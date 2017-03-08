DHA YURT BÜLTENİ-18

1)BAŞBAKAN YILDIRIM "KILIÇDAROĞLU'NU SİZE HAVALE EDİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım, Bergama'dan sonra Aliağa Enka Spor Salonu'nda, STK üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Spor salonunun duvarlarında seçim sloganlarının yanı sıra üzeride Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin'in fotoğraflarının bulunduğu 'vatan size minnettar' yazılı pankartlar yer aldı. Tribünleri dolduran vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, “İzmir kararlı evet diyor. 15 yıldır sizlere hizmet etmekten yorulmadık usanmadık. Sizlerde bize destek vermeden yorulmadan usanmadınız AK Parti olarak her an milletimizle sizlerle kalp kalbe olduk. AK Parti'yi sizlere kurdunuz, sizler bize yön verdiniz. Vesayet odaklarına boyun eğmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık. Terör örgütlerini bir daha gelmemek üzere yok etmeye kararlıyız. Türkiye inşa etmenini onuruyla buradayız" dedi.

"AK PARTİ MİLAT OLDU"

AK Parti döneminin Türkiye siyasi hayatında önemli milat olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, “Ülkemiz için milletimiz için gençlerimiz geleceğimiz için yeni bir yolculuğa çıktık. Bizlere çağ açıp çağ kapatan sultana fatihin nesliyiz. Dünya hızla değişiyor. Bu değişime duyarsız kalanların ayakta durma şansları yoktur. 80 model bir darbe anayasasıyla Türkiye'nin bu değişimi gerçekleştirmesi imkansızdır. Gelişmesini kalkınmasının önünü tıkamaya hiç ama hiç kimsenin hakkı yoktur. 16 Nisan yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş olacak" dedi.

"SEÇİMLERDE ANAYASA SÖZÜ VERİLDİ"

Seçimlerde meydanlarda millete yeni bir anayasa sözü verildiğini de ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Sadece biz vermedik bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. O partiler sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti bugün bu 80 model ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki insanın aklı şaşıyor. Çekilen sıkıntılar hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Demokrasinin gelişmesi daha da ülkenin büyümesi için yetersizi kalıyor. Türkiye'yi yönetmek cesarete işi sayıldı. Merhumu Adnan Menderese göreve geldiğinde 'kefeni giyerek geldim' demedi mi? Turgut Özal 'kefen giydim' demedi mi? Recep Tayyip Erdoğan 'kefeni giydim bu yola çıktım' demedi mi. Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü. Turgut Özal'ın başına neler geldi biliyoruz. Medya işadamlarının bir araya gelmesiyle onların baskısıyla Necmettin Erbakan başbakanlıktan indirilip, partisi kapatılmadı mı? 17- 25 Aralık'ta kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan hainliğiyle suçlamadılar mı? Milletin verdiği kararı hiçe saymadılar mı? Yargı eliyle Türkiye'nin en büyük partisini Ak Parti'yi kapatmaya teşebbüs etmediler mı?" dedi.

"BU SEFER KOLAY DEĞİL DEDİK"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ'cü hainler meclisi bombalayıp canımıza kastetmediler mi? Ama bu sefer 'bu kadar kolay değil' dedik. Önce Cumhurbaşkanımız milletini adamı Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin Başbakanı dik durdu. Dedi ki; biz milletimizle beraber bu alçaklara yol vermeyeceğiz geçit vermeyeceğiz. Bizler o gece meydanlardaydık. İzmir meydanlardaydı. Bu vesayet odakları mevcut sistemin devamını neden istiyor biliyor musunuz? Bunların iktidar olma şansları, milletin kalbine girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa da biz de iktidarın bir tarafından tutuversek tarih boyunca hep böyle oldu. O alışkanlıkları hale devam ediyor. O Pelsinvanya'daki terörist başı gelecek hesabını da verecek. Gelecek hiç merak etmeyin. Başbakan asmak hükümeti alaşağı etmek, böylece hak etmediği iktidarı ele geçirmek bunların alışkanlığı haline gelmiş. Kendi çıkarlarını ayrıcalıklarını yine devam ettirmek istiyorlar. Başbakanları ayaklarına çağırıp pijamayla uğurlamak için hayır diyorlar. Vatandaşlarımın bütün bunları iyi düşünmesini istiyorum. İktidardayız. Halkımızın desteğiyle sizin desteğinizle iktidardayız. Vesayetçilerin tehdide pabuç bırakmadığımız için iktidardayız."

MHP'YE TEŞEKKÜR

Anayasa değişikliğini birlikte yaptıkları MHP'ye de konuşmasında yer veren Başbakan Binali Yıldırım, “MHP, 'önce memleketim ve milletim' dedi. AK Parti'yle beraber onurlu bu değişikliği yaptık. Burada MHP'ye onun Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Milliyetçi ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bölücü teröristler diyor ki 'evet çıkarsa biz biteriz' evet çıkacak siz de biteceksiniz. Çünkü Türkiye'nin gençleri sizlere izin vermeyecek. Milletin sözünü yerine getirmekten kaçanlara şimdi kara propaganda yapıyorlar. Aslı olmayan yalanlarla dolanlarla milletini aklını çelmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin güçlenmesini, önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunların zihliyeti, 'küçük olsun benim olsun'. PKK, DEAŞ, FETÖ, bunların alayı hayır kampanyası yapıyor. Bunlara bir de Avrupa ülkeleri de katıldı. Hayır onların olsun, bize evet yeter. Millet yeter bize bu asil Türk milleti yeter. Türkiye artık zaman kaybetmesin" dedi.

"GÜNAYDIN UYAN DA BALIĞA GİDELİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir kez daha değinen Başbakan Binali Yıldırım, “Televizyonların başına geçip ahkam kesiyor. Adam değişikliği okumamış bile. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Söyleyene değil söyletene bak. Günlerdir bunu anlatıyoruz. İşte Kılıçdaroğlu bu dediğin sebepten dolayı bu anayasa değişmesi gerekir. Tam da senin dediğini yapıyoruz. Günaydın uyan da balığa gidelim, daha neye hayır dediğini bilmiyor. Bilmediği gibi dersine de çalışmıyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanının düştüğü durum bu. Allah yardım etsin. Kılıçdaroğlu'nu size havale ediyorum, siz sandıkta gereğini yaparsınız. Üretene destek olmanın ne demek olduğunu bu milletim günü geldiğinde laf üstüne laf koyanlara dersini verecektir. O gün 16 Nisan günüdür. Türkiye aydınlık geleceği için ak diyecek ülkenin aydınlık yarınlarının kapılarını aralayacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle havaalanından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti.

Görüntü Dökümü



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-Salondan görüntü.



-Konuşmadan görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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KEMAL KILIÇDAROĞLU, EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTi (EK)

2)TEKLİK SADECE ALLAH'A MAHSUSTUR

CHP Genel Başkanı Sakarya Kent Meydanı'nda parti otobüsünün üstünden yaklaşık 5 bin kişiye seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekliğin sadece Allah'a mahsus olduğunu belirterek, "Bizi ayrıştırmak, bölmek, kutuplaştırmak istiyorlar. Bizi oturalım kavga edelim diye bu yola teşvik etmek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz, kutuplaşmayacağız. Bir arada birliğimizi koruyacağız. Bu anayasanın tek adam anayasası olmaması lazım. Teklik sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Başka hiç kimse ben tekim, tek adamım dememeli, diyememeli. Bu anayasa değişikliği ekonomiyi, işsizliği, çiftçinin sorununu, kadın cinayetlerini çözecek mi? O zaman bu değişikliği niye getiriyorsunuz? Hiçbir sorunu çözmüyor. O zaman bu anayasa değişikliği niye geliyor?" dedi

600 KİŞİNİN MAAŞINI ÖDEEYCEKSİNİZ



Kılıçdaroğlu mesliste hangi gerekçe ile 600 milletvekili sayısına çıkıldığını sorarak, "Bu Ankara'daki beylerin 18 yaşını dolduran çocukları var. Bunların hiç askere gitmemesi lazım. Yetmiyor milletvekili olması gerekiyor. 2 yılda emekli olmaları lazım. Ayda en az 13 bin lira emekli aylığı maaşı almaları lazım. Bunun için geliyor. Evet diyor musunuz? Benim inancım da, vicdanım da evet demiyor. Gözünüz aydın 550 milletvekilinin maaşını ödüyordunuz şimdi 600 kişinin maaşını ödeyeceksiniz. 600 milletvekili ne yapacak mecliste. Hangi gerekçe ile 600'e çıkıyoruz. 18 yaşındaki çocuklarının yanında bazı dostları da var. Onları da getirecekler. Vallahi billahi ben de evet demiyorum. Hep beraber "hayır" diyerek hayırlı bir iş yapacağız" diye konuştu.

BAŞKAN YARDIMCILARININ SAYISINI BİLEN VAR MI?



Kılıçdaroğlu, kaç başkan yardımcısı olacağının bilinmediğini ifade ederek, "Bunun siyasi parti ile ilgisi yok. 80 milyonu ilgilendiriyor. Size bir sır vereyim kimse duymasın. Başkan yardımcılarının sayısını bilen var mı? Vallahi ben de bilmiyorum tamamen başkanın takdirine bağlı canı ne kadar istiyorsa. Biz sayın Binali için de çalışıyoruz. Başbakanlık kaldırılıyor. Kaç bakan olacağı da tamamen başkanın takdirine bağlı. Kimi istiyorsa onu yapacak" dedi.

Referandumun Türkiye'nin kaderini belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İktidar partisinin Sakarya'da çok güçlü olduğunu biliyorum. Bu bir iktidar olayı değil, bu bir Türkiye olayı. Bu bir memleket olayı. Geçmişte A, B partisine oy vermiş olabilirler. Hiçbir itirazım yok. Alınganlık da göstermedim. Şimdi referandum seçim değil Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Sağcısının, solcusunun, ortacısının kaderini belirleyecek. Bir kişiye yetki verdiniz kararname çıkarıp bütün valilikleri kaldırıyorum diyebilecek. Türkiye dipsiz bir kuyuya sürüklenmemeli, vebalini üstlenmemeliyiz"

Görüntü DÖkümü



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Kılıçdaroğlu'nun konuşması







(Haber:Ergün AYAZ-Hakime TORUN-KAMERA: Aziz GÜVENER-SAKARYA/

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3)BİNGÖL VALİSİ KÖŞGER: 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç İlçesi kırsalında PKK'nın kış üstlenmesine karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bulunan 4 odalı bir sığınakta, sıcak temasın yaşandığını, çıkan çatışmada 11 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi. Genç İlçesi Sağgöze kırsal alanında bulunan Öksetepe mevkiinde yaşanan çatışmanın detaylarını anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, önceki gün 6 teröristin, bugün de 5 olmak üzere toplam 11 terörirstin 4 odalı bir sığınakta ele geçirildiğini belirterek, "Bingöl Genç kırsalında, 49'uncu Komando Tugayı'na bağlı birlikler ve Jandarma Alay Komutanlığı ve Kiğı Komando Alay Komutanlığımız'ın müşterek katıldığı bir operasyon gerçekleşiyor. Birkaç gündür devam eden bir operasyon bu. Bingöl'ün daha önce girilmeyen Sağgöze kırsal bölgesinde çok kapsamlı arama, tarama faaliyetleri yürütüldü. Bu kapsamda çok sayıda sığınak, barınak bulundu ve bu sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, dünden beri devam eden çatışmalı bir süreç, devam ediyor. Kış yapılanmasına girdikleri 4 odalı bir sığınakta 11 terörist etkisiz hale getirildi. İlk önce sığınaktan dışarı çıkan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma devam etti ve 2 gün boyunca sığınağın ne kadar kapsamlı olduğunu bilmiyorduk. Sığınağın 4 odalı olduğunu, kış üstlenmesini yaptıklarını, operasyon bitince anladık. Sığınakta, 3 teröristin daha ölü olarak ele geçirildi. Dün itibariyle 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bugün sabah itibariyle de ayrıca sığınağın diğer odalarında 5 terörist daha ölü olarak ele geçirdik. Bugün itibariyle o sığınaktaki operasyon bitirildi. Toplam 11 terörist, Sağgöze bölgesi, Öksetepe mevkiinde ölü olarak ele geçirildi. Arazi arama tarama çalışmaları da hala devam ediyor. Operasyon, 4-5 bölgede daha devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Vali Köşger'in makam odasında yaptığı konuşma



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-



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4)DERİK KAYMAKAMI KAFKAS: ARTIK KOBANİ, HENDEK VE BARİKAT OLAYLARINI YAŞAMAYACAĞIZ, DEVLET OLARAK TÜCRÜBELİYİZ

MARDİN'in Derik İlçesi'nde emekli olan 136 güvenlik korucuları için düzenlenen törende konuşan ilçe Kaaymakamı Hakan Kafkas, gelinen süreçle birlikte bölge halkının artık, Kobani, hendek ve barikat olaylarını yaşamayacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçlerde artık o çözüm süreçlerindeki sıkıntıların hiç birisini yaşamayacağız. Ne Kobani olaylarını yaşayacağız, ne hendek, barikat olaylarını yaşayacağız. Artık devlet olarak tecrübeliyiz"dedi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde emekli olan ve yeni göreve başlayacak olan güvenlik korucuları için düzenlenen törene, Derik Kaymakam Hakan Kafkas, Mardin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Zafer İzcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Turan Yalıçıner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Üstündağ, İlçe Emniyet Müdürü Oray Ertuğrul, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.Törende şehitler için okutulan mevlidin ardından, törene katılanlara 4 kazanda pişirilen etli pirinç pilavı, etli saç kavurma, ve pilav ile tatlı ikram edildi.

"DEVLET, BÜTÜN GÜVENLİĞİYLE VE BÜTÜN KORUCULARIYLA HER ZAMAN 18 YAŞINDADIR"

Törende konuşan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, güvenlik korucularının terörle mücadelede devletin eli ve kolu olduğunu belirterek, "Korucu kardeşlerim; bu bölgedeki terörle mücadele anlamında elimiz, kolumuz olmuşlardır. Güzel bir şekilde görevlerini ifa etmişlerdir. Onlara gerekli önemi veriyoruz ve her zaman önem vereceğiz"dedi. Genelde korucularla sohbette korucuların çözüm sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, taciz edildiklerini, dışlandıkları ve çocuklarımız işten çıkarıldıkları gibi serzenişte bulunduklarını söyleyen Kaymakam Kafkas, "Biz bunların hepsini biliyoruz. O dönemde göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü, bu bir devlet politikasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın başkanlığında PKK terör örgütünü bitirmeye yönelik, bütün iyi niyetini kullanmasıydı. Ne istiyorsanız isteyin, yeter ki devletin yanında olun. Devleti sevin, devletin kadrolarında sizler de yer alın. Sizler de bizim gibi polis olun, asker olun, devletin kademelerinde yeralın. Ama PKK'ya dahil olmayın, bunun için devlet elinden gelen tüm imkanları sarf etti. Yeri geldi kendisine yapılan hakaretleri görmezden geldi. Yeri geldi korucularımıza, güvenlik güçlerimize yapılan saldırıları bir dereceye kadar sırf çözüm süreci bozulmasın diye görmezden geldi. Ama, artık çözüm süreci diye bir şey kalmadı. Artık devlet bu bölgede varlığını en iyi bir şekilde idame ettiriyor. Devlet bütün güvenliğiyle, bütün korucularıyla, her zaman 18 yaşındadır. Bunu PKK ve diğer terör örgütleri de biliyor"dedi. Kuymakam Hakan Kafkas konuşmasını şöyle sürdürdü:

"NE KOBANİ, NEDE HENDEK VE BARİKAT OLAYLARINI YAŞAMAYACAĞIZ"

"Gelinen süreçle birlikte bölge halkı artık, Kobani, hendek ve barikat olaylarını yaşamayacaktır. Bundan sonraki süreçlerde artık o çözüm süreçlerindeki sıkıntıların hiç birisini yaşamayacağız. Ne Kobani olaylarını yaşayacağız, ne hendek, barikat olaylarını yaşayacağız. Artık devlet olarak tecrübeliyiz. Bizim yanımızda olanlar başımızın tacıdır, onları dışlamayacağız, onları dışladıkları gibi. Devletimizin yanında yeralanlar kardeşlerimizdir, her zaman bizimle beraber olacaklar, yaşayacaklar. Ama çizginin diğer tarafına geçenler de, hiç kusura bakmasınlar, Devletimiz bu anlamda kararlıdır, gereken yapılacaktır. Güvenlik güçlerimiz her zaman tedbirlidir. Önlemlerini almıştır. Sizler yine köylerinizde yüzünüz ak, göğsünüzü gere gere gezeceksiniz. Oranın hakimi sizlersiniz. Derik İlçemiz'de, köylerimizin hakimi korucularımızdır, askerimiz, polisimizdir. Bunu göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte de göstereceğiz."

"EVET VEYA HAYIR DEMEYE KİMSEYİ ZORLAMAYACAĞIZ"

Nisan ayı içerisinde yapılacak Referanduma da atıfta bulunan Kaymakam Kafkas, vatandaşın kendi iradesini yansıtabilmesi için gereken önlemin alındığını ifade ederek, "Yakın zamanda bir referandum sürecini yaşayacağız. Sizler de biliyorsunuz, sizlerden ricam şimdi seçim hakimimiz de burda, Cumhuriyet Savcımız da burda. Onlar en güzel şekilde bu işleri yürütüyor ama, Kaymakam olarak bizim de seçim güvenliği sağlamamız gerekiyor. Korucular olarak, güvenlik mensupları olarak, seçimlerdeki sandıkların, vatandaşın gerçek iradesi mi, değil mi? Onu sağlamamız gerekiyor. Biz vatandaşın iradesine saygılıyız. 'Evet' ya da, 'Hayır.? A partisi, B partisi veya C partisi, biz buna saygılıyız. Hiç bir vatandaşa 'Evet' ya da 'Hayır' demeye kimseyi zorlamayacağız. Hiç bir zorlamaya izin vermeyeceğiz"diye konuştu.

Kaymakam Hakan Kafkas, konuşmalarının ardından emekliye ayrılan güvenlik korucularına plaketler verildi. Emekli olmaya hak kazanan 136 güvenlik korucuları yerine de 136 güvenlik korucusu yeni görevlerine başlatıldı.





Görüntü Dökümü:



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-İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas Konuşması



-Emekli olan 136 Güvenlik Korucularına Plaket verilmesi



-Kazanlarında pişirilen Yemeklerin yenilmesi



-Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir Konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-

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5)SOKAK ORTASINDA SÜPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ



EDİRNE’de 23 yaşındaki Eray Bağlık, 3.5 yıldır birlikte olduğu aynı yaştaki sevgilisi Demet Erkan’a trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde keman eşliğinde evlilik teklif etti. Caddede toplananların alkışlarıyla destek verdiği çift ‘evet’ cevabının ardından dans ederken, Demet Erkan, beklemediği bir anda evlilik teklifi aldığı için çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Edirne’de esnaf olan Eray Bağlık, 3.5 senedir birlikte olduğu sevgilisi için sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Arkadaşlarıyla birlikte trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne gelen Bağlık’ın arkadaşları ‘Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin güzelim’ yazılı pankart açtı. Elinde çiçek ve yüzükle sevgilisi Demet Erkan’ı karşılayan Bağlık, şiir okuyup evlenme teklif etti. Gördükleri karşısında adeta şoke olan Erkan’ın ‘evet’ cevabı üzerine yüzük takıldı ve çift keman eşliğinde dans etti.

Caddede toplananlarda alkışlarıyla çifte destek verirken, aldığı teklif karşısında çok mutlu olduğunu anlatan Demet Erkan, “Biz 3.5 yıldır beraberiz. Ben buraya annesiyle görüşeceğiz diye geldim. Çok şaşırdım, çok mutluyum. İlk önce arkadaşlarını gördüm daha sonra pankartı gördüm ama çok mutluyum, çok güzel bir şeymişö dedi.

Eray Bağlık ise 2 haftadır teklif etmek hazırlık yaptığını belirterek, “Geçen haftalarda kısmet olmadı. Bugün teklifi yapmak istedim. 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir anlamı da olsun diye düşündüm. Çok mutluyuz, gurur duyuyorum. Evlilik için bir adım attık, herkese çok teşekkür ederizö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Eray Bağlık ve hazırlıkları



-Telefonda sevgilisiyle konuşması



-Çevrede toplananlar



-Cep telefonuna kaydedenler



-Afiş ve çevredekiler



-Demet’in hazırlığı görmesi ve şaşırması



-Eray’ın şiir okuması



-Evlilik teklifi etmesi



-Yüzü takması



-Keman eşliğinde şarkılar ve dans etmeleri



-Çift ile röp.



-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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6)CHP ARTVİN İL KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE 'HAYIR' LOKMASI DAĞITTI.

Halitpaşa Meydanı'nda stant açan CHP İl Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara lokma ikramında bulundu, 'Hayır' yazılı broşürler verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Artvin CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kurul, "Biz kadınlardan, Cumhuriyetle tanıştığımız laik yaşamdan, çağdaş ve eşit birey olma yolunda kavuştuğumuz kazanımlarımızdan, zorlu mücadelelerle geliştirdiğimiz haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor! Bilinsin ki, kadınların kararı hayırdır" dedi.



Türk bayrağı taşıyan CHP’li kadınlar, 'Hayır' broşürleri ile İzmir marşını söyleyerek eylemi sonlandırdı.

Görüntü Dökümü



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Eylemden görüntüler



Detaylar



Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR

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7)ZONGULDAK'TA KADINLAR YÜRÜDÜ

ZONGULDAK'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 150 kadın, 'Kadına karşı şiddete hayır' sloganları atarak yürüdü.



Zonguldak Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş için kadınlar, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Kadınlar, 'Cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemenliğine, tek adam rejimine, karanlığa hayır', '8 Mart tatil olsun', Tecavüze hayır', 'Tecavüz insanlık suçudur sessiz kalma' yazılı dövizler taşıyıp, kadına karşı şiddete hayır sloganları atarak Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, kadınlara erkekler de destek verdi.



Madenci Anıtı önünde basın açıklaması okuyan grup, ardından şarkılar söyledi. Grup, daha sonra ellerindeki balonları gök yüzüne bıraktı.

Görüntü Dökümü:



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-Kadınların yürümesi



-Basın açıklaması

Süre: (2.11) Boyut: (70 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()