DHA YURT BÜLTENİ-18

Başbakan Yıldırım: Milletimiz bizi parçalamaya çalışanlara gereken dersi verecek (2)

KANAAT ÖNDERİ 4 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Muş'a gitmek üzere geldiği Bingöl Havalimanı'nda, kanaat önderi oldukları söylenen Sahip Korkutata, Mehmet Okuyan, Muhittin Sevinç ve Mahmut Bilmez'la yarım saat süren görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmezken, bu kişilerin 1982 Anayasa referandumunda hayır denilmesi için çalıştıkları gerekçesiyle sürgün edildiği kaydedildi.

Haber: BİNGÖL, ()

Başbakan Yıldırım: Milletimiz bizi parçalamaya çalışanlara gereken dersi verecek (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM, MUŞ'TA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'den sonra geldiği Muş'ta Belediye Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Başbakan Yıldırım, burada da Anayasa değişiklik paketi ile ilgili görüşlerini açıkladı, refarandumda 'evet' çağrısında bulundu.

'FETÖ İLE PKK'NİN İPİ AYNI MERKEZİN ELİNDE'

15 Temmuz akşamı, "Alçak Fetö terör örgütünün maskesini düşürdük" diyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"FETÖ ile PKK’nın kardeş örgütleri olduğunu 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Bunlar hep birlikye hareket ediyor. Bunların ipi aynı merkezin elinde. Bugün onu artık net görüyoruz. Ne PKK, ne katil FETÖ örgütü Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, Zazaların da iyiliğini istemiyor. Bunların ipini tutanlar dışardan, bunların sahibi bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen için kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyor. FETO din maskesi altında Türkiye'yi yıkan katil bir terör örgütü, PKK'da solcu maskesi altında bölücü bir terör örgütü. Bunlar alçak bir katil sürüsü. Bazı ülkeler hem FETÖ'ye hem de bölücü PKK'ya yataklık yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Onları sevdiğinden mi? Hayır. Bu örgütleri Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar da ondan. İşleri bitince emin ol bu örgütleri de bir tarafa atacaklar. Ama biz Muşlular, 80 milyon uyanık olacağız, bizi tuzağa düşürmek isteyenleri iyi tanıyacağız. Bunların niyetlerini biliyoruz. İnşallah hep birlikte kardeşliğimiz daha da sağlamlaştırarak geçit bunlara vermeyeceğiz."

'BİZ 24'ÜNCÜ HÜKÜMET OLMALIYDIK, 65'İNCİYİZ'

Yeni sistemi anlatırken demokrasinin standartlarının daha da gelişeceğine işaret eden Binali Yıldırım, bu sistemde milletin iradesinin sandığa daha fazla yansıyacağını savundu. Seçilen cumhurbaşkanının en az yüzde 50 artı 1 oyla secileceği için istikrar getireceğine dikkati çeken Yıldırım, yeni sistemle sürekli iktidar, karşılıklı uzlaşma, kardeşlik geleceğini bildirdi. Mevcut sitemlerde göreve getirilen hükümetlerin seçim süresini bir türlü tamamlamadığını ileri süren Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zayıf hükümet yüzünden ancak 1 ya da 1.5 yılda görevi bırakmak zorunda kalıyor. 1923'ten 2017'ye aradan geçmiş 94 yıl. 4 yılda bir hükümet sürseydi bugün 24'üncü hükümeti kuracaktık, ama biz şu anda 65'inci hükümetiz. Siz seçiyorsunuz ama seçtiğiniz süre dolmadan hükümetler gidiyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde örneğin ABD kurulalı 228 yıl olmuş sadece 45 hükümet kurulmuş, Bu ne demektir? Her 5 yılda bir hükümet. Cumhurbaşkanlığı hükümet siteminde yalan yanlış bir sürü şeyler anlatıyorlar. Bu gelen sistem, çok basit anlatıyorum. İki sandık gelecek, 16 Nisan'da referandum yapacağız inşallah. Evet oylarınızla bu sitemi değiştireceğiz. Darbe kalıntısı ve maddelerini tamamen ayıklayacağız. Bu sitemde siz cumhurbaşkanını sandıkta seçeceksiniz. Aynı gün miletvekillerinizi de seçeceksiniz. Seçim belli olur olmaz hemen hükümet kurulacak ve 5 yıl boyunca seçim yok. Hizmet var, vaatlerin yerine getirilmesi var. Diyorlar ki tek adam rejimi, diktatörlük getiriyor.Bu da kocaman bir yalan. Niye yalan? 2 sandık arasında, 5 yıllığına seçim yapıyorsunuz. Milletin arkasında olduğu, miletin gücüyle seçilen diktatör olur mu? Olmaz, bu tek adam değil. Erdoğan için değil her doğan için yapılıyor."

'CHP İŞİN UCUNDAN TUTMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI'

Bazılarının bu sistemi istemediklerini öne süren Başbakan Yıldırım, ana muhalefet partisini eleştirirken, şöyle konuştu:

"CHP istemiyor, neden istemiyor? Nerede bir hayırlı iş varsa onun karşısında CHP'yi görürsünüz. Bugüne kadar iyi işin arkasında olduklarını duyan var mı? Köprü yaparsın, havalimanı, tünel yaparsın, 'hayır' der. Gelsin Muş'a da Muş'u bir görsün. Bunlar neden istemiyor? Bunlar çalışmayı sevmezler. Bunlar bedavacı, fırsat olsa da işin ucundan biz de tutsak diye fırsat kolladılar. Darbelerin arkasında kendilerine siyasi bir alan açtılar. Şimdi başka kim karşı? HDP karşı. Bölücü PKK terör örgütünün adeta esiri haline gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Sırtını Kandil'e yaslamış. Karşı olsa ne olur olmasa ne olur. PKK'nın o elebaşları Kandil'den ne diyorlar? Eğer 16 Nisan'da evet çıkarsa biz bittik diyorlar biz bittik. Evet çıkacak mı, onlarda bitecek mi? Bu alçak örgüt 15-16 yaşındaki çocukları dağa çıkardı, silah verdiler, ömrünün baharında onları ölüme gönderdiler."

'BAŞKANLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDI'

PKK'nın tüneller kazarak yıktıklarını yeniden yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Evleri yıkılan vatandaşlar için 30 bin konut yaptık" dedi. Devlet yıkılanın en güzelini yaptığını, ama alçaklara asla boyun eğmediğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bayrak şehit kanlarından bu hale geldi. Bu bölgede milletin oylarıyla seçilen belediye başkanları, halka hizmet etmek yerine, maalesef terör örgütütün değirmenine su taşıdılar. Terör örgütüne lojistik destek sağladılar. Vatandaştan aldıkları bu paraları terör örgüte aktaranların burnundan fitil fitil getireceğiz. Şimdi onları görevden aldık, yerine hizmet edecekleri tayin ettik. Bölgelerde artık yemyeşil güller açıyor, güzel hizmetler benim sevgili vatandaşlarımla buluşuyor. Kim teöre yardım ediyorsa, desteklerse içerde, dışarıda hepsinin üzerine acımasızca gideceğiz."

HELİKOPTER, SİS YÜZÜNDEN CAMİNİN YANINA İNDİ

Başbakan Yıldırım, Bingöl'den helikopterle Muş'a geldiğinde sis yüzünden inecek yer bulamadıklarını belirtti. Yıldırım, "Dolaştık dolaştık en sonunda Kale Mahallesindeki Kale Camiinin yanına indik. Kale Mahalesindeki hemşehrilemizle tanışma fırsatı bulduk. Çaya ve yemeğe davet ettiler. Ama soğukta sizi bekletmeye gönlümüz razı olmadı. Oradan ilk araçla buraya geldik. Biz, millet neredeyse oradayız. Hiçbir zorluk bizim için önemli değildir" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Turgay İPEK - Yusuf Özgür BÜLBÜL- Kamera: Zafer KUMRU / Muş()

Bakan Elvan: Ben bile bürokratik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorum(3)

BAKAN ELVAN: HADİ İŞİNİZE BAKIN KARDEŞİM

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'da ki programında Ak Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Elvan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da programlarının iptal olmasına değinerek Almanya'ya tepki gösterdi. Bakan Elvan, "Almanya'ya, Hollanda'ya bakıyorsunuz, Avrupa ülkelerine, 'Hayır' için kampanya yapacaksan gel. Ama 'Evet' için kampanya yapacaksan biz size müsaade etmiyoruz diyorlar. Nerede kaldı insan hakları. Bunlar demokratlıktan bahsediyorlar, siz önce demokrasiyi kendi içinizde, kendi ülkenizde yaşatmayı çalışın. Bırakın Türkiye'ye hesap sormayı. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz, milletimizin emrindeyiz. Milletimiz ne derse o olacak, Türkiye ne derse o olacak. Almanya'nın ne dediği hiç ilgilendirmez. Hadi işinize bakın kardeşim. ‘’diye konuştu.

Bakan Elvan, ana muhalefet partisini de eleştirdi. Elvan, "Ana muhalefet partisi, yalan üzerine inşa edilen bir propaganda yürütüyor. Utanmadan. Bu ilk değil. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğinde, siz diktatör yaratıyorsunuz dediler, böyle bir şey olur mu? Siz tek adamlık dönemine geçiyorsunuz, dediler. Böyle bir şey olur mu? Başörtü yasağını kaldırıyoruz, bu ülkede irtica hortladı, bu ülkeyi böleceksiniz, dediler. Neler neler. Hepsi yalan üzerine propagandalardı, hiç birisi tutmadı." dedi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN, ()

CHP'li İnce: Hayır diyene terörist diyen terbiyesizdir (2)

BANDIRMA MİTİNGİNDE KONUŞTU

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bandırma İlçesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmasına, Bandırma'nın Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri olduğunu söyledi. Osmanlı torunu olduklarını söyleyenlerin Osmanlıyı bilmediklerini kaydeden Muharrem İnce, sürekli toprak kaybeden Osmanlı’ya karşın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs ve Hatay’ı ülke topraklarına kattığını söyledi. İnce, şöyle devam etti:

"Hani o iki ayyaş deyip Atatürk ve İnönü’yü aşağılayanlar var ya, bu tarih cahilleri var ya, bunları bilsin diye söylüyorum. Kendilerini Osmanlı torunu olarak anlatıyorlar ama Osmanlı’yı da bilmiyorlar. Bizim tarihimizde Bilge Kağan var, Alparslan var, Kanuni var, Fatih Sultan Mehmet var. Onların yanında ikinci adamlarda var. Bilge Kağan’ın yanında Tonyukuk var, Alparslan’ın yanında Nizamülmük var. Çandarlı ailesi var Köprülüler var. Zağnos Paşa var. İlk kez bu topraklarda kendini yok etmeye çalışan bir başbakan var. Yani diyor ki, ben gereksizim, ben lüzumsuzum, ben fazlayım diyor. Başbakanlığı kaldırın diyor. Bana gerek yok, ben olursam Türkiye bölünür diyor. ‘Abudik gubidik işler oluyor’ demiş, vallahi itirafçı."

16 Nisan’da yapılacak referandumda hayır oyu kullanılması çağrısı da yapan İnce, "Bandırma Cumhuriyet Meydanı’ndan sesleniyorum. Evet diyenler bu memleketin evladıdır. Bizim komşumuzdur, akrabamızdır, hayır diyenler komşumuzdur, kardeşimizdir. Evet diyenlerde hayır diyenlerde bu memleketin evladıdır."

"ALMIŞ BAŞINI BİR SAHTE DİN ANLAYIŞIDIR GİDİYOR"

Ezanın namaza çağırmanın yanı sıra bu toprakların sahibi olmak anlamına geldiğini anlatan İnce, "Bu topraklar bizimse, bunda bir numaralı görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duymak değil midir? Onun sayesinde değil midir? Almış başını bir sahte din anlayışıdır gidiyor" dedi.

Balıkesir'deki Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 'Göklerden gelen bir karar vardır' yazılı pankartı gördüğünü kaydeden Muharrem İnce, "Zavallılar hala onlar Allah anlayışını bile İslam’da öğrenememişler. Allah'ın gökte olduğunu sana kim söyledi? Allah her yerde, zamandan ve mekandan münezzehtir. Yerde gökte her yerde daha bunu kavrayamamışsınız cahil herifler. Her yerde bir din sömürüsüdür gidiyor. Bakın karşımızda Ziraat Bankası var. Önünde onun bir şey vardı hatırlar mısınız? T.C. vardı değil mi ne yaptılar kaldırdılar" dedi. Muharrem İnce'nin konuşmasının ardından CHP milletvekilleri İzmir Marşı okuyarak, Bandırmalılarla vedalaştı.

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()-

KÜTAHYASPOR-ALTAY MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kütahyaspor, uzatma dakikalarında yediği golle Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra olaylar çıktı. Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Kütahyasporlu Aykut takımını öne geçiren golü kaydetti. 5 dakikalık uzatma dakikasının son saniyelerinde Altay takımından Murat Uluç beraberlik golünü attı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Kütahyasporlu bazı taraftarlar, sahaya girdi. Her iki takımın futbolcu ve yöneticileri arasında arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı ancak stadyum dışına çıkan Kütahyasporlu bir grup taraftar, statta misafir türbünde bulunan Altay taraftarlarını taş yağmuruna tuttu. Altay taraftarları da söktükleri plastik koltukları Kütahyaspor taraftaraları ile polislere doğru attı. Polisler her iki takımın taraftarına biber gazlı müdahale bulundu.

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

Hakemler jandarma aracıyla stattan çıkarıldı

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde amatör küme maçında hakem son dakikalarda 3 kırmızı kart gösterince futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi. Hakemler jandarma aracıyla stattan çıkarıldı.

Süper Amatör Küme müsabakasında grup üçüncüsü Pamukova 1968 Spor ile grup ikincisi Adapazarıspor, Pamukova'da karşılaştı. Adapazarıspor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada karşılaşmanın hakemi Mehmet Akıncık 7 dakika ilave ettiği karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Pamukova1968'den Berkay'a ceza sahasında kafa atılmasına devam kararı verince saha karıştı. Berkay hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü. Kırmızı kart sonrası Berkay hakemin üstüne yürüdü. Güçlükle sakinleştirilen Berkay polisler ve arkadaşları tarafından saha dışına çıkarıldı. Karşılaşmanın son düdüğü ile Bölgesel Amatör Lige yükselme için Play-Off oynama şansını zora sokan Pamukova1968 oyuncuları karşılaşmanın hakemi Mehmet Akıncık'ın üstüne yürüdü. Polislerin güçlükle yatıştırdığı olaylar sonunda karşılaşmanın hakemi kendisinin üstüne yürüyen Pamukova1968 oyuncuları Harun ve Melih'e kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın hakemleri polislerin güvenlik tedbiri altında soyunma odasına girebildi.

Karşılaşmayı izleyen seyirciler uzun süre stadı terk etmeyerek hakeme tepki gösterdi. Olaylar üzerine Pamukova Stadı'na takviye olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Adapazarısporlu futbolcuları taşıyan midibüs polis ve jandarma eskortlarının güvenlik önlemleri altında stattan dışarı çıkarılıp ilçe sınırları dışına kadar eşlik edildi.

Seyirciler hakemler çıkmadan stadı terk etmeyince polis ve jandarma ekipleri seyircileri ikna edip stat dışına çıkardı. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Akıncık ve yardımcıları Bahadır İleri, Emre Arıkan stattan jandarma aracına bindirilerek, polis eskortluğunda Sakarya'ya götürüldü.

Haber: HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ / PAMUKOVA(Sakarya), () -

Varto - Muş karayoluna heyelan geldi

Muş ile Varto ilçesini birbirine bağlayan karayoluna Kavaklıdere mevkisinde heyelan geldi.

Havaların aniden ısınması, karların erimesiyle birlikte Muş- Varto karayolunun Kavaklıdere mevkisine dağdan bugün saat 15.00 sıralarında heyelan geldi. Varto- Muş arasındaki karayolunun ulaşıma kapanması üzerine Karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Greyder operatörü olan Ergün Yenilmez, karayolunda heyelan riski olduğunu, bu nedenle çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()

Kamera kayıt makinesini de çalan hırsızlar yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta 9 iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ergün G., Mustafa E. ve Malik S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Habr: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, ()