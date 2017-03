DHA YURT BÜLTENİ-18

Nusaybin kırsalında 2 terörist öldürüldü



Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Doğanlı Köyü kırsalında çıkan çatışmada, PKK'lı üst düzey 2 terörist öldürüldü.

Nusaybin İlçesi Doğanlı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, üst düzey PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Atmaca-3 Şehit J.Uzm. Çavş. Sezer Aydemir Operasyonunda; 01/03/2017 günü Nusaybin İlçesi Doğanlı Mahallesi'nde üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü mensupları ile birlikte 2 adet Kalaşnikof tüfek, M-16 uzun namlulu silah parçaları, bol miktarda patlayıcı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Haber: MARDİN, ()

==============================================

"Terörü Türkiye'de söküp atacağız" (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 16.30'da kültür merkezinde partililer, sivil toplum kurulu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada ülkedeki birlik ve bütünlük konuları ile güçlü Türkiye konularına vurgu yapan Bakan Soylu, "Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir, ölüme ve açlığa terk edilmiş üç buçuk milyon insanı bağrına basarak besleyen bir milletin torunlarının yaşadığı topraklardır Türkiye. bu topraklar Çanakkale'de destan yazan ceddin yüzyıl sonra bir gece ihanete uğrayınca çıplak elleriyle beraber tanklara uçaklara kafa tutan torunlarının yaşadığı bir ülkedir Türkiye. bu topraklar vicdanın ve medeniyetin merkezidir. Geçmişte bazı çevreler Türkiye'yi zayıflatmak için birçok yöntem kullandılar. Türkiye'yi sağ sol diye ayrıştırmak istediler. Kürt-Türk diye ayrıştırmak istediler, Alevi Sunni diye ayrıştırmak istediler.Dindar laik diye ayrıştırmak istediler. Bu ülkede bu ülkenin insanlarının kararlılıkla ve güçlü bir şekilde gitmesini engellemeye çalışanlar oldu. Bütün ayrılıkları ve fitneleri ortaya koymaya çalıştılar. Ama Allah'a şükürler olsun bugün buradayız. Birlik içerisindeyiz. Ağrı'da, Hakkari'de, Trabzon'da, Şırnak'ta , Eşkişehir'de her yerde birlik içindeyiz. Ülkenin her noktasında birlik ve beraberlik içerisindeyiz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ GÜÇSÜZ GÖSTERMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Bakanı Soylu, yıllarca Türkiye'yi bölmeye, ayrıştırmaya çalışanların olduğunu belirterek, "Biz ne zaman birlik, beraberlik içine girdiysek, ne zaman bu ülkenin ekonomisi yukarı doğru tırmandıysa, ne zaman kalkınma ve büyüme olmaya çalışıldıysa, birileri bu ülkeyi hep çelmelemeye kalkıştı. Milletimizin oyunu değersizleştirdiler bazıları. 'Sen ne kadar sandığa gidersen git, sen ne kadar sandığın gereğini yerine getirirsen getir, egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir' dediler hep, millet sabretti. Başına hangi badire, hangi sıkıntı gelirse gelsin, bu büyük millet hep sabretti. 1980 darbesinde de aynısını yapıtılar. 28 Şubat'ta aynısını yaptılar. İnsanların evlerine girdiler, kim başörtülüdür, kim başaçıktır, kim Alevi, kim sunnidir? Kim dindar, kim laiktir diye herkesi tek tek fişlediler. Ama halk bugün onlara gerekli cevabı verdi, sandıkta gerekli cevabı aldılar, halkın dediği oldu sonuçta" diye konuştu.

"BAZILARI AFRA TAFRA YAPARAK 'ÖZERKLİK İLAN EDECEĞİZ' DEDİLER"

HDP'yi kastederek, 7 Haziran seçim sonuçlarından sonra HDP'lilerin seçim sonuçlarına bakarak özerklik ilan edeceklerini söylediklerine vurgu yapan Bakan Soylu, şunları söyledi: "7 Haziran seçimlerini hatırlıyorsunuz. Seçimlerde çıkan sonuçlardan sonra ortaya attıkları afra tafraları gördük, hatırlıyoruz. 'Özerklik istiyoruz' dediler. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine karşı bu söylemde bulundular. Yetmedi, bu ülkenin belli bölgelerini, 'biz yöneteceğiz' dediler. Her türlü şeyi ortaya koydular. Milletimizi ürkütmeye korkutmaya çalıştılar. Milletimiz ne dedi acaba, ne olacak? dedi. Bir taraftan terörü azdıracaklar, öteki taraftan Türkiye'yi istikrarsızlığa götürecekler, öteki tarafta Türkiye'yi bir meçhul'e sürükleyecekler. Peki biz ne yapacağız şimdi? Afraları tafraları nasıldı? Aman Allahım adım atarken onlara oy verenler, onları görmüyor zannettiler. Onları düşünceden yoksun zannettiler. Korkuyla, ürkütmeyle her zaman onlara oy veririz zannettiler. Ne dediler? 'Özerklik ilan edeceğiz' dediler. Ben şimdi tekrar soruyorum; şimdi gel tekrar et bakılım. Çok sakin bir şekilde soruyorum; hadi gel aynı şeyi tekrar et, hadi ette bu ülkenin bin yıllık birlik ve beraberliğini boz da görelim. Biz bu durumlara müsaade etmedik, halkımız sandıkta gerekli cevabı verdi ve şimdi birlik ve beraberlik içindeyiz güçlüyüz."

"VESAYETİN DEĞİL MİLLETİN BORUSU ÖTÜYOR"

Konuşmasında üstü kapalı olarak CHP'yi de eleştirerek, CHP'nin geçmişte darbelerden medet umduğunu savunan Bakan Soylu, "Bizi hep ayrıştırıyor diyor birileri. Kavgacı diyorlar, bir muhtar bile kavgacı olsun da oyunu arttırsın arttıramaz. Yüzde 34'ten yüzde elliye nasıl çıktık? Bunu diyenler yüzde 24, 25, 26 aralığında gidip geliyor. Bir ileri, bir geri affedersiniz. Yüzde 34'ten yüzde 51'e çıkan mı? Millete doğru şeyler veriyor, yada daha kapsayıcı, uzlaştırıcı oluyor? Yada kendi anlayışından kimseye bir milim ödün vermeyen, 'ya benim dediğimi yaparsınız' diyen mi daha kucaklayıcı oluyor. Millete güvenmeyeceksin ve ondan sonra alışmışsın tabi darbe olacak, sana da sadaka verecekler. Alışmışsın tabi bu ülkeyi yönetmesen de senin 60 darbesinin ve 61 Anayasasının buraya getirdiği koşullarla bu ülkeyi yönetmeye. 71'de takip etmişsin, 80'de takip etmişsin, 28 şubat'ta korkutmuşsun, önemli değil iktidara gelmişsin, önemli değil millet, önemli değil halk, önemli değil toplum, önemli değil demokrasi diyorsun. Geçti o günler, geçti bugün vesayet sisteminin borusu ötmüyor, bugün milletin borusu ötüyor" şeklinde konuştu.

"HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN ÇOCUKLARIMIZI TERÖRE BULAŞTIRAMAYACAKLAR"

Konuşmasının son bölümünde terörle mücadelede kararlığa vurgu yapan Bakan Soylu, "Terörle mücadele konusunda son derece kararlıyız, kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, kıymetli Başbakanımız'ın ve hükümetimizin kararlılığıdır terörle mücadelede kararlılık. Hiç endişeniz olmasın, bu topraklardan terörü söküp atacağız. Hiç endişeniz olmasın bizim çocuklarımızı artık teröre bulaştıramayacaklar. Hiç endişeniz olmasın, fabrikalarda işe giden, sabah dükkanını açarken 'Allahım bugün bereketini eksik etme' diye dua eden, birbirleriyle kardeş olan, yarınlara umudu olan halkımızın önünü kesemeyecektir artık terör. Terörün kökünü kazıdıkça, terörü tasfiye ettikçe, çocuklarımızın geleceğini çok daha iyi, çok daha güvenilir ve çok daha emin bir hale getireceğiz. Terörün belini tam kırdığımız zaman biraz daha bitirdiğimiz zaman dağlarımızda vadilerimizde piknik yapacağız. Ovalarda çaylarımızın kenarında her yerde birlik içinde piknik yapacağız. Bir taraftan fabrika bir taraftan işler , sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. bu terörizmimle mücadele ederken bir taraftan sosyal politikalarımızla bir taraftan ekonomi politikalarımızla bir taraftan siyasal adımlarımızla bütün bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yep yeni bir süreç aştık ve bu yep yeni süreci hep birlikte samimiyetle götürüyoruz. Ama bütün bunları yaparken milletimizin bunun sahibi olduğu bilinciyle bu çalışmaları yürütüyoruz. milletimiz arkamızdadır. Yani şunu tekrarlıyoruz terörle mücadele kararlılıkla sürüyor büyük başarılar aldık daha da bitireceğiz terörü söküp atacağız munzur kenarında rahatlıkla birlikte piknik yapacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Çemişgezek İlçesi'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kapalı salon toplantısından görüntü

-Bakan Soylu'nun gelişi

-Bakanın konuşması

-Konuşmadan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

=====================================================

FETÖ davasında 4 eski komutanın tahliye talebi reddedildi



Zonguldak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen Tuğgeneral Birol Şimşek, Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 4 eski komutanın tahliye taleplerini reddetti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 tutuklu eski komutan ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada, 14 asker tanık olarak dinlendi. Video konferans sistemiyle tanık olarak ifade veren, 15 Temmuz günü Jandarma İstihbarat Daire Başkanı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, o gece sabaha karşı 03.00 sıralarında bir arkadaşının sıkıyönetim komutanlarının listesini gönderdiğini söyledi. Alkan, "Listelerdekilerin tamamına yakınının FETÖ yapılanmasında olan kişiler olduğunu gördüm. Güvendiğimiz Kamil Günler’in ismi de listedeydi. Özel numaramdan aradığımda Kamil Günler, Zonguldak’ta olduğunu, gelen emirlere uymadığını söyledi. Kamil Günler daha sonra beni aradığında, 'Komutanım; Tugay Komutanımız Birol Şimşek’e bilgi verdim. Tugay komutanı, 'Jandarma Genel Komutanlığı’nın imzası varsa o emre işlem yapın' diye emir verdi. Ben de kendisine uygun olmadığını, emirlere uyulmaması gerektiğini söyledim' dedi" diye konuştu. Cumhuriyet savcısının Kamil Günler'in evinde 1 doların bulunduğunu hatırlatması üzerine Nurettin Alkan, "Kamil Günler ile daha önce görüşürdük. Sıkıyönetim görevlendirmesinde Kamil Günler’in yer olmasında benim düşüncem kendilerinden olmayan hiç kimseye görev vermezler. Birol Şimşek ile ilgili istihbari hiçbir bilgim yok" dedi. Mahkeme heyeti, 8.5 saat süren duruşmanın ardından sanıkların tahliye talebini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıklar Tuğgeneral Şimşek Zonguldak Garnizon Komutanı, Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, garnizonda, Tuğamiral Hasan Doğan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk de garnizonda görev yapıyordu.



Haber: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

=======================================================

Didim'de PKK operasyonuna 1 gözaltı



Aydın'ın Didim İlçesi'nde, terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK üyesi olduğu, ve örgüte maddi destek sağladığı iddia edilen A.Ş.'yi, Akbük Mahallesi'ndeki kokoreççi dükkanında gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 25 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelinin evinde de terör örgütü elebaşının resmi, örgüt propagandasında kullanılan 2 takvim, 1 kumar makinesi ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu. A,Ş.'nin oğlu D.Ş.'nin otomobilindeki aramada ise av tüfeğine ait dipçik, 416 kaçak sigara ele geçirildi. D.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.Ş.'nın işlemleri sürüyor.



Haber: Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), ()



========================================================

Ak Partili Meclis üyesinin '94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti' paylaşımı tepki çekti



Malatya'nın Akçadağ İlçesi AK Partili Meclis Üyesi Cumali Doğan, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı “94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti. Tabiiki evetö paylaşımı, tepkilere neden oldu. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, gerçekleştirilen omağanüstü toplantının ardından Doğan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Akçadağ İlçesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Cumali Doğan, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti. Tabiiki evetö şeklinde paylaşımda bulundu. Doğan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Partisince savunması istenip disiplin kuruluna sevk edilen Cumali Doğan'ın Ak Parti ile ilişiği kesildi. Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, savunmasında Atatürk ve İnönü’yü hedef alarak paylaşımı yapmadığını sadece başka birinin yaptığı paylaşımı paylaştığını söylediğini belirterek, "İl yönetim kurulumuzda söz konusu paylaşımın tüzüğümüzün 117'nci maddesinin 1 ve 2'ncı fıkralarında sayılan hükümleri ihlal ettiği anlaşılmıştır. Partimizin temel değerlerine aykırı olarak, ilgili kişinin parti tüzüğünün 119'uncu maddesi gereğince tedbirli olarak disiplin kuruluna sevki ile parti ile ilişkisinin kesilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle Cumali Doğan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()

==================================================

Kameradaki maskeli market soyguncuları yakalandı

Kütahya'da yüzleri maskeli olarak ellerinde av tüfeği ve demir çubukla girdikleri marketin kasasından bin lira para alıp kaçan 3 şüpheli güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gece Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete ellerinde tüfek ve demir çubukla giren yüzleri maskeli 2 kişi kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı aldı. İşyeri içindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda şüpheliler markette bulunan Özer Başer'i demir çubukla dövüp kaçtı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri market ile yakındaki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayın şüphelileri olduklarını belirledikleri Ünal B. (25), Kadir G. (20) ve M. G.'yi (16) yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden yaşı küçük olan ve olayda gözcülük yaptığı belirtilen M.K., Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAÇ MODELİ VE KAŞ KALINLIĞI

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilerin kimliklerini market içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek izleyerek belirlediklerini söyledi. Bir yetkili, şüphelilerin kırmızı renk bir otomobile bindiklerinin tespit edildiğini, ayrıca 2 şüphelinin kaşlarının kalın, saçlarının da Lumberseksüel erkeklerin saç modeli şekilde olduğunu, bu ayrıntıların da şüphelilerin yakalamasında etken olduğunu belirtti.

Görüntü dökümü:

--------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri

Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()

===================================================

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı



Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Uzun idaresindeki 34 TB 4872 plakalı otomobil ile Yasin Turan idaresindeki 10 KZ 157 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yasin Turan ile diğer araçta bulunan Emine Taşar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

Olay yerinden görüntüler, yaralılara müdahale edilmesi



Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), ()