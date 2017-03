DHA YURT BÜLTENİ-18

Başbakan Yıldırım: Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür

Başbakan Binali Yıldırım, Bartın'daki mitinge Sinop'tan telekonferans sistemiyle katıldı. Yıldırım, CHP'nin rejim değişikliği eleştirisine, "Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür", tek adam eleştirisine de, "Halkın yetki verdiği, seçtiği insana 'diktatör' demek ne demek oluyor?" diyerek cevap verdi.

Bartın mitingi için Ankara'dan kalkan Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na inemedi. Başbakan Yıldırım'ın uçağı Sinop'a yönelirken, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç hitap etti. Başbakan Yıldırım da Sinop'tan telekonferans sistemiyle mitinge katılarak kalabalığa hitap etti. REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİNE YANIT

Başbakan Yıldırım, yapılacak halk oylamasının sadece hükümet sistemi değişikliği olduğunu, ancak ana muhalefet partisinin buna 'rejim değişikliği' dediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Ana muhalefetin iki lafından biri 'rejim değişiyor, ülke elden gidiyor' diyor. Ak Parti iktidarında 15 yılda 2 halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de 'Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kaldı. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü ve haddi yoktur. Burada 79 milyon vatan evladı biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür. Türkiye rejimini seçmiştir. 1923’te Türkiye 'Cumhuriyet' demiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda cumhuriyetin en kuvvetli savucuları olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. Rejim değişmiyor. Milletin yetkileri millete geri veriliyor. Bu değişiklikle birlikte hem Meclis, hem de hükümet çok daha güçleniyor."

TEK ADAM

CHP'nin Menderes'e de 'diktatör', 'tek adam' dediğine işaret eden Başbakan Yıldırım, "Şimdi kurucu genel başkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a aynı şeyi söylüyorlar. Bu CHP değişmez. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Çünkü CHP değişimi sevmez. Değişikliği neden istemiyorlar biliyor musunuz? Bu değşiikle birlikte CHP'nin çalışması gerekecek, yorulması gerekecek, iktidar olması için gayret göstermesi gerekecek. Artık darbelerden, vesayetlerden, kumpaslardan medet umamayacak. Çnükü iktidarı sandıkta siz belirleyeceksiniz. Yani vekillerin iktidarından asılların iktidarına, halkın iktidarına giden bir yolu 16 Nisan'da inşallah siz açıyorsunuz. İki tane sandık kurulacak. Birisinde Cumhurbaşkanı ve ülkeyi yönetecek hükümet seçilecek, diğerinde vekiller seçilecek. Bütün yetkiyi veren sissiniz. 'Tek adam' dediğiniz sizin oylarınızla seçtiğiniz ve ülkeyi 5 yıl için, iki sandık arasında yönetecek insandır. Beğenirseniz yeniden seçecek, beğenmezseniz değiştireceksiniz. Bu mudur tek adam. Bu mudur diktatörlük. Halkın yetki verdiği, seçtiği insana diktadör demek ne demek oluyor? Bu kadar vatandaşın gözüne baka baka yalan söylemenin bir alemi var mı?" dedi.

'BÖLÜNME, KAMPLAŞMA DOĞRU DEĞİL'

Yeni sistem ile Türkiye'nin bölüneceği eleştirisine de cevap veren Yıldırım şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'Türkiye bölünür, kamplaşma olur.' Hiç alakası yok. Hiç bir şekilde doğru değil. Bakın ABD kurulduğu günden bu yana 228 yıl geçti. 228 yılda ABD'de sadece 45 başkan geldi. 4 senede 1 başkan seçiliyor. Türkiye, 1923'de kuruldu. 94 yılda tam 65 hükümet kuruldu. Yani bir hükümet en fazla 17 ay görevde kalmış ortalama. Bazen 20 gün 25 gün görevde kalan hükümetler var. Böyle zayıf hükümetlerde nasıl hizmet olacak, nasıl büyük eserler yapılacak, nasıl Çakraz Tüneli, Kurucaşile-Bartın yolu yapılacak. IMF borcunu ödedik mi. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye'ye katladık mı? Evet. O halde AK Parti iktidarında var olan istikrar ve güveni artık kalıcı hale getirmek gerekiyor. Bunun için de 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan sıradan bir halk oylaması değil. Gelecek kuşakların, gençlerimizin, kadınlarımızın, 79 milyon vatan evladının geleceğini garanti altına alacak."

'HİÇBİR HAYIRLI İŞE 'EVET' DEMEDİKLERİNİ BİLİYORUZ'

CHP'nin her şeye 'hayır' dediğine vurgu yapan Yıldırım, "Bunlar köprü yaparsın 'hayır' der. Havalimanı yaparsın, demiryolu yaparsın 'hayır' der. Nerede hayırlı bir iş varsa bunların bu 'hayır' korosunun hazır olduğunu görürüz. Şimdi de 'hayır' diyorlar. Bunların memleketin hayrı adına hiçbir hayırlı işe 'evet' demediğini biz biliyoruz. Türkiye bunlar yüzünden vakit kaybetmeye, enerji kaybetmeye devam mı edecek? Asla etmeyecek. Yeni sistemi bütün bu sorunları geride bırakacak, kalıcı istikrarı, güçlü iktidarı birlikte getirecek" dedi.

'GENÇLERE GÜVENİYORUZ'

CHP ve hayırcıların milletvekili seçilme yaşının 18'e çekilmesine de karşı olduğunu söyleyen Yıldırım, "20 yaşında askere gönderdiğimiz gençlere, aday olma, milletvekili olma zamanı gelince, 'Sen küçüksün, sen bekle' diyoruz. '18 yaşında milletvekili mi olur?' diye gençleri küçük görüyorlar. Biz gençlere güveniyoruz. Çünkü o gençler 15 Temmuz darbe kalkışmasında en ön safta yer aldılar. Bu vatan için gözlerini kırpmadan mermilere göğüslerini siper ettiler. 18-25 yaş arasında 7.5 milyon gencimize siyasette söz sahibi olma hakkı getiriyoruz. Milletin, memleketin sorunlarına dahil olma ve ülkeye hizmet etme fırsatı getiriyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, erlerin yemin törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Bilecik'teki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda, temel eğitimleri tamamlayan erlerin yemin törenine katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Bilecik'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlamış olan 61'i kısa dönem olmak üzere 3 bin 669 erin yemin törenine katıldı. Törene bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı AK Partili Selim Yağcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile çok sayıda asker yakını katıldı. Tugay bahçesindeki törende, temel eğitimlerini tamamlayan 1997/1 dönem toplam 3 bin 608 er ile 366'ncı kısa dönem 61 er Türk bayrağı ve silahların olduğu masalara ellerini koyarak topluca yemin etti.

ÜÇÜZ ASKERLERİN BABASINA ŞİLT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üçüz olan oğulları Hasan, Hüseyin ve Mustafa Girgin asker olan baba Hüseyin Girgin ile anne Adile Girgin'e şilt ve çeşitli hediyeler verdi. Muğla'nın Ortaköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirten baba Hüseyin Girgin, 20 yaşındaki üçüz oğullarından Hasan ve Mustafa'nın Bilecik'te, diğer oğlu Hüseyin'in de Aydın'da jandarma olarak vatani görevlerini yaptığını söyledi. Hüseyin'in de Jandarma Genel Komutanlığı'nın izniyle Bilecik'e gelerek kardeşleriyle birlikte yemin ettiğini belirten baba Hüseyin Girgin, oğullarıyla gurur duyduğunu kaydetti.

'DÜNYADA EVLADINI ASKERE DAVUL ZURNAYLA GÖNDEREN BİR BAŞKA MİLLETTE YOK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada dünyada evladını davul ve zurnayla askere gönderen başka millet olmadığını söyledi. Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sevgili gençler, kıymetli Mehmetçikler, dünyanın yaşayan en eski ordularından birinde Türk Ordusunda asker oldunuz. Biraz önce yemininizi ettiniz, burası Peygamber ocağıdır. Dün bu alanda başkaları vardı, babalarınız, ağabeyleriniz vardı, bizler vardık. Bugün bu alanda sizler varsınız. Yarın başkaları olacak. İçlerinden cumhurbaşkanı, içlerinden başbakan, içlerinden bakan olanlar oldu, milletvekili olanlar oldu, profesörler, doktorlar, mühendisler oldu. Ama hepsi, hepimiz en nihayetinde bildik ki ve belledik ki biz bu yüce Türk milletinin, bu asil Türk milletinin, bu aziz milletin evladıyız, askerleriyiz ve bu milletin tek bir birey kahraman ordusunun neferleriyiz. Dünyada evladını askere davulla, zurnayla, kınalar yakarak, kurbanlar keserek gönderen bir başka millette yoktur. Dünyada kızını evlendirmek için damat adayıyla acaba askerliğini yaptı mı?, yapmadı mı?diye soran başka bir millette yoktur. Askerlik hepimiz için ama hepimiz için çok önemlidir."

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELENİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR'

Bakan Soylu, Türkiye'de terörle mücadelenin sürdüğünü ifade ederek yemin eden askerlere hitaben şunları söyledi: "Sevgili gençler, bugünden itibaren vatan, millet size emanettir. Milletin canı, malı, namusu size emanettir. Bilin ki siz uyanık oluğunuz için biz rahatça uykumuzu uyuyabiliyoruz. Sizin uyanık olduklarınızı bildikleri için bu ülkede PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı, ve diğer terör unsurlarının uykusu kaçmaktadır. Ülkemiz terörle bir mücadele vermektedir. Belki bir kısmınız terörle mücadele bölgelerinde görev yapacaksınız. Şehitlerimiz vardır gazilerimiz vardır ama bilinmelidir ki asla korkumuz yoktur ve olmayacaktır. Bu milletin her ferdi bu ordunun her askeri, bu en yüce makama namzettir, adaydır. Şunu ifade etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim, aileler, son 6 ayın önemli bir bölümünü doğu ve güneydoğu Anadolu'da geçirdim oradaki vatandaşlarımızın askerimize jandarmamıza polisimize güvenlik kuvvetlerimize olan muhabbetini sevgisini her gün hem de en yakından tanık oldum ve şahit oldum. Eksi 30 derecede bu ülkenin hürriyeti ve özgürlüğü için ay yıldızlı bayrağın 780 bin kilometre karede nazlı nazlı dalgalanması için fedakârlıklarda bulunduklarını gördüm. Türkiye terörle mücadelesinin de üstesinden gelecektir Allah bizimledir millet bizimledir."

'BABA YÜREĞİ FARKLIDIR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında son olarak "Kıymetli babalar benim de bir evladım var yakın zamanda askerliğini yaptı tezkeresini aldı geldi şu andaki hissiyatınızı çok iyi biliyorum nasıl bir gururla bu koca sahada evladınıza baktığınızı bir yandan onu bu günlere nasıl getirdiğinizi zihninizden neler geçirdiğinizi evladınızın ne kadar büyüdüğünü onu bu güzel elbiseler içinde görünce fark ettiğinizi, bir baba olarak sorumluluğunuzu yerine getirip onun nihayetinde devletin hizmetine teslim etmenin gururunu çok iyi biliyorum. Baba yüreği farklıdır sevinçten de olsa kederden de olsa babanın gözyaşı içeriden akar biz bunu biliriz" dedi. Bakan Soylu, törenin ardından Bilecik 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda fidan dikti daha sonra askerlerle birlikte yemek yedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1500 personel alacak

BURSA Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, "Bin 500 yeni Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alacağız. KPSS'den, 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, Aile Sosyal Destek Programı için başvurularını yapabilir." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Sayan, “Bursa'da 27 çocuk evi var ama bu evlerin sayısı, yeterli değil. Bir tanesinin açılması için hemen talimat verdik. Artık yurt tipinden ev tipine geçeceğiz. Bu sene içinde, hatta ilk 6 ayda dönüşümleri tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'da 10 çocuk evi açacağız ve bir çocuk evleri sitesi açacağız. Mustafakemalpaşa ilçesinde 36 çocuğun barınacağı bir çocuk evi sitesi açılacak. Yine Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerine birer engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız." şeklinde konuştu.

1500 YENİ PERSONEL

ASDEP’E 1500 yeni personel alınacağını belirten Sayan şöyle devam etti:"KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, Aile Sosyal Destek Programı için başvurularını yapabilir. Daha detaylı bilgi internet adresimizde mevcut. Böylece arz odaklı bir hizmet anlayışı geliştirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edip farklı kurum ve kuruluşlardan olan ihtiyaçlarını da meslek elemanlarımızı direkt yönlendirmeyle; evlerde yaptırdığımız farklı yönlendirmelerle kamu kurum ve kuruluşlarından da hizmet almalarını sağlayacağımız bir proje. Bursa'dan bunun müjdesini vermek istiyorum. Maliye Bakanımızın da desteğiyle bin 500 ASDEP personelinin 2017 içinde istihdamını sağlayacağız. Başvurular internet adresi üzerinden yapılacak. Şartname hazırlandıktan sonra başvuruları alacağız."

Cadde ortasında tartıştığı kişiyi bacağından vurdu



Bursa’nın İznik İlçesi’nde Eser A., sokak ortasında tartıştığı Engin B.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, Engin B. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında İznik Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Şehitler Parkı önünde karşılaşan Eser A. ve Engin B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran Eser A., Engin B.’ye ateş etti. İlk kurşun isabet etmeyen Eser A. kaçarak araçların arasına gizlenmeye çalıştı. Peşinden koşan Eser A., 4 el daha ateş ederek Engin B.'yi bacağından tek kurşunla yaraladı. Engin B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Eser A. kısa sürede yakalanırken, soruşturma sürüyor.



Haber: Halil ATAŞ / İZNİK(Bursa)



==============================================

Yalova’da uyuşturucu operasyonları



Yalova’da düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonun da toplam 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 95 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen bir apartman dairesindeki 100 kök Hint kenevir polis tarafından ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Yapılan ihbarları değerlendiren YAlova Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yalova'nın SBağlarbaşı Mahallesi'nde farklı tarihlerde iki ayrı eve ve Çınarcık ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Üç ayrı operasyonda toplam 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 95 gram esrar, uyuştucu hap ve uyuştucu imalatında kullanıldığı sanılan bir evde ise 100 kök hint keneviri ele geçirildi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın zanlılardan C. B. (33) tutuklanarak cezaevine kondu. Sorgulamaları devam eden diğer kadın zanlı U.D. (33) ile N.B(32) bugün ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Her üç olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA



==============================================

Aydın'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama



Aydın'ın 4 ayrı ilçesinde uyuşturucu ticaretine karşı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma asayiş timleri, dün (perşembe), kentte 3'üncü kez uyuşturucu ticaretine karşı şafak operasyonu düzenledi. Efeler ilçesinde 7, Söke'de 1, Kuyucak'ta 1 ve Nazilli'de 1 olmak üzere toplam 10 farklı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. M.G., S.K., M.O., İ.T., S.İ., F.İ., E.E., E.S. ve U.T. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 gram amfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden M.G., İ.T., E.E., E.S. ve U.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı. S.K. adli kontrol şartıyla, M.O., A.G. ve F.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında, A.G. isimli şüphelinin ise arandığı belirtildi. Öte yandan; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde 'Huzurunuz Mutluluğumuzdur' operasyonu yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 38 kişi yakalandı.



Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN



=================================================

Bir ayda 1001 kişi yakalandı



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şubat ayında asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 1001 kişi yakalandı, bu kişilerden 50'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: "Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 4 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet bıçak, 59.36 gram eroin maddesi, 229 Kilo 799.4 gram esrar maddesi, 31.25 gram metamfetamin maddesi, 44 adet extacy hap, 50 bin 448 paket kaçak sigara, 3 adet sahte100 TL, 1 adet sahte çek ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE



================================================

Göztepe terör şehidi Sekin'i unutmadı



TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde yarın Elazığspor'a konuk olacak Göztepe'de teknik heyet ve idareciler, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında canı pahasına teröristlere engel olan Şehit Polis Fethi Sekin'in Elazığ'daki kabrini ziyaret etti. Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, sportif menajer İlhan Şahin ve kulüp çalışanları, Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü'ndeki kabri başında dualar okudu. Sarı-kırmızılılar, kahraman polisin kabri üzerine, "Fethi Sekin" yazılı, Elazığ'un plaka numarasını temsil eden 23 sırt numaralı Göztepe forması ve karanfiller bıraktı.

Haber: İZMİR



=============================================

Burdur'da Erbakan fotoğrafları sergisi

Saadet Partisi Burdur Gençlik Kolları tarafından Necmettin Erbakan ölümünün 6'ncı yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda açılan fotoğraf sergisinde, Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatından kesitlerin sunulduğu 32 fotoğraf yer alıyor. Serginin iki gün açık kalacağını belirten Saadet Partisi Burdur Merkez İlçe Başkanı Abdullah Acar, "Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 6'ncı yıl dönümünde anmak istedik. Onun yaşantısında kesinler sunan fotoğraf karelerini sergiliyoruz" dedi.



Gençlere sınav öncesi moral gezisi



Denizli'de Sarayköy Belediyesi, YGS'ye hazırlanan öğrencileri stres atmaları için Denizli Kayak Merkezi'ne götürdü. Bere, atkı ve eldiven hediye edilen 233 genç, kayak merkezinde beyaz örtünün tadını çıkardı, sınav öncesi moral depoladı.

Sarayköy Belediyesi, 12 Mart'ta yapılacak YGS'ye girecek 233 öğrenciyi stres atmaları ve motivasyonlarını artırmaları için Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Kayak Merkezi'ne götürdü. Kayak merkezine gidecek 233 öğrenciye, Sarayköy Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Necati Özbaş tarafından bere, atkı ve eldiven hediye etti. Ayrıca öğrencilerin kayak merkezindeki ihtiyaçları da belediye tarafından karşılandı. Kayak Merkezi'nde ilk kez telesiyeje binen öğrenciler, kızak ile kaymanın keyfini yaşadı. Bazı öğrenciler ise kayak yapmayı denedi. Gün boyunca eğlenen ve sınav öncesi moral depolayan öğrenciler, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'a etkinliği düzenlediği için teşekkür etti. Etkinlikte öğrencilerin sınav öncesi motive olmalarını ve stres atmalarını amaçladıklarını ifade eden Başkan Özbaş, "Öğrencilerimizin sınav öncesi stresten uzaklaşmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Böylelikle birçok öğrencimiz kayak merkezini ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerimizin hem eğitim hem de kültürde gelişmelerine katkı sağlamak için hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.



Haber: Hasan ASLAN / SARAYKÖY



==================================================

İzmit'in en büyük mahalle konağı açıldı

İzmit Belediyesi, İzmit'in en büyük mahalle konağını Topçular Mahallesi'nde açtı. 3 kattan oluşan konakta taziye salonu, fitnes salonu, kadınlar için kurs yerleri, öğrenciler için etüt odaları, çok amaçlı salon, muhtarlık odası, mescit, emekli salonu, sağlık birimi, gebe eğitim odası ve kafeterya yer alıyor.

İzmit Belediyesi'nin 1 milyon liraya yaptırdığı Topçular Mahalle Konağı törenle açıldı. Törene İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve mahalle halkı katıldı. 600 metrekare alan üzerine inşa edilen 3 katlı mahalle konağı İzmit'in en büyük mahalle konağı olma özelliğini taşıyor. Konakta taziye salonu, fitnes salonu, kadınlar için kurs yerleri, öğrenciler için etüt odaları, çok amaçlı salon, muhtarlık odası, mescit, emekli salonu, sağlık birimi, gebe eğitim odası ve kafeterya yer alıyor. Şehrin en güzel mahalle konağının Topçular'a yapıldığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Hani bir zamanlar işte uç mahaller, gettolar, taşra gibi tanımlanan Topçular mahallemize şehrin en güzel konaklarını yapıyoruz. Gerçekten İzmit için büyük bir sevinç. Çünkü biz biliyoruz ki ne şehrin şurası burası, ne ülkenin şurası burası var. Hepsi bizim memleketimiz, bizim mahallemiz, bizim şehrimiz ve hepsi bizim insanımız. İster Topçular'da olsun, ister Yahya Kaptan'da olsun, ister Kocaeli'de olsun, ister Mardin'de olsun hepsi bizim kardeşimiz, akrabamız" dedi. Daha sonra konağın açılışı yapılarak, konak gezildi.



