yakın bir yatırımcı Türkiye'ye geldi."

Bu yatırımların artırılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu yatırımları artırmak için Türkiye'de istikrarın süreceğine, hem yerli yatırımcıyı hem yabancı yatırımcıyı ikna etmek lazım. Bura da bizlere vazife düşüyor. Burada ki herkesin kendi çevresine bu halk oylaması neyi ifade ediyor diye anlatması, bütün çevresine de söylemesi gerekiyor. Türkiye'nin önündeki cumhuriyet gerçekten önemli bir kazanımdı, demokrasiye geçiş önemli bir kazanımdı, cumhurbaşkanının halk oylamasıyla seçilmesi önemli bir kazanımdı, bunlar kadar başka önemli bir kazanım da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacaktır." dedi.

"CUMHURBAŞKANI DİĞER PARTİLERLE UZLAŞACAK"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha demokratik olduğunu belirten Yılmaz, konuşmasını söyle sürdürdü: "Geçmişte üst üste yüzde 34, yüzde 46, yüzde 49'la biz bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra hiç kimse yüzde 34, yüzde 46 ve yüzde 49 alarak bu ülkeyi yönetemeyecek. Bu ülkeyi yönetebilmek için minimum yüzde 50 oy almak lazım. O zaman soru şu, bu milletten yüzde 34 alıp bu ülkeyi yönetmek mi daha demokratiktir yoksa yüzde 50'den fazla oy alınca mı daha demokratik, daha milli iradeye uygun, daha güçlü bir hükümet olur. Hiç şüphesiz ki yüzde 34'lerin yüzde 40'ların olduğu bir yerde yüzde 50 ile oy alabilmek, halkın desteğini alabilmek muhakkak ki demokrasiye daha uygundur. O halde tek bir kelimeyle söylesek, daha demokratik bir rejimin yanında yer almak istiyor musunuz? İşte 16 Nisan'da sandıkta 'Evet' dememiz lazım. Türkiye'de uzlaşmayı, birlikte yaşamayı istiyoruz, doğru mu? İşte uzlaşmanın yolu, birlikte yaşamanın yolu inanın ki 16 Nisan'da ki referandumdan geçiyor. Niçin? Çünkü hiç bir partinin yüzde 50 oyu yoktur. Bir başka partiyle uzlaşmaya, bir başka partinin değerlerine yakınlaşmaya hatta milletin tamamını kucaklamaya ihtiyacı vardır."

Anayasa değişikliğini milletin önüne getirirken MHP ile uzlaştıklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yüzde 50'nin üzerinde oy alabilmek için mutlaka cumhurbaşkanı diğer partilerle uzlaşacak, kucağını açacak, toplumun 80 milyonunun hepsini kucaklayacak. Dolayısıyla daha uzlaşmacı bir sistem, doğru mudur? Eskiden öyle değil di. Eskiden biz yüzde 46 alırdık, diğeri önemli değildi. Bir başkası yüzde 25 alırdı, diğeri önemli değildi. İyi ama bu şimdi yönetmeye yetmez. Geçmişte yüzde 44, 46 almak yönetmeye yeterdi, başkalarını yönetirdiniz, ama bundan sonra yüzde 46, 44, 34'ler hatta bu oyu alıp da yönetebilmek mümkün değil. Dolayısıyla 16 Nisan'da gittiğimizde ikinci dikkate alacağımız husus bu toplumda uzlaşma istiyor muyuz? istemiyor muyuz?"

Görüntü Dökümü:

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-Kentteki ziyaretleri

-İşadamları ile buluşması

-Buradaki konuşmaları

Haber-Kamera: SİVAS,()

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Bekçiye suikast girişimi: 1 yaralı

MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde bekçilik yapan Murarrem Durmaz'a ait yerleştirilen el yapımı patlayıcının, uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Dargeçit İlçesi'nde Pazaryolu üzerinde bekçi Muharrem Durmaz'a (23) ait otomobili çalıştırmak üzere araca binen dayısı Anvar Durmaz(44), araca önceden tuzaklandığı tahmin edilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatıldı. Meydana gelen patlamada araç parçalınırken, bekçi Durmaz'ın dayısı Anvar Durmaz yaralandı Yaralanan Durmaz, olay yerine gelen ambulans ile Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Durmaz, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne sevkedildi.

Yaralanan Anvar Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobile el yapımı patlayıcı yerleştirilen kişi yada kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Haber: MARDİN, ()

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Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmit'te yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada Cumali Durmuş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Halil Uyanık kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber: Faruk KIYAK / KOCAELİ, ()

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