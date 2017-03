DHA YURT BÜLTENİ - 18

CHP'li Biçer'den referandum öncesi kadınlara çağrı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 16 Nisan referandumunda 'evet' çıkması halinde Türk kadınının Cumhuriyet tarihinde elde ettiği tüm kazanımlarını kaybedeceğini öne sürdü.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakini kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP'li Biçer, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalar da yaptı. Referandumda Türk kadınının Cumhuriyet tarihindeki bütün kazanımlarının oylanacağını belirten CHP'li Biçer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bu yıl farklı bir anlamı daha olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"8 Mart'ın daha farklı bir anlamı var bu sene. Çünkü bu referandum sürecinde, 16 Nisan'da asıl oylanacak olan; kadınlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde kazandıkları bütün haklar, bütün kazanımlar! Medeni haklar, sosyal haklar ve hukuksal hakların oylanacağı bir referandum olacak. Yani bu referandumda 'evet' çıkarsa, biz bütün kazanımlarımızı, bu referandum sonucunda kaybedecek olursak, bütün millet kaybedecek ama kadınlarımız iki kere kaybedecek özellikle. Bu nedenle ve bu gerekçelerle kadınlarımıza bir kere daha seslenmek istiyorum. Kadınların gücü çok önemli. Kadınlar istemedikten sonra bu ülke de bir yaprak dahi oynayamaz. Biz bunu kanıtladık. Ne zaman kanıtladık. 15 yaş tecavüzcüsüyle evlendirilme yasasını AKP bütün gücüyle meclise getirip geçirmek istedi. İşte o zaman, Türkiye'nin her yerinden binlerce kadınlarımız meclisin kapısına geldi, gönül birliği yaptı. 'Hayır bu yasa geçmeyecek' dediler. 'Bu ülkeye karanlık gelmeyecek' dediler ve o yasa geri çekildi. Bunu kadınlar yaptı işte. Onun için diyoruz. Kadınlar rıza göstermediği sürece bu ülkede hiç bir şey olmaz. Nasıl ki Cumhuriyet kurulurken kadınlarımız hem cephede hem cephe gerisinde erkekle yan yana bu ülkeye fedakarlıkla sahip çıktılar. İşte o Cumhuriyet bugün hepimizin omuzlarında. Ve biz bütün kadınlar olarak o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bütün kadınlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Cumhuriyetimize, çocuklarımıza, aydınlık günlere özellikle kadınlarımızın sahip çıkacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyetine, çağdaş cumhuriyete, parlamenter sisteme kadınların sahip çakacağına inanıyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

Bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastasına gazlı müdahale

KAYSERİ'de annesiyle birlikte oturduğu evde bıçakla intihara kalkışan şizofreni hastası 56 yaşındaki Mehmet Maraşlı uzun süre ikna edilemeyince, polisin gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 42'nci sokaktaki 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Almanya'da 20 yıl çalışan ve 10 yıl önce eşinden ayrılan Mehmet maraşlı, memleketine dönerek annesi 78 yaşındaki Asiye Maraşlı'nın yanına yerleşti. Şizofreni hastası olduğu belirtilen maraşlı, bugün bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini odaya kilitleyen, eşyaları kıran Mehmet Maraşlı'ya müdahale edemeyince durumu polise bildirdi. Maraşlı, eve gelen polislere de direnince bu kez psikolog geldi ve kendisini ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalara rağmen ikna olmayan Maraşlı'ya polisler, kilitli kapıyı kırıp gazla müdahale etti. Gazdan etkilenen Maraşlı'nın elindeki bıçağı alan polisler, kelepçeleyerek dışarıya çıkardı. Maraşlı, daha sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()

Bomba sanılan paketten oyuncak araba kumandası çıktı

KAYSERİ'de PTT Posta İşleme Merkezi, üzerinde kablolar bulunan kargo paketi nedeniyle boşaltıldı. Merkez önündeki cadde de trafiğe kapatılırken, gelen polislerin yaptığı incelemede, paketteki kabloların oyuncak arabanın uzaktan kumandası olduğu anlaşıldı.

Merkez Melikgazi İlçesi Alparslan Mahallesi Mete Caddesi'ndeki PTT Posta İşleme Merkezi çalışanları, buraya getirilen ve üzerinde kabloların bulunduğu kargo paketini görünce durumu yetkililere ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, pakette patyıcı olma ihtimaline karşı Posta İşleme Merkezi'ni boşalttı, etrafındaki yolları trafiğe kapattı.

Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Ekibi, dedektör köpekle birlikte merkezde ve şüphelenilen kargo paketinde inceleme yaptı. Polisin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu, kargo paketindeki kabloların oyuncak arabanın uzaktan kumandası olduğu anlaşıldı. Polisin çalışması bitince, dışarı çıkarılan çalışanların ve işlem yaptıracak vatandaşların merkeze girişlerine izin verildi ve cadde trafiğe yeniden açıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, şüpheli kargo paketini detaylı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 100 kilo eroin ele geçirildi (2)

158 KİLO 500 GRAM EROİN BULUNDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Bölge Trafik Müdürlüğü'nün bahçesine çektiği otobüste aramalarını sürdürürken, yeni gizli bölümler tespit etti. Bagajdaki gizli bölümün ardından yakıt deposunun içindeki gizli bölümde de eroin dolu paketler bulundu. Toplam 158 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor.

Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK / KOCAELİ, ()

Grizuda ölen 103 madenci için anma töreni

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında ölen 103 maden işçisi, kazanın 34'üncü yıldönümünde törenle anıldı.

Maden ocağı önünde düzenlenen anma töreninde, ölen madenciler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Törene, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, kurum yetkilileri, sendika temsilcileri katıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, iş ve işçi güvenliği ile ilgili çıkartılan yasaların uygulanması konusunda yaptırım yapılması gerektiğini söyledi. Kaçak ocaklarda ölen işçilerin elektrik direkleri diplerine bırakıldığını hatırlatan Mutlu, şöyle dedi:

"Sadece 8 bin işçisi ile 1 milyon ton kömür üretebilen, 5 milyon ton kömür üretmek için kurulmuş olan TTK'da işçi açıkları acilen giderilmeli, iş güvenliği sağlanmalı, işçilerimiz daha güvenli ortamlarda çalıştırılmalıdır. Devlerimizin iş güvenliği konusunda çıkartmış olduğu yasalardan dolayı müteşekkiriz. Ancak bu yasaların uygulanması için de gerekli yaptırımların yapılmasını talep ediyoruz. Hala daha Zonguldak'ta kayıt dışında çalışan 2 bin 500 kaçak ocak çalışanlarından bahsederken, 14-15 yaşındaki gençlerimizin aç kalmamak için kaçak ocaklarda çalıştırılmak zorunda kaldıklarını düşünürsek. İş ve iş güvencesi olmayan hiç bir kaydı olmayan yerlerde bunların çalıştıklarını düşünürsek daha neler yapmamız gerektiğini daha iyi idrak etmemiz lazım."

TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş ise iş güvenliği ile ilgili olarak tüm yatırımların yapıldığını ancak iş güvenliğinin bir kültür olduğunu, işçiden müdüre kadar herkesin bu kültüre sahip olması gerektiğini söyledi. Kurum olarak iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm tedbirleri almak için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Gebeş, "Alet edevat yatırım eleman aklınıza gelen gelmeyen ne varsa hiç bir külfetten kaçınmıyoruz. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın İş güvenliği bir kültürdür. Bu kültürü hep beraber yerleştirmeliyiz. Ne yaparsanız yapın, her şey eninde sonunda insanda bitiyor. en uçta kömürü kazan içişlerimizden en üstteki genel müdüre kadar hepimiz bu kültüre sahip olmalıyız." dedi.

Tören de son konuşmayı yapan Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu da işçilere başsağlığında bulundu. Ardından Armutçuk Madenci İlkokul öğrencisi Ayça Uzun, 'Madenci' şiirini okudu. Daha sonra ölen madenciler için Kuran okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

Erzincan'da heyelan tatbikatı

ERZİNCAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Refahiye İlçesinde heyelan tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikata jandarma, UMKE ve 112 Sağlık Ekipleri de destek verdi.

Geçen yıl Refahiye ilçesine bağlı Aşağı Sütlüce köyünde yaşanan heyelanın ardından AFAD tarafından aynı bölgede arama- kurtarma tatbikatı düzenlendi. Onlarca kişinin görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği yaralı ve ölüler ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Jandarmaya ait arama kurtarma köpeği enkazın üzerinde arama yaptıktan sonra, AFAD ekipleri gerekli kurtarma çalışmasını başlattı. Yaralılar sıkıştıkları yerden çeşitli aletler kullanılarak çıkarıldı. Daha sonra UMKE ve 112 Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansa taşındı.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selami Mutlu, olası bir afet durumunda ekiplerin arama ve kurtarma faaliyetlerinin birebir olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Senaryo gereği hazırlanan enkazda ilk olarak yaralı ve ölülerin yer tespitinin yapıldığını ardından uzman ekipler tarafından çeşitli araçlar kullanılarak müdahale edildiğini söyleyen Mutlu, "Erzincan ve çevresinde yaşanabilecek bir doğal afette ekiplerimiz 24 saat görev başında hazır bulunmaktadır. Zaman zaman da eğitimlerin ardından bu tür tatbikatları düzenliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Roman havası

İZMİR'de roman vatandaşların yoğun olarak oturduğu Tepecik semtinde, Türkiye'nin ilk kadın roman derneği olan Roman Kadınları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği açıldı. Roman kadınlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kadın müzisyenlerin çaldığı roman havasıyla oynadı, eğlence dolu dakikalar geçirdi.

Konak Belediyesi'nin kadın Başkanı Sema Pekdaş'ın desteğiyle, Roman vatandaşların yaşadığı Tepecik semtinde, Türkiye'nin ilk kadın roman derneği olan Roman Kadınları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği açıldı. Dernek açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, partinin kadın yöneticileri de hazır bulundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Aynur Hiçyorulmazlar, “Biz Romanlar bugüne kadar çok ezildik, çok dışlandık. Bizlerden neden bir öğretmen, bir avukat, bir hakim çıkmıyor. Gacolar yapıyor da neden romanlar yapmıyor. Bizler dışlanıyoruz neden, hep bu eğitimsizlikten. Bu projeye başlayıp lider roman kadınları olmaya karar verdik. Bu sayede, çocukların, gençlerin, kadınların, önünü açmaya karar verdik" dedi.

"BURASI BENİM MEMLEKETİM"

Derneğin açılışında önemli desteğe sahip olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, “Burası benim memleketim, buranın yerlisiyim toprağıyım. Romanlar var, Roman kadınlar da var, Romanları görüyorduk ama Roman kadınları görmüyorduk şimdi sorunlarını çözmek için mücadeleye başlıyoruz. Birlikte geliyoruz. Avrupa'nın en fazla nüfusunun romana sahip ilçesiyiz. 112 mahallemiz var, 22 muhtarımız roman bir arada Konağı yönetiyoruz. Renklerini oluşturuyoruz. Sorunlarımızı birlikte çözüyoruz. Daha çok yolun başındayız. Hayırlı gelecek olacak, romanlarla birlikte kuracağız" dedi.

"KADINLARI YOK SAYAN DÜZENE 'HAYIR' DİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Selin Sayek Böke ise “Türkiye'nin renkliliği hep birlikte yaşasın. Roman çocuğuyla Konağın başka sokağından doğan çocuk eşit haklara sahip olsun. 16 Nisan'da yapacağız. Bugün burada açılışını yapıyor olduğumuz bu dernek, derneğin hayat bulacağı Türkiye'ye nasıl siz emek emek inşa etsiyseniz. Bize düşen emek emek vekillerle komşularla tüm Türkiye'yi kucaklayıp bizi yok sayan düzene 'hayır' diyoruz. Kadını yok sayan düzene hayır diyoruz. Hayır demek için büyük fırsatımız var. Hep berabere aydınlık yarınlara bu sokakta başlayalım. Türkiye'nin güzel yarınlarını renklere ve kadınlara kuracak" dedi.

"ROMANLARLA OYNADI, GÖNLÜNCE EĞLENDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'da, İzmir'deki programlarında ilk kez romanlara seslendi. Romanlara uzak bir yerde büyümediğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, “Oturduğumuz mahallede Romalarda vardı. Neşeli hayatı severdi. Mahallede kavga çıksa bile 10 dakika sonra sarmaş dolaş olurlardı. Çocukken anlam veremiyordum. Ama sonradana ne kadar güzel bir his olduğunu öğrendik. Romanları saymadık, maalesef. İnşallah bundan sonra siyaseten de, kültürel olarak el ele yürek yüreğe daha bir güzel hale getireceğiz. Şu anda günümüzde referandum var. Sonuçta bizim için çok önemli. Bütün ülkeyi ilgilendiren bir şey inşallah hayır çıkar diyoruz. Referandumda hayır, böyle anayasaya hayır. Renkli seslere evet, renkli kıyafetlere evet diyoruzö dedi. Birlikte kesilen kurdeleden sonra aynı zamanda terzi olan dernek başkanının diktiği pullu, renkli ve taşlı kıyafetleri Selvi Kılıçdaroğlu yakından inceledi. Dernek açılışından sonra başlayan eğlencede de Selvi Kılıçdaroğlu, vatandaşların ısrarını kırmadı ama aralarında kadın müzisyenlerinde bulunduğu roman grubun çaldığı parçalarla oynadı. Gönlünce eğlendi.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

İzmir'in Amazonları

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal hizmet birimlerinin en zorluları olan itfaiye, toplu ulaşım ve zabıta kadrolarında kadın çalışanların etkinliği dikkat çekiyor. Kimi cesaretle alevlerin içine dalıyor, kimi 120 tonluk trene hükmederek her gün binlerce kişiyi taşıyor.

İTFAİYENİN CESUR KADINLARI

Büyükşehir Belediyesi’nin kadın itfaiyecileri, ateşe yürüyen cesur kadınlar olarak dikkat çekiyor. Ateşler arasından geçip 30 metrelik itfaiye merdivenine tırmanan, 50 kilo ağırlığa karşılık gelen ve beş bar basınçla su sıkan yangın hortumlarını rahatlıkla kullanabilen kadınlar, İzmirlilerin can güvenliğini sağlıyor. Her gün yeni ve tehlikeli bir macera onları beklese de, göreve başlamadan önce makyajlarını yapmayı ihmal etmiyorlar. Onlar da tıpkı erkek meslektaşları gibi zorlu komando eğitiminden geçiyorlar. İşte alev savaşçısı güçlü İzmir kadınının başaramayacağı hiçbir şey olmadığının canlı kanıtları ve onların ağzından gösteren kadın erlerden bazılarının hikayeleri.

OĞLUNUN KAHRAMANI

Devrim Özdemir (İtfaiyeci): "8 yıldır itfaiyedeyim. Ailem yapabileceğime inanıyordu ama çevremde 'kadından itfaiyeci olur mu' diye yadırganıyordu. Yangına gittiğimizde özel kıyafetlerimizden kadın veya erkek olduğumuz anlaşılmadığından bizi çoğu zaman erkek sanıyorlardı. Ancak kaskı çıkardığımızda herkes şaşırıyordu ve bizim o yangını söndürebildiğimize inanamıyorlardı. Bir oğlum var ve onun kahramanıyım. Okulundaki herkesin anne babası öğretmen doktor vs. ancak Aşil’e annesinin mesleğini sorduklarında 'itfaiyeci' diyor ve bütün çocuklar şaşırıyor. Veli toplantısına gittiğimde de herkes beni merak edip, bana sorular soruyor."

AİLE BOYU İTFAİYECİLER

Pelin Parlak: "4.5 yıldır bu görevi sürdürüyorum. 'Bu işin altından nasıl kalkacaksın, erkek işi o, yapamazsın' dediler ama kadının her yerde olması gerektiğini her işi yapabileceğini göstermiş oldum. Kadınlar her alanda olmalı. Babam benim kahramanımdı, ben de ileride çocuklarımın kahramanı olacağım. Babam itfaiyeci, çocukluğumdan beri ona özeniyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü bitirmeme rağmen baba mesleğini seçtim. 3 yıldır mesleğimi severek yapıyorum. Eşim de itfaiyeci, birbirimize destek oluyoruz. Olimpiyat takımında komando eğitimine benzer bir eğitimden geçiyoruz. Yüzlerce derece sıcaklığa girip insanları kurtarmak bizim mesleğin tüm zorluklarını unutturuyor. Eskiden yüksekten korkardım ama şimdi 30 metrelik itfaiye merdivenine çıkıp tazyikli su ile yangına müdahale e diyorum."

RAYLARIN BECERİKLİ SULTANLARI

Her gün 650 bin yolcu taşıyan ve İzmir’in 130 kilometrelik hafif raylı sistem araçlarında sürücü olarak görev yapan 11 kadın ise yolcusuz 120 ton ağırlığındaki metroyu dikkatli kullanımlarıyla, düzenli sürüşleriyle, gülen yüzleriyle kent ulaşımına renk katıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadın vatmanlar, işe başlamadan önce mutlaka makyajlarını yapıyor. Girdikleri sürücü kabininden ise gün boyunca sadece mola saatlerinde çıkabiliyor. Tramvay kullanmanın zor yanlarının olduğunu ve çok fazla dikkat gerektirdiğini belirten kadınlar, İzmir'in demir yollarına hükmediyor.

"KADINLARIN HER İŞİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİM"

Merve Çetin (Metro sürücüsü): "Altı ay hem teorik hem pratik gece ve gündüz eğitiminden geçtik. Çevremiz ve ailemiz şaşırdı önce şaşırdı ama şimdi hepsi metro sürücülüğü hakkında bilgi sahibi, herkeste farkındalık oluştu. Bu mesleği seçme sebebim çok merak uyandıran bir iş olmasıydı ve kadınların da bu işi yapabileceğini göstermekti. Mesleğin zorluğu, disiplin ve yüksek dikkat. O nedenle uyku düzenimize özen gösteriyoruz Yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde işletimi sorunsuz sürdürmek konusunda daha titiz davranıyoruz. İzmir, metro aracı sürücü koltuğunda kadın görmeye alışkın, işletimin başladığı 2000 yılından bu yana her zaman belirli sayıda kadın sürücü olmuş. Erkek, kadın çocuk, tüm yolcular bize sempati ile yaklaşıyor. Çocuklar el sallıyor. Vardiya sistemi ile çalıştığımız iç in kendimize, evimize zaman ayırma konusunda daha avantajlıyız. Emek verilen her işin kendine göre bir yorucu tarafı var elbette, ama severek yapılan her iş güzel, ben de severek yapıyorum. Kabine girdiğim an her şeyi dışarıda bırakarak sağlıyorum. En keyifli yanı ise her gün farklı yüzler görüyoruz."

"İZMİR KADINININ YÜKSEK GÜVENİNİ RAYLARA TAŞIDIK"

Gülşah Yurttaş (Metro sürücüsü): "Uzun zamandan beri varız ve sayılarımız da giderek artıyor. Bu, bana göre İzmir kadınının özgüven yüksekliğinin bir sonucu. İzmir, çok modern bir kent. Her şeyden önce burada insanlar çok kibar… Bu nedenle sorun yaşamadan işimizi yapıyoruz. Zaten kadın olarak herkese tavsiye edebileceğim bir meslek. İşimizin tek zor tarafı günün hep farklı saatlerini yaşamak. En güzel yanı ise sürekli yeni yüzlerle karşılaşmak."

"MAKYAJIMI YAPMADAN ASLA YOLA ÇIKMAM"

Ayşe Tuna (Metro sürücüsü): "İki yıldır İzmir Metro’dayım. Günde 120-170 kilometre arası yol yapıyoruz. Kadınların fazla tercih etmediği bir meslek olması açısından büyük ilgi uyandırıyor. Her işin zorlukları olduğu gibi metro sürücülüğünün de var. Ama unutmamak lazım ben bir kadınım ve asla makyajımı yapmadan yola çıkmam. İzmir halkı, özellikle kadınları çok destekliyor ve bu da bize güç veriyor. İşe ilk başladığımızda oldukça şaşıranlar olmuştu ancak şimdi herkes alıştı. Yolcular bize el sallıyor, tebessüm ediyorlar."

ZABITANIN GÜÇLÜ KADINLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan çok sayıdaki kadın zabıta da, erkek meslektaşlarından geride kalmadan görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Sahada kimi zaman seyyar satıcılarla, kimi zaman dilencilerle karşı karşıya geliyor, sıklıkla da tehlikeler yaşayabiliyorlar. Ama iyi bir eğitim ve biraz da kadın duyarlılığı sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyorlar.

Ebru Evin (Zabıta Memuru): "10 yıldır zabıta teşkilatında görev yapıyorum. Trafik, çevre gibi farklı birimlerde çalıştım. Toplumda genel olarak kadınlara karşı bir önyargı var. Biz sahada çalışıyor. Kadın olarak duruşumuzla, ciddi, tavizsiz çalışmamızla kendimizi kabul etti., Öfke kontrolü, stres yönetimi gibi dersler aldık. Kadın veya erkek olmanız fark etmez, her şeyin başı işinizi sevmek."

Gülçin Aydın (Zabıta Memuru): "9 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Erkeğe has bir işi olarak bilinir ama aslında özel değil. İlk başlarda şaşkın bakışlara maruz kaldık. Ama sonra alanda karşılaştığımız seyyar satıcı ve dilenciler bizi ciddiye almayı öğrendiler."

DOĞAL YAŞAM'IN ANNELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı da İzmirli kadınların ön plana çıktığı bir başka alan. Binlerce vahşi hayvanın bakımı, hastalıklarının tedavisini, günlük kontrolleri başta veteriner hekimler olmak üzere çok sayıda kadın personelin omuzlarında. Onlar birçok insanın korkudan yanına bile yaklaşamayacağı yırtıcı hayvanlara birer anne şefkatiyle yaklaşıyor.

"HAYVANLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Duygu Aldemir (Veteriner hekim): "10 yıldır Doğal Yaşam Parkı’nda çalışıyorum. Buradaki hayvanlar bizim çocuklarımız. Ailemizin en büyük çocukları ise fillerimiz. Ben burada fillerin ayak bakımından tutun da tüm özel işlerine kadar ilgileniyorum. Bizim için çok önemliler, evimizden ziyade aklımız hep onlarda kalıyor. Hastalandıklarında 24 saatimizi onların yanında geçiriyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. 6 tonluk bir file bakma konusunda bayan erkek ayrımı diye bir ayrım yok. Bizler de kadınlar olarak bu işin altından çok güzel kalkıyoruz."

"ONLARIN BANA İHTİYACI VAR"

Eylem Arslan (Veteriner hekim): "15 yıldır görev yapıyorum. Şanslıyım çünkü etrafım bu güzellik ve canlarla dolu. Benim çocuklarım gibi onlar. 15 yıldır hep onların beslenmesini düşünüyorum. Sabah geldiğimde ilk işim onların diyetlerini hazırlamak oluyor. Yaşlı, hasta ve bebek hayvanlarımızı ayrı ayrı değerlendirip belirli diyetler hazırlıyoruz. Kendi çocuğum da belki bir öğlen vaktimi kaçırabilirim ama Doğal Yaşam Parkı’ndaki çocuklarımda bunu yapamam onların yalnızca bana ihtiyacı var. Çünkü onların dilleri benim. Bir kadın olarak böyle bir görevde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum".

Haber - Kamera: İZMİR, ()