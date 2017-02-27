DHA YURT BÜLTENİ - 18

Gördes Anadolu Lisesi'ni yasa boğan ölüm (2)

LİSELİ GENCİN ÖLÜMÜNDE MENENJİT ŞÜPHESİ

Manisa'nın Gördes ilçesinde, yatılı olarak öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda yatağında, nefes almakta güçlük çekerken bulunan ve ardından yaşamını yitiren 17 yaşındaki Hüseyin Yüce'ye yapılan otopside ilk şüphelenilen menenjit oldu. Kesin raporun 72 saat sonra çıkacağı belirtildi. Ailenin altı çocuğundan en büyüğü olan Hüseyin Yüce'nin otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, annesi Tashiye Yüce, babası Menef Yüce ve bir otobüs dolusu yakınıyla birlikte önce Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü.

BİR GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRMÜŞ

Aynı okulda yatılı okuduğu ve birlikte aynı odayı paylaştığı, bir gün önce birlikte hastaneye gittiği amcasının oğlu Hüseyin Yüce'yi yatağında ölmek üzereyken bulan 17 yaşındaki İbrahim Yüce, "25 Şubat'ta 'Karnım ağrıyor' diyen Hüseyin'i hastaneye götürdük. İdrar tahlili yaptılar, 'Herhangi bir sorun yok' dediler. Serum bağladılar, ağrı kesici verip bizi geri gönderdiler. Ertesi gün öğlen yemeğini yedik, Hüseyin yukarı çıkıp, uyuyacağını söyledi. Akşam yemeğini yedikten sonra odaya kendisini kontrol etmeye çıktım. Odaya çıktığımda hareketsiz yatıyordu, ses vermiyordu. Dudakları morarmıştı. Hemen ambulansı aradık, hastaneye kaldırdık. Daha önce hiçbir hastalığı yoktu. Kullandığı bir ilaç da yoktu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İbrahim Yüce ile röp.

Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Marketteki kar maskeli soygun kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, markette 5 bin lira değerinde sigara ve içki çalan kar maskeli 49 yaşındaki İsmail A. ve ona yardım ettiği iddia edilen 34 yaşındaki Ramis G. yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Çayırlı Köyü’nde gece meydana gelen olayda kapıyı tornavida ve demir çubukla açan kişi, 5 bin lira değerinde 100 paket sigara ve 17 şişe içki ile kasadaki bir miktar parayı da alarak kaçtı. Marketin üst katında oturan kişinin gürültüyü fark edip haber vermesiyle gelen market sahibi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Önce kar maskeli soyguncunun kaçtığı aracın plakası belirlendi. Ardından kimliği de belirlenen ve İsmail A. olduğu saptanan şüpheli kısa sürede yakalandı. Otomobilde yapılan incelemede marketten çalınan sigara ve içkiler bulundu. İsmail A. ve ona yardım ettiği iddia edilen Rasim G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Marketten detaylar

-Otomobilin bagajındaki sigara paketleri ve içkiler

-Masanın üzerinde sergilenen kar maskesi

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Siverek’te el bombası bulundu

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, park yapımı için hafriyat dökülen alanda el bombası bulundu.

Yenişehir Mahallesi'nde park yapılması kararlaştırılan ve hafriyat bulunan alanda poşet içerisinde el bombası bulunduğunu gören mahalle muhtarı Ramazan Aytekin, durumu polise bildirdi. Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve ardından uzmanlar tarafından el bombası kontrollü şekilde imha edildi. Polis, alanda daha sonra başka patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin inceleme yaptı ancak olumsuzluğa rastlamadı.

Mahallede heyecana neden olan el bombasını bulan muhtar Ramazan Aytekin, "Yeni park yapım için ayrılan alanda çevreyi dolaşıyordum. Yerdeki bir poşetin içerisinde el bombası olduğunu görünce polisi aradım" dedi.

Polis, el bombasını poşetle boş alana atan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alanda bulunan el bombası

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Alınan güvenlik önlemi

- Mahalle muhtarının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Yolda yürürken bıçaklandı

ŞANLIURFA’da, 27 yaşındaki Mehmet Kaya, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kaya, sokakta tanımadığı bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan Kaya, ihbara gelen ambulansla hastaneye gönderildi. Acil serviste tedavisine başlanılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulans

- Yaralının acil servise konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)