DHA YURT BÜLTENİ - 18

Suriye savaş uçağı Hatay'da düştü (2) - yeniden



SURİYE Hava Kuvvetleri'ne ait MİG 21 tipi savaş uçağı bugün akşam saatlerinde Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne düştü. Pilotların paraşütle atladığı belirtilirken, bölgede arama tarama çalışması başlatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitingi için gittiği Nevşehir'de yaptığı açıklamada Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının Hatay'a düştüğünü söyledi. Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ’ın Yaylacık Mevkii'nde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde yine bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama- kurtarma çalışmasına destek oluyor. Düşme konusunda henüz netlik yok ama hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var. Şimdilik bilgi bu kadar."

ARAMA ÇALIŞMALARI

Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. Amanos Dağları eteklerine düşen uçağın pilotlarının paraşütle atladığı bilgisi üzerine arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

MUHALİFLERİN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Hatay'da düşen MİG 21 savaş uçağının Suriye'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre savaş uçağı Hatay'ın Altınözü İlçesi'nin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Maarrat Mirin kasabası kırsalında muhalifler tarafından vuruldu. Yere yakın mesafeden uçan uçağın, makinalı silahlarla açılan ateşle isabet aldığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaylacık Mevkii'nden görüntü

-Arama -kurtarma ekiplerinden görüntü

-Güvenlik güçlerinden görüntü

-Köylüler ile röp.

-Araçlardan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera; Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriye savaş uçağı Hatay'da düştü (3)

VALİ ATA: ENKAZA ULAŞILDI

Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, "Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu.

Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçağın en kazından görüntüler

- Arama çalışmalarından görüntüler

Haber: Mehmet EZER / HATAY, ()

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MHP'li Usta: Tek adam iddiaları asılsız ve mesnetsizdir

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Anayasa değişikliği ile tek adama dayalı dikta ve otoriter bir rejim çıkacağı yönündeki görüşlerin, hem mevcut sistemdeki sorunları gözardı ettiğini, yeni sistemin getireceği denge ve denetim mekanizmalarını görmezden gelen asılsız ve mesnetsiz iddialar olduğunu söyledi.

Çorum'a gelen MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anayasa değişikliği, ülke gündemi ve siyasi gelişmeler ile ilgili bilgilendirme toplantıları kapsamında MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MYK üyesi Vahit Doğan ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin, içeride ve dışarıda çok ağır sorun ve tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "2015 yılında tartışma, gerilim ve kutuplaşma ile girilen seçimlerinden sonra huzur ve kalkınma bekleyen aziz milletimiz, o günden bu yana derin bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Terör örgütleri milli bekamıza arka arkaya suikast düzenlemeye devam ediyorlar. 20 Temmuz 2015’den bu tarafa kanımız akıyor, canımız yanıyor. Türk milleti varlığını muhafaza etmek için ağır bedeller ödemeye devam ediyorö dedi.

Usta, FETÖ'nün, devlete tutunarak veya sızarak, yine devleti çökertmek istediğini anlatırken, "15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Türk devletinin milletiyle birlikte tarihten silinmesi vahim bir plan olarak devrededir ve bu tehdit geçmemiştir, uygun zamanın gelmesi için beklemeye alınmıştırö diye konuştu.

Bu maksatla, Türkiye’nin yönetim yapısını sakatlayan, kriz ve kaosu derinleştirme olasılığı taşıyan hükümet etme sistemindeki karmaşa ve fiili dayatmanın yeni bir toplumsal sözleşmeyle giderilmesinin ön şart olduğunu vurgulayan Erhan Usta, geniş yetkilerine rağmen neredeyse hiç sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanlığının orantısız güçlenerek yürütmenin iki başlılık arz etmesine neden olduğunu anlattı. MHP'li Usta, "Dün milli ve üniter devlet yapımız tartışılıyordu. Başkanlık, özerklik, özyönetim pazarlıkları gündemdeydi. Bugün ise MHP, federatif yapıyı esas alan bir başkanlık sistemi, rejim değişikliği ve bölünme gibi ihtimalleri tamamen ortadan kaldıran bir süreci başlatmış, hatta sonlandırmıştır. Bu yüzden biz MHP olarak Türkiye’nin diriliş ve toparlanması için şahsa veya partiye değil, Türkiye’ye evet diyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletin 16 Nisan’da parti, şahıs, fikir, siyaseti değil, önüne koyulan anayasa değişikliğini oylayacağını ve geleceği hakkında bir karar vereceğini dile getirdi. Usta, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Türkiye’nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayrımın da olması gereken kulvara geleceğini anlatırken şöyle konuştu:

"Tek adama dayalı dikta ve otoriter bir rejim çıkacağı yönündeki iddialar, hem mevcut sistemdeki sorunları göz ardı eden, hem de yeni sistemin getirdiği denge ve denetim mekanizmalarını görmezden gelen asılsız ve mesnetsiz iddialardır. Yeni anayasayla birlikte, Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenecektir. Böylece yürütme; yasama ve yargı karşısında hesap verebilir hale getirilecektir."

Usta, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kanun gücünde olmayacağını ve meclisin yasama yetkisinin güvenceye alınacağını da vurgulayarak HSYK’nın yeniden yapılandırılarak yargıda kutuplaşma ve illegal oluşumların sızmasına zemin hazırlayan yapının da ortadan kaldırılacağını belirtti.

Referandum bahanesiyle kutuplaşmanın şiddetlenmesini doğru bulmadıklarını ve 'evet' diyen, 'hayır' diyen herkesin kararına hürmetkar olduklarını belirten MHP Grup Başkanvekili Usta, "Evet ile Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur ve şuuru, İslamın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla Türkiye’nin prangalarını sökecektir. Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet diyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın açıklamaları

- Salondan görüntü

- Detaylar

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Ağbal: Her oy Türkiye düşmanlarına gösterilen kırmızı kart (2)

KDV KANUNU, ZORLUKLAR ÜRETEN BİR KANUN

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası'nın ardından Kocaeli Ticaret Odası'na geçerek Kocaeli İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Naci Ağbal, KDV Kanunu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KDV Kanunu gerçekten çok zorluklar üreten bir kanun. Bunu ben son dönemde arka arkaya söylüyorum. Parayı tahsil etmeden, devlet olarak biz diyoruz ki; bunun parasını ödeyin. Neden, KDV Kanunu'nun temeli bu. Ama 1985 yılında yürürlüğe giren bu kanunu artık bu kadar süreden sonra masaya yatırma zamanı geldi. KDV gerçekten bu ülkenin ekonomisine, kalkınmasına, büyümesine ne kadar hizmet ediyor? Mevcut sistem ne kadar sürdürülebilir, bunu da görmemiz lazım. Bugün muhasebecilerimizin çoğu bu KDV ile ilgili muamelelerle uğraşıyor. Bir iade işlemi olacak, onlarca işlemi oluyor. Mükellefe de yazık. Mükellefe KDV yükünü biz yüklüyoruz, ondan sonra mükellef bizden almaya çalıştığında, bu sefer biz ona olabildiğince zorluk çıkartıyoruz, engel çıkarıyoruz. Vergi dairesiyle mükellef arasında adeta bir kavga ortamını kendimiz oluşturuyoruz. Yani devlet olarak alırken alıyoruz, ama verirken gerçekten vermemek için kırk dereden su getiriyoruz. Açıkça ifade edeyim, devlet olarak alacağımıza gelince celalleniyoruz, ama borcumuza gelince de getir bakayım kırk tane belgeyi, şu evrakları, bir daha bakalım diyoruz. Ondan sonra muhasebeci arkadaşlarımız gerçekten zorlanıyor. Bu sefer vergi dairelerinde memur arkadaşlar ve muhasebeci arkadaşlar çok da uygun olmayan huzursuz bir takım tartışmalara giriyor."

GENEL MÜDÜRE TALİMAT VERDİ

Salondakilerin isteklerini ve sorularını cevaplayan Ağbal, 65 yaş üzerini taşıyan özel halk otobüslerinde ücretsiz taşınması karşılığında devletten alması gereken paraları alamadıklarını ifade etmesi üzerine, Bütçe Genel Müdürü'nü telefonla arayarak, "Bu özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü vatandaşları taşıma karşılığında bizden alacakları var. Bana şikayette bulunuyorlar. Diyorlar ki paralarımızı geç alıyoruz. Ödenekleri serbest bırakmıyor musunuz? Bu incelemeleri geciktirmeyeceksiniz. Her ay düzenli ayın başında bu paralar bizim tarafımızdan Aile Bakanlığı'na aktarılacak. Aile Bakanlığımız ile de görüşeceğim. Bu paralar düzenli bir şekilde ödenecek. Tamam mı? Bak ben de özel olarak takip edeceğim" diye talimat verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın açıklamaları

Haber: Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI / KOCAELİ, ()

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Uzman doktor, meslekteşlarının evinden intihar etti

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil uzman doktoru olarak görev yapan 27 yaşındaki Veysel Avcı, misafir olarak gittiği meslektaşlarının evinde aşırı dozda ilaç alarak intihar etti.

Olay, Karaköprü'de bulunan Basın Sitesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil uzman doktoru olarak görev yapan Veysel Avcı, dün gece doktor arkadaşlarının kaldığı eve misafir oldu. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Avcı, daha sonra uyumak için kendisine ayrılan odaya geçti. Bugün, hafta sonu olması nedeniyle Veysel Avcı’nın geç saatlere kadar uyuduğunu düşünen arkadaşları, akşam yemeği için seslenip cevap alamayınca odaya girdi. Arkadaşları, Veysel Avcı’yı hareketsiz şekilde buldu. Doktorlar yaptığı kontrollerde, yanında çok sayıda hap ile enjeksiyon kutusu buldukları Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede doktor Veysel Avcı’nın aşırı dozda ilaç alarak intihar ettiği saptandı. Avcı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Cenaze aracın gelmesi

- Olayın yaşandığı bina

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera -Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA-)

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Otomobilin lastiklerini çalan şüpheliler kameralara yakalandı

KONYA'da üç şüpheli park halindeki bir otomobilin lastiklerini çaldı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzeride bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobille işyeri önüne gelen yüzleri kapalı üç şüpheli, park halindeki otomobilin önce bijonlarını söktü. Şüpheliler daha sonra aracın altına kriko koyarak otomobili kaldırdı. Şüpheliler sonra lastikleri araçlarını yükledi. 13 dakika içerisinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler araçlarının bagaj kapağını bile kapatmadan hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))